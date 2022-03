BitKeep Swap, le portefeuille multi-chaînes, atteint 5 millions de transactions

SINGAPOUR, 24 mars 2022 /PRNewswire/ -- BitKeep, le principal portefeuille multi-chaînes décentralisé d'Asie, est heureuse d'annoncer que son portefeuille multi-chaînes a atteint un volume de cinq millions de transactions. Le montant moyen des transactions quotidiennes de swaps sur le swap multi-chaînes de BitKeep a atteint 20 millions de dollars, tandis que Metamask, le portefeuille leader basé sur Ethereum, a atteint 40 millions de dollars.

Avec un écosystème de plusieurs blockchains telles que Ethereum, Solana, BNB Chain, Polkadot et plus encore, BitKeep fournit plus de 45 000 actifs crypto et applications décentralisées aux utilisateurs du monde entier, ce qui en fait l'un des plus grands portefeuilles de swap inter-chaînes au monde. Au cours des six derniers mois, le volume de transactions de BitKeep a été multiplié par 50, avec plus de 150 000 utilisateurs actifs quotidiens et 450 000 utilisateurs actifs mensuels. Au premier trimestre 2022, BitKeep a enregistré une croissance de 31% en termes de croissance des utilisateurs.

« Nous croyons que l'avenir des blockchains repose en grande partie sur ses protocoles sous-jacents. Il est important de fournir aux gens l'accès à ces écosystèmes où naissent des milliers de projets décentralisés émergents », a déclaré Kevin Como, PDG de BitKeep.

« La demande de services inter-chaînes et multi-chaînes augmente et nous sommes là pour offrir un passage sûr et sécurisé pour y accéder », a-t-il ajouté.

Plus tôt ce mois-ci, BitKeep a lancé la toute nouvelle version 7.0 de sa plateforme, apportant une nouvelle interface utilisateur et des offres de service améliorées. De plus, une couche de sécurité supplémentaire avec de nouvelles mesures a été mise en œuvre. De nouvelles fonctionnalités, dont les options NFT Marketplace et Airdrop, ont également été ajoutées afin d'offrir une expérience utilisateur plus complète et plus satisfaisante à ses utilisateurs.

À propos de BitKeep

BitKeep, le premier portefeuille de crypto-monnaies en Asie, combine Wallet, BKSwap, Dapp, NFT, Discord ensemble, visant à devenir la plus grande entrée dans le monde décentralisé. Fondée en mai 2018, BitKeep fournit un service fiable de gestion d'actifs numériques à plus de 5 millions d'utilisateurs dans 168 pays. BitKeep a établi des partenariats stratégiques avec les 40 principales chaînes publiques comme Polygon, Solana, BSC, ETH, DASH, OEC, TRON, Fantom, Wax, IOST, AVAX, ZkSync, Terra (Luna) etc. et est devenu le portefeuille officiel recommandé. Avec plus de 40 chaînes principales, plus de 10 000 applications décentralisées et plus de 45 000 actifs crypto, l'entreprise s'engage à créer la plus grande entrée dans le monde décentralisé.

