Bitt e IDEMIA: vencedoras do G20 Central Bank Digital Currency TechSprint de 2022

SALT LAKE CITY, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Bitt e a IDEMIA têm o prazer de serem as vencedoras da competição global de moedas digitais de bancos centrais (CBDC) G20 TechSprint de 2022. O anúncio foi feito antes da Cúpula do G20 em Bali do Banco de Compensações Internacionais (BIS) e do Bank Indonesia, quando eles concluíam seu terceiro concurso anual, que recebeu mais de 100 inscrições de muitas das principais empresas financeiras, de tecnologia, ciência e marketing do mundo. Um painel independente de 11 especialistas, convocado pelo Bank Indonesia, avaliou os protótipos desenvolvidos das equipes selecionadas para determinar os vencedores.

A Bitt e a IDEMIA uniram forças para reunir o Sistema de Gestão de Moedas Digitais (DCMS) da Bitt e a solução segura da IDEMIA para pagamentos off-line em CBDC. Os diferentes componentes permitem que os bancos centrais lancem suas CBDCs com interoperabilidade completa com os sistemas atuais, a fim de garantir acesso de baixo custo com diversos dispositivos de pagamento fáceis de usar e a melhor verificação de gerenciamento de identidade disponível, em conformidade com os requisitos regulatórios.

Essa é a promessa de oferecer uma CBDC realmente inclusiva e conveniente, sem comprometer a funcionalidade ou a segurança. "A Bitt e a IDEMIA estão honradas por terem recebido um prêmio de tamanho prestígio! Nossa solução oferece acesso a CBDCs a todos, até mesmo às pessoas que não podem ter um smartphone. Ajudamos a cumprir a visão de disponibilizar dinheiro digital em qualquer lugar e a qualquer hora, com ou sem cobertura de rede", disse Jerome Ajdenbaum, vice-presidente de moedas digitais da IDEMIA.

Imran Khan, vice-presidente de parcerias da Bitt, disse: "É uma honra para nós que a Bitt tenha sido reconhecida como uma das principais líderes no segmento de CBDCs. Nossa parceria com a IDEMIA possibilitou que nossas empresas desenvolvessem e mostrassem o que fazemos de melhor, e esperamos oferecer soluções de pagamento off-line às autoridades monetárias e instituições financeiras mundiais, à medida que as ajudamos na expansão dos serviços financeiros para todos os membros da sociedade."

Sobre a IDEMIA

Como líder em tecnologias de identidade, a IDEMIA tem a missão de libertar o mundo e torná-lo mais seguro. Com o respaldo de P&D de ponta, a IDEMIA oferece tecnologias diferenciadas, sustentadas por sua experiência de longa data em biometria, criptografia, análise de dados, sistemas e dispositivos inteligentes. A IDEMIA oferece a seus clientes públicos e privados soluções de pagamento, conectividade, controle de acesso, viagens, identidade e segurança pública. Todos os dias, em todo o mundo, a IDEMIA garante bilhões de interações nos mundos físico e digital. Com aproximadamente 15 mil funcionários, a IDEMIA tem a confiança de mais de 600 organizações governamentais e de mais de 2.300 empresas distribuídas por 180 países, com uma abordagem impactante, ética e socialmente responsável.

Sobre a Bitt

A Bitt é uma empresa de tecnologia financeira que oferece soluções de moeda digital para bancos centrais, instituições financeiras e participantes mundiais do ecossistema. O Sistema de Gestão de Moedas Digitais (DCMS) da Bitt oferece infraestrutura segura para as autoridades monetárias implementarem CBDCs e para que as instituições financeiras integrem moedas digitais em suas ofertas de serviços financeiros. A Bitt é uma empresa de portfólio da Medici Ventures, L.P., um fundo focado em blockchain. O sócio comanditado desse fundo é uma entidade afiliada à Pelion Venture Partners. A Overstock.com, Inc. (NASDAQ: OSTK) é uma parceira limitada da Medici Ventures, L.P. Para mais informações sobre a Bitt, acesse https://www.bitt.com .

Sobre a Overstock.com

A Overstock.com, Inc .(NASDAQ:OSTK) é uma empresa on-line de varejo e tecnologia sediada em Salt Lake City, no estado de Utah. Seu site líder em comércio eletrônico vende uma ampla gama de novos produtos para casa a preços baixos, incluindo móveis, decoração, tapetes, roupas de cama e banho, utilidades domésticas e muito mais. A loja on-line apresenta milhões de produtos que dezenas de milhões de clientes visitam todos os meses. A Overstock publica regularmente informações sobre a Empresa e outros assuntos relacionados nas páginas de Imprensa e Relações com Investidores em seu site, Overstock.com.

O, Overstock.com, O.com e Club O são marcas registradas da Overstock.com, Inc. Outras marcas de serviço, marcas registradas e nomes comerciais que podem ser mencionados neste documento pertencem a seus respectivos proprietários.

Sobre a Pelion

A Pelion Venture Partners é uma empresa de capital de risco em estágio inicial. Atualmente investindo de seu sétimo fundo, a Pelion investe em empresas de software com capital semente e de Série A nos Estados Unidos. Entre seus investimentos mais importantes estão: Cloudflare, Riverbed, Divvy (adquirida pela Bill.com) e Weave.

