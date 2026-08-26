Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat zijn ETH-holdings 5,85 miljoen tokens hebben bereikt en dat de totale holdings in cryptovaluta en liquide middelen 14,9 miljard dollar bedragen.

Op 23 augustus 2026 om 14.00 uur (ET) bestaan de cryptobezittingen van de onderneming uit 5.847.611 ETH tegen een koers van 2.440 dollar per ETH (volgens CoinbaseNASDAQ: COIN), 210 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 89 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal aan liquide middelen en verhandelbare effecten van 308 miljoen dollar. De ETH-bezittingen van Bitmine vertegenwoordigen 4,8% van het totale ETH-aanbod van 120,7 miljoen ETH.

"ETH steeg de afgelopen week met 30%. Dit is de grootste wekelijkse stijging sinds mei 2025. Daarvoor dateerde de laatste dergelijke stijging van juli 2021. In die twee eerdere gevallen vormde deze wekelijkse stijging van meer dan 30% het startpunt voor een grotere koersbeweging van ETH. Na juli 2021 steeg ETH vervolgens met 167% en na mei 2025 met 170%," aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine. "We verwachten dat versoepelende financiële omstandigheden een rugwind zullen zijn voor crypto."

"Wij zijn van mening dat deze opwaartse beweging van ETH al enige tijd in de lucht hing, gezien de sterker wordende fundamentele factoren binnen de cryptomarkt, de verschillende gunstige ontwikkelingen rond tokenisatie op Wall Street en agentische AI. Bovendien droegen de steun voor crypto vanuit het Witte Huis en de aankoop van langlopende obligaties door het Amerikaanse ministerie van Financiën bij aan een grotere risicobereidheid", aldus Lee.

"Deze ETH/BTC-ratio is tijdens bullcycli op de cryptomarkt gestegen, aangedreven door het toenemende gebruik van Ethereum ten opzichte van Bitcoin. Deze vorige cycli werden aangespoord door ICO's (2017-2018), NFT's (2020-2021) en stablecoins (2025). "In de komende cryptocyclus zien we de ETH/BTC-ratio stijgen, aangedreven doordat Wall Street activa op de blockchain tokeniseert en agentische AI gebruikmaakt van blockchains", vervolgde Lee.

"In de afgelopen week hebben we 32.447 ETH aangekocht. Bitmine heeft sinds de start van de ETH-treasurystrategie op 30 juni 2025, ongeveer 14 maanden geleden, elke week ETH gekocht", aldus Lee.

Op 16 juli 2026 heeft Bitmine de meest recente boodschap van de bestuursvoorzitter voor juli 2026 gepubliceerd (link hier). De titel van de boodschap luidt: "ETH is de remedie voor de Uncanny Valley of Wealth".

Eerder in 2026 lanceerde Bitmine MAVAN (het Made in America VAlidator Network), een stakingplatform van institutioneel niveau. Hoewel MAVAN oorspronkelijk werd ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmine's eigen Ethereum-treasury, is MAVAN van plan het platform uit te breiden om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar stakinginfrastructuur van topklasse van dienst te zijn. Een deel van Bitmine's ETH is al gestaket op het MAVAN-platform.

Op 23 augustus 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakete ETH 5.067.309 (12,4 miljard dollar bij een koers van 2.440 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaket dan enige andere partij ter wereld. Bij volledige opschaling, wanneer alle ETH van Bitmine via MAVAN en zijn stakingpartners is gestaket, zullen de ETH-stakingbeloningen naar verwachting 381 miljoen dollar op jaarbasis bedragen, uitgaande van een zevendaags BMNR-rendement van 2,67%", aldus Lee.

"De stakinginkomsten op jaarbasis worden nu geraamd op 330 miljoen dollar. Deze 5,1 miljoen ETH vertegenwoordigen 87% van de 5,85 miljoen ETH die Bitmine aanhoudt. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine realiseerden een rendement over 7 dagen van 2,67% (op jaarbasis)", vervolgde Lee.

De cryptobezittingen van Bitmine maken de onderneming tot de grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasury ter wereld, na Strategy Inc., dat naar verluidt 840.447 BTC bezit met een waarde van ongeveer 70 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) in 2026 net zo ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als het besluit van de Verenigde Staten van 15 augustus 1971, waarmee 55 jaar geleden een einde werd gemaakt aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan goud werd losgelaten. Deze gebeurtenis in 1971 vormde de katalysator voor de modernisering van Wall Street en leidde tot het ontstaan van de huidige toonaangevende spelers op Wall Street en de huidige financiële en betalingsinfrastructuur. Deze bleken uiteindelijk betere investeringen dan goud.

De boodschap van de voorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De resultatenpresentatie voor het volledige boekjaar 2025 en de ondernemingspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Over Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) vormt samen met zijn dochterondernemingen ('Bitmine' of de 'onderneming') een onderneming voor blockchaintechnologie-infrastructuur die actief is op het gebied van institutionele staking- en validatiediensten voor digitale activa, bitcoinmining en strategisch beheer van digitale activa. Als 's werelds toonaangevende onderneming op het gebied van Ethereum-treasury's hanteert Bitmine een innovatieve strategie voor digitale activa, gericht op institutionele beleggers en deelnemers aan de openbare kapitaalmarkten. De onderneming biedt staking- en validatie-infrastructuur van institutionele kwaliteit, waarmee ze stakingbeloningen en inkomsten uit validatie genereert en houdt zich daarnaast bezig met bitcoinmining. Bitmine houdt digitale activa strategisch aan en genereert rendement op die activa ter ondersteuning van de liquiditeit en kapitaalvorming. Sinds 2025 heeft de onderneming haar capaciteiten op het gebied van blockchaininfrastructuur uitgebreid, waaronder de ontwikkeling en implementatie van MAVAN, haar institutionele platform voor staking en validatie. De activiteiten van de onderneming omvatten verder investeringen in veelbelovende blockchainprojecten in een vroege fase ('moonshot'-investeringen), evenals aanvullende diensten op het gebied van mining, hosting en consultancy.

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https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Toekomstgerichte verklaringen omvatten alle verklaringen die niet uitsluitend historisch van aard zijn en die over het algemeen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'raamt', 'is van plan', 'plant', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat', 'voorspelt', 'streeft naar', 'doelstellingen', 'kan', 'zal', 'zou', 'zou kunnen', 'zou moeten', 'beschouwen', 'zien', of soortgelijke uitdrukkingen, of de ontkenning van dergelijke termen, of andere vergelijkbare terminologie. Dit persbericht bevat specifiek toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot onder meer: (i) de doelstelling van de onderneming om 5% van het totale ETH-aanbod te verwerven (het initiatief 'Alchemy of 5%') en verklaringen over de voortgang bij het realiseren van deze doelstelling; (ii) de strategie van de onderneming voor de accumulatie van digitale activa en het beheer van haar reserves, waaronder verklaringen over de voortzetting van de wekelijkse ETH-aankopen en de status van de onderneming als de grootste ETH-reservehouder ter wereld; (iii) de stakingactiviteiten van de onderneming, waaronder de verwachte geannualiseerde ETH-stakingopbrengsten van ongeveer 381 miljoen dollar bij volledige opschaling (ervan uitgaande dat alle ETH van Bitmine via MAVAN en zijn stakingpartners wordt gestaket), de momenteel verwachte geannualiseerde stakinginkomsten van ongeveer 330 miljoen dollar en het 7-daagse rendement van 2,67% (op jaarbasis); (iv) de voorgenomen uitbreiding van MAVAN om institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar hoogwaardige stakinginfrastructuur van dienst te zijn en de beoogde positie van MAVAN als vooraanstaande bestemming voor Ethereum-staking voor institutionele beleggers; (v) verwachtingen ten aanzien van de toekomstige koersontwikkeling van ETH, waaronder verklaringen dat de recente wekelijkse stijging van ETH met meer dan 30% 'het startpunt vormt voor een grotere koersbeweging van ETH' en verwijzingen naar daaropvolgende stijgingen van 167% en 170% na eerdere vergelijkbare wekelijkse stijgingen; (vi) de verwachting van het management dat soepelere financiële omstandigheden 'gunstig zullen zijn voor crypto' en dat de recente opwaartse beweging van ETH 'al enige tijd in de lucht hing gezien de sterker wordende fundamentele factoren binnen de cryptomarkt', waaronder de verwachte effecten van tokenisatie op Wall Street, agentische AI, signalen van steun voor crypto vanuit het Witte Huis en de aankoop van langlopende obligaties door het Amerikaanse ministerie van Financiën; (vii) verklaringen en verwachtingen met betrekking tot de ETH/BTC-ratio, waaronder dat deze ratio tijdens de komende cryptocyclus zal stijgen, gedreven door de tokenisatie op de blockchain door Wall Street en het gebruik van blockchains door agentische AI; (viii) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en SEC Project Crypto 'net zo transformerend zijn voor de financiële dienstverlening' als het einde van het Bretton Woods-stelsel in 1971 en dat de daaruit voortvloeiende beleggingen betere resultaten zullen opleveren dan goud; (x) verklaringen over de investering van de onderneming in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS), die indirecte blootstelling aan OpenAI biedt en haar investering in Beast Industries; en (xi) de toekomstige groei, verdere ontwikkeling en strategische koers van de Ethereum-reservestrategie, de blockchaininfrastructuurcapaciteiten en het MAVAN-stakingplatform van de onderneming.

Deze toekomstgerichte verklaringen brengen aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die hierin worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken of daaraan kunnen bijdragen, omvatten onder meer: de extreme volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa, waaronder ETH en Bitcoin en het speculatieve karakter van beleggingen in digitale activa; het risico dat historische koersbewegingen van ETH, waaronder eerdere wekelijkse stijgingen en de daaropvolgende koersstijgingen, zich niet zullen herhalen of geen indicatie vormen voor toekomstige prestaties; de afhankelijkheid van de onderneming van externe prijsbronnen en gerapporteerde marktwaarden bij het berekenen van de waarde van haar cryptoactiva, liquide middelen, verhandelbare effecten en 'moonshot'-beleggingen en het risico dat dergelijke waarden aanzienlijk fluctueren na de in dit persbericht vermelde datum en het vermelde tijdstip; veranderingen in de marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen en preferente aandelen van serie A van de onderneming; het vermogen van de onderneming om haar strategie voor de verwerving van digitale activa met succes uit te voeren en haar doelstellingen voor de accumulatie van ETH te behalen, waaronder de doelstelling 'Alchemy of 5%'; het vermogen van de onderneming om haar bedrijfsactiviteiten, Ethereum-reserveactiviteiten en de uitbreiding van MAVAN te financieren; operationele, beveiligings- en technologische risico's die verband houden met de staking- en validatieactiviteiten van de onderneming, waaronder netwerkstoringen, slashing-events, cyberbeveiligingsinbreuken en protocolwijzigingen; het risico dat de werkelijke deelname aan staking, rendementen, beloningen en inkomsten aanzienlijk afwijken van de in dit persbericht beschreven prognoses, die zijn gebaseerd op een 7-daags rendement en ervan uitgaan dat ETH bij volledige opschaling volledig wordt gestaket; concurrentie binnen de sectoren voor reserves van digitale activa, staking en mining; de afhankelijkheid van de onderneming van sleutelfiguren, waaronder de directie; ontwikkelingen op het gebied van regelgeving die van invloed zijn op digitale activa, blockchaintechnologie en stakingactiviteiten in de Verenigde Staten en wereldwijd, waaronder de uiteindelijke goedkeuring, tenuitvoerlegging en interpretatie van de GENIUS Act en andere aanhangige wetgeving en regelgevingsinitiatieven; maatregelen van de SEC, CFTC en andere regelgevende instanties die van invloed zijn op digitale activa en aanverwante activiteiten; risico's in verband met de beleggingen van de onderneming in blockchainmogelijkheden in een vroeg stadium ('moonshot'-beleggingen), waaronder de beleggingen in Eightco Holdings en Beast Industries en eventuele indirecte blootstelling aan OpenAI; macro-economische factoren, waaronder inflatie, rentetarieven, het monetaire beleid van de Federal Reserve, omstandigheden op de arbeidsmarkt en algemene economische omstandigheden die van invloed zijn op het beleggerssentiment ten aanzien van digitale activa; de juistheid van de verwachtingen van het management met betrekking tot de ETH/BTC-ratio en de invloed van tokenisatie en toepassingen van agentische AI op Ethereum; de onvoorspelbaarheid van cycli op de cryptomarkt en de juistheid van verwachtingen met betrekking tot toekomstige cryptocycli; wijzigingen in het Ethereum-protocol, waaronder stakingmechanismen, vereisten voor validators en beloningsstructuren; risico's in verband met AI-systemen en hun mogelijke invloed op cryptomarkten en blockchaintechnologie; de prestaties van externe dienstverleners, cryptobeurzen, custodians en stakingpartners; risico's in verband met de concentratie van de activa van de onderneming in digitale valuta, met name Ethereum; en de overige risicofactoren die worden beschreven in de documenten die de onderneming bij de SEC heeft ingediend.

De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie waarover het management beschikte op de datum van dit persbericht en weerspiegelen de huidige verwachtingen, ramingen, prognoses, meningen en overtuigingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die in toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd op basis van een aantal factoren, waaronder de hierboven beschreven factoren en de factoren die zijn beschreven in het gedeelte Risicofactoren van het jaarverslag van de onderneming op formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 30 september 2025, ingediend bij de SEC op 21 november 2025, de kwartaalverslagen van de onderneming op formulier 10-Q en de overige documenten die de onderneming bij de SEC heeft ingediend, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van deze documenten zijn beschikbaar op de website van de SEC via www.sec.gov en op de website van de onderneming via https://Bitminetech.io/investor-relations/. De onderneming waarschuwt lezers om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum waarop ze worden gedaan. Bitmine wijst uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, te herzien of aan te vullen om rekening te houden met wijzigingen in zijn verwachtingen of wijzigingen in gebeurtenissen, omstandigheden of situaties waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit wordt vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.