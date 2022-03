BitKeep Swap, die Multi-Chain-Wallet, erreicht 5 Millionen an Transaktionen

SINGAPUR, 24. März 2022 /PRNewswire/ -- BitKeep - Asiens führendes dezentralisiertes Multi-Chain-Wallet, freut sich bekannt zu geben, dass sein Multi-Chain-Wallet ein Transaktionsvolumen von fünf Millionen erreicht hat. Die durchschnittliche tägliche Swap-Transaktionssumme auf dem Multichain-Swap von BitKeep erreichte 20 Mio. US-Dollar, während Metamask, die führende Ethereum-basierte Wallet, ein Allzeithoch von 40 Mio. US-Dollar verzeichnet.

Mit einem Ökosystem aus mehreren Blockchains wie Ethereum, Solana, BNB Chain, Polkadot und anderen bietet BitKeep über 45.000 Krypto-Assets und Dapps für globale Nutzer und ist damit eine der weltweit größten kettenübergreifenden Tauschbörsen. In den letzten sechs Monaten ist das Transaktionsvolumen von BitKeep um das 50-fache gestiegen, mit mehr als 150.000 täglich aktiven Nutzern und 450.000 monatlich aktiven Nutzern. Im ersten Quartal 2022 verzeichnete BitKeep einen Zuwachs von 31 % bei den Nutzerzahlen.

„Wir glauben, dass die Zukunft von Blockchains stark von den zugrunde liegenden Protokollen abhängt. Es ist wichtig, den Menschen den Zugang zu diesen Ökosystemen zu ermöglichen, in denen Tausende von aufstrebenden dezentralen Projekten geboren werden", sagte Kevin Como, CEO von BitKeep.

„Die Nachfrage nach kettenübergreifenden und Multi-Chain-Diensten steigt, und wir sind hier, um einen sicheren Zugang zu diesen Diensten zu ermöglichen", fügte er hinzu.

Anfang dieses Monats hat BitKeep die brandneue Version 7.0 seiner Plattform eingeführt, die eine neue Benutzeroberfläche und ein erweitertes Serviceangebot bietet. Außerdem wurde eine zusätzliche Sicherheitsebene mit neuen Maßnahmen eingeführt. Neue Funktionen wie der NFT-Marktplatz und Airdrop-Optionen wurden ebenfalls hinzugefügt, um den Nutzern ein noch umfassenderes und erfüllenderes Erlebnis zu bieten.

Informationen zu BitKeep

BitKeep, die führende Cryptocurrency-Wallet in Asien, kombiniert Wallet, BKSwap, Dapp, NFT, Discord zusammen, mit dem Ziel, der größte Zugang zur dezentralen Welt zu werden. BitKeep wurde im Mai 2018 gegründet und bietet seither mehr als 5 Millionen Nutzern in 168 Ländern einen zuverlässigen Service zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte. BitKeep hat strategische Partnerschaften mit Top 40 öffentlichen Ketten wie Polygon, Solana, BSC, ETH, DASH, OEC, TRON, Fantom, Wax, IOST, AVAX, ZkSync, Terra (Luna) etc. geschlossen und wurde zur offiziell empfohlenen Wallet. Mit mehr als 40 Hauptketten, mehr als 10.000 DAPP und mehr als 4.5000 Krypto-Vermögenswerten haben wir uns verpflichtet, den weltweit größten Zugang zur dezentralen Welt zu schaffen.

Webseite: https://bitkeep.com/

SOURCE BitKeep