Wallet multi-cadeia BitKeep Swap atinge cinco milhões em transações

SINGAPURA, 24 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A BitKeep, principal wallet multi-cadeia descentralizada da Ásia, tem o prazer de anunciar que atingiu cinco milhões em volume de transações. O valor médio diário de transações swaps multi-cadeia na BitKeep atingiu USD 20 milhões, enquanto o maior recorde histórico da carteira líder Metamask, baseada em Ethereum, é de USD 40 milhões.

Com um ecossistema de várias blockchains, como Ethereum, Solana, BNB Chain, Polkadot e muito mais, a BitKeep oferece mais de 45 mil ativos de criptomoedas e dAapps para usuários globais, tornando-se uma das maiores wallets de swaps multi-cadeia do mundo. Nos últimos seis meses, o volume de transações da BitKeep aumentou 50 vezes, com mais de 150 mil usuários ativos diários e 450 mil usuários ativos mensais. No primeiro trimestre de 2022, a BitKeep registrou um crescimento de 31% em termos de crescimento de usuários.

"Acreditamos que o futuro das blockchains depende muito de seus protocolos subjacentes. É importante oferecer às pessoas acessibilidade a esses ecossistemas onde nascem milhares de projetos descentralizados emergentes", disse Kevin Como, CEO da BitKeep.

"A demanda por serviços de cadeia cruzada e multi-cadeia está aumentando e estamos aqui para oferecer uma passagem segura para acessar os mesmos", complementou Kevin.

No início deste mês, a BitKeep lançou a mais nova versão 7.0 de sua plataforma, trazendo uma nova interface do usuário e ofertas de serviços aprimoradas. Além disso, foi implementada uma camada extra de segurança com novas medidas. Novos recursos, incluindo NFT Marketplace e opções de Airdrop, também foram adicionados para proporcionar uma experiência de usuário mais abrangente e satisfatória para seus usuários.

A BitKeep, principal wallet de criptomoedas da Ásia, combina Wallet, BKSwap, Dapp, NFT, Discord, com o objetivo de se tornar a maior entrada no mundo descentralizado. Fundada em maio de 2018, a BitKeep forneceu um serviço confiável de gerenciamento de ativos digitais para mais de cinco milhões de usuários em 168 países. A BitKeep alcançou parcerias estratégicas estabelecidas com as 40 principais blockchains públicas como Polygon, Solana, BSC, ETH, DASH, OEC, TRON, Fantom, Wax, IOST, AVAX, ZkSync, Terra (Luna) etc. e se tornou a wallet oficial recomendada. Com mais de 40 blockchains principais, mais de dez mil dApps (aplicativos descentralizados) e mais de 45 mil ativos de criptomoedas, comprometidos em criar a maior entrada do mundo para o universo descentralizado.

