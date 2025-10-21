L'IA rencontre le capital : Bizcap accueille 8fig dans son portefeuille mondial pour accélérer le financement de la croissance

LONDRES, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Bizcap, ainsi que sa filiale américaine NewCo Capital Group , est fier d'annoncer avoir acquis 8fig et faire désormais partie du groupe Bizcap, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion mondiale de la fintech et dans son leadership en matière de financement d'entreprises axé sur la technologie.

Créé en 2020, 8fig a fourni plus de 500 millions de dollars de financement à des vendeurs en ligne et a développé sa solution pionnière « AI CFO », permettant aux petites entreprises de planifier, de prévoir et d'évoluer en toute confiance.

En rejoignant l'écosystème mondial de Bizcap, 8fig conservera son indépendance sous sa marque et sa direction actuelles, tout en accédant à la puissance du capital, à la portée mondiale et à l'expertise opérationnelle de Bizcap. Pour Bizcap, ce partenariat met en évidence sa force d'intégration des fintechs à forte croissance, renforçant ainsi son leadership mondial dans le domaine des prêts non bancaires.

Albert Gahfi, cofondateur et coCEO de Bizcap Global, a déclaré que la vision de 8fig en matière d'innovation dans le domaine du commerce électronique s'aligne sur la mission de Bizcap, qui consiste à fournir aux petites entreprises les outils et les capitaux nécessaires à leur croissance.

« Nous sommes impressionnés non seulement par la technologie de 8fig, mais aussi par la façon dont il est construit, en mettant l'accent sur les besoins des clients, l'adaptabilité et le succès à long terme », déclare-t-il.

« 8fig dispose de la bonne plateforme, des bonnes personnes et du bon état d'esprit pour avoir un impact mondial, et nous sommes ravis de combiner cette force avec la portée et l'expertise de Bizcap afin d'élargir notre offre de produits et d'accélérer la pénétration du marché. »

Un écosystème mondial pour la croissance

Bizcap et ses filiales ont fourni plus de trois milliards de dollars de financement à des PME dans le monde entier. Présent en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe, et avec des projets d'expansion au Mexique, Bizcap continue d'élargir sa gamme de produits, y compris son offre de lignes de crédit.

Le partenariat avec 8fig renforce les atouts de Bizcap en matière de souscription automatisée, de financement piloté par l'IA et d'outils commerciaux intelligents. Les PME bénéficieront de solutions plus intelligentes en matière de flux de trésorerie, de stocks et de planification de la croissance, tandis que les courtiers et les partenaires auront accès à des options plus larges, allant du fonds de roulement et des lignes de crédit au financement structuré de la croissance.

Ensemble, ces avancées permettront un accès plus rapide et mieux adapté aux capitaux dans toutes les régions, consolidant ainsi la position de Bizcap en tant que partenaire de choix pour le financement des entreprises.

Quand le financement rencontre l'intelligence

La technologie avancée de 8fig et son innovation basée sur l'IA positionneront Bizcap à l'intersection du financement commercial et de l'intelligence financière, en aidant les PME à accéder à des solutions de financement plus intelligentes et plus rapides.

Zalman Blachman, cofondateur et codirecteur général de Bizcap Global, déclare que la plateforme automatisée de souscription et de service de 8fig allait accélérer les ambitions de Bizcap.

« 8fig transforme la complexité en vitesse, en précision et en intelligence. Leur innovation amplifie notre mission de fournir des capitaux rapides et flexibles et positionne Bizcap à l'avant-garde de l'avenir des prêts aux petites entreprises », déclare-t-il.

Bizcap intégrera les systèmes pilotés par l'IA de 8fig, ce qui lui permettra de développer rapidement des produits de financement moins chers et à plus long terme, et d'accroître encore sa part de marché mondiale. En parallèle, l'envergure mondiale de Bizcap, son expertise opérationnelle et son accès aux capitaux alimenteront la prochaine phase de croissance de 8fig.

Yaron Shapira, CEO de 8fig, a déclaré que le partenariat permettra d'accélérer la croissance en développant la technologie, en pénétrant de nouveaux marchés et en formant des alliances stratégiques sans limites budgétaires.

« Notre mission reste la même : permettre aux PME et aux entreprises de commerce électronique de se développer à l'échelle mondiale. Avec l'équipe talentueuse de Bizcap à nos côtés, nous sommes prêts à porter cette mission vers de nouveaux sommets », conclut-il.

À propos de Bizcap

Bizcap est un fournisseur mondial de financement non bancaire qui offre un financement rapide et flexible aux PME en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, aux États-Unis (sous le nom de NewCo Capital Group), au Canada, au Royaume-Uni et en Europe. Créé en 2019, Bizcap donne du pouvoir aux PME en offrant des approbations en seulement trois heures, avec un financement disponible le jour même. Bizcap a financé plus de 66 000 PME, pour un montant total de trois milliards de dollars australiens, et a obtenu une note de 4,9/5 sur Trustpilot.

Pour plus d'informations, visitez le site bizcap.com.au

À propos de 8Fig

8fig est une plateforme de financement et de planification des flux de trésorerie pilotée par l'IA pour les vendeurs du commerce électronique. L'entreprise a été créée en 2020 par les cofondateurs Yaron Shapira, Assaf Dagan et Roei Yellin. Sa solution « AI CFO » associe un capital de croissance continu et flexible à des outils de planification portant sur les flux de trésorerie, les stocks et la chaîne d'approvisionnement, ce qui aide les vendeurs en ligne à faire des prévisions et à évoluer en toute confiance. À ce jour, 8fig a accordé plus de 500 millions USD de financement à des vendeurs en ligne.