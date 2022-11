Bitcoin Suisse wählt Lukka, um den Betrieb und die Systeme zu erweitern

Lukka wurde ausgewählt, um das Transaktionsdatenmanagement von Bitcoin Suisse zu unterstützen

NEW YORK und ZUG, Schweiz, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- Bitcoin Suisse, der führende Kryptopionier der Schweiz und ein vertrauenswürdiges Zugangsportal zu Investitionen in Kryptoassets, nutzt Lukka, den führenden institutionellen Anbieter von Kryptosoftware und -daten, dazu, seinen Middle- und Back-Office-Betrieb zu unterstützen und seine Systeme weiter zu verbessern. Die Daten und die Software von Lukka wurden speziell für Krypto- und Blockchain-Daten entwickelt und bieten Bitcoin Suisse und seinem institutionellen Kundenstamm eine umfassende Abdeckung von Anlagen sowie Flexibilität im Berichtswesen.

Bitcoin Suisse wird die Unternehmenssoftware von Lukka für das Transaktionsdatenmanagement von Kryptowährungen einsetzen. Lukka ist der einzige Anbieter für Kryptoasset-Daten und -Software auf institutioneller Ebene, der für alle seine Daten- und Softwareprodukte technische Kontrollstandards wie die Kontrollen für Service-Organisationen AICPA SOC 1 Typ II und SOC 2 Typ II und andere Kontrollstandards erfüllt.

Dr. Dirk Klee, CEO von Bitcoin Suisse, erklärte: „Bitcoin Suisse konzentriert sich für seine professionellen privaten und institutionellen Kunden auf die institutionelle Bewertung, um an der Spitze der wachsenden Nachfrage in diesem Kundensegment zu stehen. Die Software und die Daten von Lukka werden uns dabei helfen, unsere Unterstützung für institutionelle Investoren, Vermögensverwalter und Organisationen weiter zu skalieren, indem wir die Lücke zwischen der Komplexität von Blockchain-Daten und herkömmlichen Geschäftsanforderungen schließen. Dies markiert den Beginn einer integrierten Technologiepartnerschaft, die die Unterstützung von institutionellen Kryptowerten im Crypto Valley der Schweiz stärkt."

Robert Materazzi, CEO von Lukka, sagte: „Wir sind stolz darauf, nun, da wir damit beginnen, Kryptounternehmen im Finanz- und Blockchain-Sektor in der Schweiz und in ganz Europa zu unterstützen, von Bitcoin Suisse ausgewählt worden zu sein. Bitcoin Suisse ist seit 2013 ein Pionier für Krypto-Finanzdienstleistungen in der Schweiz, und wir freuen uns auf unsere Partnerschaft und darauf, die Einführung der Blockchain-Technologie weiter voranzutreiben."

Informationen zu Bitcoin Suisse

Die Bitcoin Suisse Ltd. wurde 2013 gegründet; das Unternehmen ist der Schweizer Pionier und Marktführer in den Bereichen Kryptofinanzierung und -technologie. Als Wegbereiter für das Krypto- und Blockchain-Ökosystem in der Schweiz war Bitcoin Suisse eine treibende Kraft bei der Entwicklung des „Crypto Valley" und der „Kryptonation Schweiz". Der Anbieter von Krypto-Finanzdienstleistungen bietet Brokerage, Verwahrung, Kreditvergabe, Staking, Zahlungslösungen und andere kryptobezogene Dienstleistungen für Privat- und institutionelle Kunden an. Als Mitglied der selbstregulierenden Financial Services Standards Association (VQF) ist Bitcoin Suisse ein Finanzvermittler, der den Schweizer AML/CFT-Vorschriften unterliegt. Bitcoin Suisse besteht aus mehreren Unternehmen unter der Muttergesellschaft BTCS Holding Ltd. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug hat in der Schweiz und in Europa ein Team von über 300 hochqualifizierten Experten aufgebaut. | www.bitcoinsuisse.com

Informationen zu Lukka

Lukka wurde 2014 gegründet und bedient Unternehmen mit einigen der ausgereiftesten Risikomanagements weltweit, mit institutionellen Daten- und Softwarelösungen. Lukka schließt die Lücke zwischen der Komplexität von Blockchain-Daten und traditionellen Geschäftsanforderungen. Zu seinen Kunden zählen sowohl traditionelle als auch Kryptoasset-Börsen und Trading-Desks, CPA und Wirtschaftsprüfer, Fonds- und Finanzprüfer, Fondsverwalter, Miner, Protokolle, Privatpersonen und alle anderen Arten von Unternehmen, die mit Kryptoassets interagieren. Alle Produkte von Lukka werden mit institutionellen Standards wie AICPA SOC Controls erstellt, die sich auf Genauigkeit und Vollständigkeit konzentrieren. Lukka ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten. | Weitere Informationen über Lukka finden Sie auf lukka.tech

Kontakt:

Gabby Vennitti

[email protected]

Logo ‒ https://mma.prnewswire.com/media/1903218/Lukka_Logo.jpg

SOURCE Lukka