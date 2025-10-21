- La IA se une al capital: Bizcap da la bienvenida a 8fig a su cartera global para acelerar la financiación del crecimiento

LONDRES, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Bizcap, junto con su filial estadounidense NewCo Capital Group, se enorgullece de anunciar que ha adquirido 8fig y que se ha convertido en parte del Grupo Bizcap, lo que marca un paso importante en la expansión global de la empresa fintech y su liderazgo en la financiación empresarial impulsada por la tecnología.

Fundada en 2020, 8fig ha entregado más de 500 millones de dólares en financiación a vendedores en línea y ha desarrollado su herramienta pionera "AI CFO", que permite a las pequeñas empresas planificar, pronosticar y escalar con confianza.

Al unirse al ecosistema global de Bizcap, 8fig conservará su independencia bajo su marca y liderazgo actuales, a la vez que obtendrá acceso a la solidez de capital, el alcance global y la experiencia operativa de Bizcap. Para Bizcap, esta alianza destaca su fortaleza en la integración de fintechs de alto crecimiento, reforzando su liderazgo global en préstamos no bancarios.

Según Albert Gahfi, cofundador y coconsejero delegado de Bizcap Global, la visión de 8fig para la innovación en el comercio electrónico se alinea con la misión de Bizcap de empoderar a las pequeñas empresas con herramientas y capital para el crecimiento.

"Estamos impresionados no solo por la tecnología de 8fig, sino por cómo está construida, con un fuerte enfoque en las necesidades del cliente, la adaptabilidad y el éxito a largo plazo", afirmó.

"8fig cuenta con la plataforma, el personal y la mentalidad adecuados para generar un impacto global, y estamos entusiasmados de combinar esa fortaleza con el alcance y la experiencia de Bizcap para ampliar nuestra oferta de productos y acelerar la penetración en el mercado".

Un ecosistema global para el crecimiento

Bizcap y sus filiales han otorgado más de 3.000 millones de dólares en financiación a pequeñas y medianas empresas (pymes) de todo el mundo. Con presencia en Australia, Nueva Zelanda, Singapur, EE. UU., Canadá, Reino Unido y Europa, y con planes de expansión en México, Bizcap continúa ampliando su cartera de productos, incluyendo su oferta de líneas de crédito.

La alianza con 8fig fortalece las fortalezas de Bizcap en suscripción automatizada, financiación basada en IA y herramientas empresariales inteligentes. Las pymes obtendrán soluciones más inteligentes para el flujo de caja, el inventario y la planificación del crecimiento, mientras que los corredores y socios accederán a opciones más amplias, desde capital circulante y líneas de crédito hasta financiación estructurada para el crecimiento.

En conjunto, estos avances brindarán un acceso más rápido y personalizado al capital en todas las regiones, consolidando la posición de Bizcap como el socio preferido para la financiación empresarial.

Donde la financiación se encuentra con la inteligencia

La tecnología avanzada de 8fig y la innovación impulsada por IA posicionarán a Bizcap en la intersección de la financiación comercial y la inteligencia financiera, ayudando a las pymes a acceder a soluciones de financiación más inteligentes y rápidas.

Según Zalman Blachman, cofundador y coconsejero delegado de Bizcap Global, la plataforma automatizada de suscripción y servicio de 8fig acelerará las ambiciones de Bizcap.

"8fig transforma la complejidad en velocidad, precisión e inteligencia. Su innovación refuerza nuestra misión de brindar capital rápido y flexible, y posiciona a Bizcap a la vanguardia del futuro de los préstamos a pequeñas empresas", afirmó.

Bizcap integrará los sistemas de IA de 8fig, lo que permitirá el rápido desarrollo de productos de financiación más económicos y a largo plazo, y ampliará aún más su cuota de mercado global. Mientras tanto, la escala global de Bizcap, su experiencia operativa y su acceso al capital impulsarán la siguiente fase de crecimiento de 8fig.

Según Yaron Shapira, consejero delegado de 8fig, la asociación acelerará el crecimiento al expandir la tecnología, entrar en nuevos mercados y formar alianzas estratégicas sin límites presupuestarios.

"Nuestra misión sigue siendo la misma: impulsar a las pymes y a las empresas de comercio electrónico para que crezcan globalmente. Con el talentoso equipo de Bizcap a nuestro lado, estamos listos para llevar esa misión a nuevas alturas", afirmó.

Acerca de Bizcap

Bizcap es un proveedor global de financiación no bancaria que ofrece financiación rápida y flexible a pequeñas y medianas empresas (pymes) en Australia, Nueva Zelanda, Singapur, EE. UU. (como NewCo Capital Group), Canadá, Reino Unido y Europa. Fundada en 2019, Bizcap empodera a las pymes ofreciendo aprobaciones en tan solo tres horas, con financiación disponible el mismo día. Bizcap ha financiado a más de 66.000 pymes, por un total de 3.000 millones de dólares australianos, y cuenta con una calificación de 4,9/5 en Trustpilot.

Para más información, visite bizcap.com.au

Acerca de 8Fig

8fig es una plataforma de financiación y planificación del flujo de caja basada en IA para vendedores de comercio electrónico. La empresa fue fundada en 2020 por los cofundadores Yaron Shapira, Assaf Dagan y Roei Yellin. Su "CFO con IA" combina capital de crecimiento continuo y flexible con herramientas de planificación para el flujo de caja, el inventario y la cadena de suministro, lo que ayuda a los vendedores online a prever y escalar con confianza. Hasta la fecha, 8fig ha proporcionado más de 500 millones de dólares estadounidenses en financiación a vendedores online.

Para más información, visite 8fig.co

Contacto de medios: Sharon Green, especialista en medios y comunicaciones, [email protected]