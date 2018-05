Bittrex anuncia introdução de comercialização em dólar dos EUA (fiat)

"Como incubadora e principal promotora da tecnologia blockchain, a Bittrex está comprometida em listar tokens que não somente possuem as melhores aplicações comerciais, mas também sejam os projetos de blockchain mais inovadores do mundo", declarou Bill Shihara, CEO da Bittrex. "Expandir os mercados fiat às principais moedas digitais em nossa bolsa deve impulsionar ainda mais a adoção dessa tecnologia revolucionária ao proporcionar aos clientes ainda mais opções de compra e comercialização de moedas digitais em um ambiente seguro, robusto e confiável com alta liquidez."

Shihara continuou: "Os clientes corporativos são apenas o início porque também planejamos estender a fiat para nossos clientes varejistas e a muitos de nossos prestadores de serviço que se desenvolvem na plataforma Bittrex. Além disso, o anúncio da fita de hoje é a primeira etapa na próxima evolução de nossos negócios, visto que estamos continuando com nossa expansão, tanto local quanto globalmente, por meio de novos serviços e parcerias estratégicas."

Acrescentar a fiat à ampla variedade de tokens e moedas inovadoras listadas na Bittrex promove ainda mais o setor de blockchain ao proporciona acesso conveniente, rápido e seguro a opções adicionais de comercialização que os clientes atuais e em potencial desejam. Além disso, o compromisso da empresa com projetos inovadores de incubação, conformidade e segurança deve proporcionar tanto a clientes quanto a equipes de blockchain a confiança no crescimento de longo prazo da plataforma.

Para o programa de comercialização fiat, a Bittrex está implementando um desdobramento em etapas para ajudar a estabilizar o controle de qualidade para os novos mercados e garantir que os clientes tenham o mais elevado nível de serviço possível. A primeira etapa, que se inicia hoje, permite a comercialização fiat para clientes corporativos aprovados em estados qualificados e regiões internacionais. A Bittrex vai continuar a implementar cada etapa adicional a fim de expandir a comercialização fiat a todos os clientes qualificados com o passar dos tempos.

Inicialmente, a comercialização fiat será limitada nos Estados Unidos a clientes localizados no estado de Washington, Califórnia, Nova York e Montana. Clientes internacionais qualificados também podem participar dos mercados. Os clientes precisarão estar sujeitos tanto ao processo de registro padrão - incluindo comprovação de que estão operando em regiões internacionais ou dos EUA qualificadas - quanto a outros termos e condições fiat específicos.

Novos clientes corporativos que desejarem participar do mercado fiat devem preencher nosso formulário de solicitação de conta corporativa, e os atuais clientes corporativos devem solicitar a comercialização fiat preenchendo o formulário de solicitação de ativação da comercialização fiat. Assim que as etapas adicionais forem implementadas, a Bittrex proporcionará instruções sobre a comercialização fiat para todos os clientes.

Fundada em 2014 por três engenheiros de cibersegurança, a Bittrex é a principal plataforma de blockchain com sede nos EUA, proporcionando execução de comercialização ultrarrápida, carteiras digitais confiáveis e práticas de segurança líderes do setor. Nossa missão é ajudar a promover o setor de blockchain ao fomentar a inovação, incubando tecnologias novas e emergentes e impulsionando a mudança transformadora. A Bittrex, Inc. não é uma bolsa regulamentada de acordo com as leis de títulos dos EUA. Saiba mais em www.Bittrex.com.

press@bittrex.com

