Bitrise comble le déficit de performance mobile de GitHub grâce à une nouvelle infrastructure conçue à cet effet : Bitrise Build Hub

SAN FRANCISCO et LONDRES, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Bitrise , la plateforme DevOps leader du développement d'applications mobiles, annonce le lancement de son nouveau produit, Bitrise Build Hub pour GitHub . Build Hub est une infrastructure de CI mobile entièrement gérée pour les actions GitHub qui permet aux développeurs d'accéder aux machines MacOS les plus rapides (M4 Pro), à des environnements de build préconfigurés et à des mises à jour automatiques de Xcode : le tout sans migration complexe ni réécriture du flux de travail.

« Bitrise a passé une décennie à résoudre les problèmes de développement mobile et les difficultés rencontrées par les développeurs », a déclaré Barnabas Birmacher, cofondateur et PDG de Bitrise, « Et maintenant, nous apportons nos capacités d'infrastructure rapides, fiables et sécurisées à l'ensemble de la communauté GitHub ».

Libérer les développeurs des maux de tête liés à l'infrastructure de développement mobile

Les Hosted Runners de GitHub manquent de chaînes d'outils mobiles de base et de la puissance de traitement nécessaire pour gérer des builds complexes. Jusqu'à présent, la seule alternative a été des flottes de Mac auto-hébergées coûteuses, qui sont chronophages pour les développeurs en raison de l'administration système et qui ralentissent les cycles de développement.

Avec Bitrise Build Hub, les équipes DevOps peuvent désormais conserver GitHub Actions en tant qu'orchestrateur de CI, mais diriger les travaux vers l'infrastructure de développement d'applications mobiles de Bitrise .

Les premiers utilisateurs constatent des gains de vitesse significatifs. « Même les VM de petite taille présentent une amélioration des performances, près de 30 % plus rapide, par rapport aux Hosted Runners macOS XL de GitHub », a déclaré Daniel Gilbert, Mobile DevOps Developer chez ForeFlight.

Une expérience de développement supérieure pour la communauté GitHub

Une analyse récente de dizaines de millions de constructions anonymes de Bitrise a montré que les équipes réduisaient les temps de construction de 28 % en moyenne lorsqu'elles utilisaient une infrastructure gérée conçue pour le développement d'applications mobiles à grande échelle.

Les principaux avantages de Bitrise Build Hub sont les suivants :

Une itération plus rapide : Bitrise propose les dernières machines Apple silicon M4 Pro et M2 Pro pour des constructions plus rapides. Ses machines virtuelles (VM) de build sont préchauffées (c'est-à-dire en veille) et toujours prêtes, ce qui réduit les temps de build et d'attente pour des boucles de rétroaction plus rapides.

Bitrise propose les dernières machines Apple silicon M4 Pro et M2 Pro pour des constructions plus rapides. Ses machines virtuelles (VM) de build sont préchauffées (c'est-à-dire en veille) et toujours prêtes, ce qui réduit les temps de build et d'attente pour des boucles de rétroaction plus rapides. Pas d'entretien : Bitrise gère le matériel, la virtualisation, les mises à jour du système d'exploitation et installe les nouvelles versions de Xcode dans les 24 heures suivant le lancement par Apple. La maintenance continue de la virtualisation des Macs est complexe et Bitrise supprime ce fardeau grâce à un service entièrement géré.

Bitrise gère le matériel, la virtualisation, les mises à jour du système d'exploitation et installe les nouvelles versions de Xcode dans les 24 heures suivant le lancement par Apple. La maintenance continue de la virtualisation des Macs est complexe et Bitrise supprime ce fardeau grâce à un service entièrement géré. Des stacks prêts pour le développement mobile : Xcode, simulateurs iOS, SDK et émulateurs Android, fastlane, CocoaPods, SwiftLint, Gradle, et chaînes d'outils multiplateformes (React Native, Flutter) préinstallées.

Xcode, simulateurs iOS, SDK et émulateurs Android, fastlane, CocoaPods, SwiftLint, Gradle, et chaînes d'outils multiplateformes (React Native, Flutter) préinstallées. Un rapport coût/performance adapté : Le dimensionnement granulaire de Linux (4-192 vCPU) et les multiples classes d'instances Mac permettent aux équipes de choisir des machines qui correspondent à leur charge de travail et à leur budget, sans sous-puissance ni surcoût pour les ressources de calcul.

Le dimensionnement granulaire de Linux (4-192 vCPU) et les multiples classes d'instances Mac permettent aux équipes de choisir des machines qui correspondent à leur charge de travail et à leur budget, sans sous-puissance ni surcoût pour les ressources de calcul. Cache de build optionnel : à associer à un cache de build co-localisé pour Xcode, Gradle, et Bazel, réduisant le travail redondant.

À propos de Bitrise

Fondée en 2014, Bitrise est la principale plateforme DevOps pour le développement d'applications mobiles qui soutient plus de 8 000 marques, dont Shopify , TripAdvisor, et BuzzFeed. Bitrise unifie les outils, les processus et les cadres de test dont les équipes de développement d'applications mobiles ont besoin pour créer et livrer des applications de classe mondiale. L'entreprise est soutenue par Insight Partners, Open Ocean, Fiedler Capital et Y Combinator. Pour plus d'informations, consultez le site bitrise.io .

