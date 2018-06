Bittrex annonce l'introduction de la négociation en dollars américains (monnaie fiduciaire)

« Bittrex, qui est incubateur et un grand défenseur de la technologie de chaîne de blocs, se consacre à inscrire les jetons qui offrent non seulement les meilleures applications commerciales, mais qui représentent aussi les projets les plus novateurs au monde liés à la chaîne de blocs », a déclaré Bill Shihara, chef de la direction de Bittrex. « L'expansion des marchés de monnaies fiduciaires vers les importantes devises numériques de notre échange devrait accroître l'adoption de cette technologie révolutionnaire en fournissant aux clients encore plus d'options pour acheter et échanger les monnaies numériques au sein d'un environnement sûr, fiable et robuste disposant de grandes liquidités. »

Shihara poursuit : « Permettre à notre clientèle commerciale d'échanger la monnaie fiduciaire n'est que le commencement, car nous prévoyons d'étendre la monnaie fiduciaire à nos clients issus de la vente au détail ainsi qu'à un grand nombre de nos prestataires de services qui ont mis sur pied la plateforme Bittrex. L'annonce d'échange de monnaie fiduciaire d'aujourd'hui est aussi la première étape de la prochaine évolution de nos activités alors que nous continuons notre expansion, tant localement que mondialement, grâce à de nouveaux services et à des partenariats stratégiques. »

L'ajout de la monnaie fiduciaire à une vaste gamme de devises et de jetons innovants inscrits auprès de Bittrex permet de promouvoir davantage l'industrie de la chaîne de blocs en fournissant un accès rapide, pratique et sécurisé aux autres options d'échange que les clients potentiels et actuels recherchent. De plus, l'engagement de la société en matière de sécurité, de conformité et d'incubation de projets innovants devrait donner confiance aux clients et aux équipes de chaîne de blocs dans la croissance à long terme de la plateforme.

Bittrex met en œuvre, pour le programme d'échange de monnaies fiduciaires, un déploiement par étapes pour aider à établir un contrôle de qualité pour les nouveaux marchés et assurer que les clients ont le plus haut niveau de service possible. La première phase, qui commence aujourd'hui, permet le commerce électronique pour les entreprises clientes agréées dans les États qualifiés et les régions internationales. Bittrex continuera, au fil du temps, à déployer chaque phase supplémentaire pour étendre la négociation de la monnaie fiduciaire à tous les clients qualifiés.

Au départ, seule la clientèle établie dans les États de Washington, de la Californie, de New York et du Montana pourra échanger la monnaie fiduciaire aux États-Unis. Les clients internationaux admissibles peuvent aussi réaliser des échanges. Les clients seront tenus de se soumettre au processus d'enregistrement standard, y compris la preuve qu'ils opèrent dans des régions américaines ou internationales qualifiées, ainsi qu'à d'autres modalités et conditions particulières.

Les nouvelles entreprises clientes qui souhaitent participer au marché de monnaies fiduciaires doivent remplir notre formulaire de demande de compte d'entreprise et les entreprises clientes actuelles souhaitant négocier de la monnaie fiduciaire doivent le faire en remplissant le formulaire de demande d'activation de négociation de monnaies fiduciaires. Une fois les phases supplémentaires terminées, Bittrex fournira des instructions de négociation de monnaies fiduciaires à tous les clients.

À propos de Bittrex

Fondée en 2014 par trois ingénieurs en cybersécurité, Bittrex est la première plateforme axée sur la chaîne de blocs aux États-Unis. Elle exécute les transactions très rapidement, fournit des porte-monnaie numériques fiables et observe les pratiques de sécurité à la pointe de l'industrie. Notre mission est d'aider à faire progresser l'industrie de la chaîne de blocs en favorisant l'innovation, en incubant les technologies nouvelles et émergentes et en favorisant un changement transformateur. Bittrex, Inc. n'est pas une bourse réglementée en vertu des lois sur les valeurs mobilières américaines. En savoir plus à l'adresse : www.Bittrex.com.

