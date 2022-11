Bitcoin Suisse choisit Lukka pour renforcer ses opérations et ses systèmes

Lukka a été choisi pour soutenir la gestion des données transactionnelles de Bitcoin Suisse

NEW YORK et ZOUG, Suisse, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Bitcoin Suisse, le pionnier suisse des crypto-monnaies et la passerelle de confiance pour les investissements en crypto-monnaies, a fait appel à Lukka, le principal fournisseur institutionnel de logiciels et de données sur les crypto-monnaies, pour soutenir ses opérations de middle et de back-office et améliorer ses systèmes. Les données et le logiciel de Lukka sont spécialement conçus pour les données de crypto et de blockchain, offrant à Bitcoin Suisse et à sa clientèle institutionnelle une couverture d'actifs étendue et une grande souplesse de reporting.

Bitcoin Suisse utilisera le logiciel d'entreprise de Lukka pour la gestion de ses données transactionnelles en crypto-monnaies. Lukka est le seul fournisseur de logiciels et de données sur les actifs cryptographiques de qualité institutionnelle qui respecte les normes de contrôle technique, telles que les contrôles des organisations de services AICPA SOC 1 Type II et SOC 2 Type II, entre autres cadres de contrôle, pour tous ses produits logiciels et de données.

Le Dr. Dirk Klee, PDG de Bitcoin Suisse, a déclaré : « Bitcoin Suisse se concentre sur le classement institutionnel pour ses clients professionnels privés et institutionnels afin d'être à la pointe de la demande croissante dans ce segment de clientèle. Le logiciel et les données de Lukka nous aideront à étendre davantage notre soutien aux investisseurs institutionnels, aux gestionnaires d'actifs et aux organisations en comblant le fossé entre les complexités des données blockchain et les besoins commerciaux traditionnels. Cela marque le début d'un partenariat technologique intégré qui renforce le soutien aux actifs crypto institutionnels dans la Crypto Valley de la Suisse. »

Robert Materazzi, PDG de Lukka, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par Bitcoin Suisse alors que nous commençons à soutenir les entreprises de crypto-finance et de blockchain en Suisse et en Europe. Bitcoin Suisse a été un pionnier des services crypto-financiers en Suisse depuis 2013 et nous nous réjouissons de notre partenariat et de favoriser davantage l'adoption de la technologie blockchain. »

À propos de Bitcoin Suisse

Fondée en 2013, Bitcoin Suisse Ltd est le pionnier et le leader du marché suisse de la crypto-finance et de la technologie. En tant que facilitateur de l'écosystème crypto et blockchain en Suisse, Bitcoin Suisse a joué un rôle moteur dans le développement de la « Crypto Valley » et de la « Suisse nation crypto ». Le fournisseur de services crypto-financiers propose des services de courtage, de garde, de prêt, de jalonnement, des solutions de paiement et d'autres services liés aux crypto-monnaies pour les clients privés et institutionnels. En tant que membre de l'organisme d'autorégulation Financial Services Standards Association (VQF), Bitcoin Suisse est un intermédiaire financier soumis à la réglementation suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Bitcoin Suisse se compose de plusieurs sociétés sous la société mère BTCS Holding Ltd. L'entreprise a son siège à Zoug et a constitué une équipe de plus de 300 experts hautement qualifiés en Suisse et en Europe. | www.bitcoinsuisse.com

À propos de Lukka

Fondée en 2014, Lukka sert les entreprises les plus matures en matière de risque dans le monde avec des données institutionnelles et des solutions logicielles. Lukka comble le fossé entre les complexités des données de la blockchain et les besoins des entreprises traditionnelles. Ses clients sont des bourses et bureaux de négociation d'actifs traditionnels et cryptographiques, des cabinets d'experts-comptables et de comptables, des auditeurs de fonds et de finances, des administrateurs de fonds, des mineurs, des protocoles, des particuliers et toute autre entreprise ayant une interaction avec des actifs cryptographiques. Tous les produits de Lukka sont créés selon des normes institutionnelles, telles que les contrôles AICPA SOC, qui mettent l'accent sur l'exactitude et l'exhaustivité. Lukka est une entreprise mondiale dont le siège social est situé aux États-Unis. | Pour plus d'informations sur Lukka, rendez-vous sur lukka.tech

Contact :

Gabby Vennitti

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1903218/Lukka_Logo.jpg

SOURCE Lukka