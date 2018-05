Bittrex kondigt invoering van (fiat-)handel in US-dollar aan

"Als een incubator en een toonaangevende voorstander van de blockchain-technologie streeft Bittrex ernaar tokens te noteren die niet alleen maar de beste zakelijke applicaties hebben, maar die tegelijkertijd de meest innovatieve blockchain-projecten in de wereld zijn," zei Bill Shihara, algemeen directeur bij Bittrex. "Een uitbreiding van de fiat-markten om de belangrijkste digitale valuta op te nemen in onze beurs zal zorgen voor de verdere aanname van deze revolutionaire technologie door aan de klant nog meer opties te bieden wat betreft de aankoop van en handel in digitale valuta in een veilige, robuuste en betrouwbare omgeving met een hoge liquiditeit."

Verder zei Shihara, "De zakelijke klanten zijn slechts de eerste stap want wij zijn van plan om fiat ook uit te breiden naar onze particuliere klanten en veel van onze dienstverleners die via het Bittrex-platform werken. Bovendien is de aankondiging van fiat vandaag de eerste stap in de volgende evolutie van onze onderneming bij onze verdere uitbreiding, zowel op lokaal als op mondiaal vlak, door middel van nieuwe diensten en strategische partnerschappen."

Het toevoegen van fiat aan de brede waaier van innoverende tokens en munten die op Bittrex staan genoteerd, zorgt voor de verdere bevordering van de blokchain-industrie door middel van een geschikte, snelle en veilige toegang tot bijkomende handelsopties waarnaar vraag is onder huidige en potentiële klanten. Voorts zal het streven van het bedrijf naar veiligheid, naleving en de incubatie van innovatieve projecten zorgen voor meer vertrouwen onder de klanten en de blockchain-teams in de groei op lange termijn van het platform.

Voor het fiat-handelsprogramma gebruikt Bittrex een gefaseerde uitrol om te waken over kwaliteitscontrole voor de nieuwe markten en een optimale dienstverlening te bieden aan de klanten. De eerste fase, die vandaag begint, maakt fiat-handel mogelijk voor goedgekeurde zakelijke klanten in gekwalificeerde staten en internationale regio's. Er volgt een verdere uitrol van Bittrex in elke volgende fase voor een uitbreiding in de loop van de tijd van de fiat-handel naar alle gekwalificeerde klanten toe.

Aanvankelijk zal de fiat-handel in de Verenigde Staten beperkt blijven tot klanten die zich in Washington State, Californië, New York en Montana bevinden. Gekwalificeerde internationale klanten kunnen ook deelnemen in de markten. Klanten zullen moeten voldoen aan zowel het standaardregistratieproces –met inbegrip van bewijs dat ze in gekwalificeerde VS- of andere regio's opereren- als de andere specifieke fiat-voorwaarden.

Nieuwe zakelijke klanten die willen deelnemen aan de fiat-markt dienen ons aanvraagformulier voor een zakelijke account in te vullen en onze huidige zakelijke klanten dienen fiat-handel aan te vragen door het aanvraagformulier voor de activering van fiat-handel in te vullen. Eens de uitrol van de volgende fases op gang komt, zal Bittrex instructies inzake fiat-handel ter beschikking stellen van alle klanten.

Het in 2014 door drie ingenieurs in cyberveiligheid opgerichte Bittrex is het voornaamste in de VS gevestigde blockchain-platform dat voor een razendsnelle handelsuitvoering zorgt, evenals voor betrouwbare digitale portefeuilles en toonaangevende beveiligingsprocedures in de sector. Het is onze missie de blockchain-industrie te helpen bevorderen door middel van de stimulering van innovatie, de incubatie van nieuwe en opkomende technologie en het aandrijven van wezenlijke veranderingen. Bittrex, Inc. is geen overeenkomstig de VS-effectenwetgeving gereguleerde beurs. Lees meer op www.Bittrex.com.

