Bitget apresenta mais de 130 novos projetos da Web 3 no próximo mês

VICTORIA, Seychelles, 3 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Bitget, líder global em exchange de criptomoedas, anuncia a expansão de sua plataforma com novos e valiosos projetos da Web 3, Bitget ABC (sempre a melhor criptomoeda). A Bitget ABC apresentará mais de 130 projetos valiosos no mês, oferecendo aos usuários quase 500 pares de spot trading na plataforma, a maior de todas as exchanges centralizadas de criptomoedas.

Por meio de avaliações completas e feedback dos membros da comunidade, a Bitget selecionou 138 projetos potenciais a serem listados diariamente em ordem alfabética. Ao longo do mês, haverá mais projetos após as listagens, com USD 100.000 em prêmios apresentando os novos recursos para recompensar usuários ativos.

Na semana passada, a Bitget lançou o "A-Team" da Bitget ABC, com Arcblock (ABT), Alchemy Pay (ACH), seus "Busy Bs", com Badger DAO (BADGER), Biconomy (BICO) entre outros. Todas as novas listagens podem ser seguidas no canal oficial de anúncios da Bitget, aqui.

O trading dos ativos recém-listados no mercado spot também será coberto pelo benefício Zero Trading Fee lançado no início de setembro, oferecendo aos usuários spot trading com taxa zero em todos os pares de trading.

Gracy Chen, diretora administrativa da Bitget, disse: "A Bitget sempre se esforça para atuar como uma plataforma de trading única, oferecendo aos usuários produtos inovadores e opções diversificadas, para melhor atender às demandas de diferentes investidores neste mercado de criptomoedas em constante evolução. Acreditamos que a mais recente medida para ampliar a gama de ativos de criptomoedas na plataforma, a quase 500 pares de spot trading, será o impulso para outras exchanges da Bilget."

Gracy acrescentou: "Embora as novas listagens certamente ajudem, à medida que os traders diversificarem seus portfólios durante este mercado, o benefício Zero Trading Fee também ajudará a reduzir os custos de negociação e incentivar a experiência de negociação. As duas iniciativas representam a aspiração de longa data da Bitget para maior inclusão e independência financeira."

Sobre a Bitget

A Bitget é uma das exchanges de criptomoedas líderes mundiais com foco em trading social. Atualmente, atende a mais de dois milhões de usuários em mais de 50 países do mundo.

Seguindo à risca a sua filosofia de "Better Trading, Better Life", a Bitget se compromete a oferecer soluções de trading abrangentes e seguras aos usuários de todo o mundo, com o objetivo de ser o portal que transcende a Web2 e a Web3, que conecta CeFi e DeFi.

