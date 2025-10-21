KI trifft auf Kapital: Bizcap nimmt 8fig in sein globales Portfolio auf, um die Wachstumsfinanzierung zu beschleunigen

LONDON, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bizcap ist stolz darauf, gemeinsam mit seiner US-Tochter NewCo Capital Group die Übernahme von 8fig bekannt zu geben, die damit Teil der Bizcap Group wird. Dies markiert einen wichtigen Schritt in der globalen Expansion des Fintech-Unternehmens und seiner Führungsrolle bei der technologiebasierten Unternehmensfinanzierung.

Das 2020 gegründete Unternehmen 8fig hat mehr als 500 Millionen US-Dollar an Finanzierungen für Online-Händler bereitgestellt und sein bahnbrechendes „AI CFO"-Tool entwickelt, mit dem kleine Unternehmen zuverlässig planen, Prognosen erstellen und skalieren können.

Durch den Beitritt zum globalen Ökosystem von Bizcap behält 8fig seine Unabhängigkeit unter seiner bestehenden Marke und Führung und erhält gleichzeitig Zugang zu Bizcaps Kapitalstärke, globaler Reichweite und operativer Expertise. Für Bizcap unterstreicht die Partnerschaft seine Stärke bei der Integration von wachstumsstarken Fintechs und stärkt seine weltweite Führungsposition bei der Kreditvergabe an Nichtbanken.

Albert Gahfi, Mitbegründer und Co-CEO von Bizcap Global, sagte, dass die Vision von 8fig für E-Commerce-Innovationen mit der Mission von Bizcap übereinstimmt, kleine Unternehmen mit Werkzeugen und Kapital für ihr Wachstum zu unterstützen.

„Wir sind nicht nur von der Technologie von 8fig beeindruckt, sondern auch von der Art und Weise, wie das Unternehmen aufgebaut ist – mit einem starken Fokus auf Kundenbedürfnisse, Anpassungsfähigkeit und langfristigen Erfolg", sagte er.

„8fig verfügt über die richtige Plattform, die richtigen Mitarbeiter und die richtige Einstellung, um eine globale Wirkung zu erzielen, und wir freuen uns, diese Stärken mit der Reichweite und dem Know-how von Bizcap zu kombinieren, um unser Produktangebot zu erweitern und die Marktdurchdringung zu beschleunigen."

Ein globales Ökosystem für Wachstum

Bizcap und seine Tochtergesellschaften haben weltweit mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bereitgestellt. Bizcap ist in Australien, Neuseeland, Singapur, den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Europa tätig und plant eine Expansion nach Mexiko, um seine Produktpalette, einschließlich seines Kreditangebots, zu erweitern.

Die Partnerschaft mit 8fig erweitert die Stärken von Bizcap in den Bereichen automatisiertes Underwriting, KI-gesteuerte Finanzierung und intelligente Business-Tools. KMU erhalten intelligentere Lösungen für Cashflow, Inventar und Wachstumsplanung, während Makler und Partner Zugang zu breiteren Optionen haben, von Betriebskapital und Kreditlinien bis hin zu strukturierter Wachstumsfinanzierung.

Zusammen werden diese Fortschritte einen schnelleren, maßgeschneiderten Zugang zu Kapital in allen Regionen ermöglichen und Bizcaps Position als bevorzugter Partner für Unternehmensfinanzierung festigen.

Wo Finanzierung auf Intelligenz trifft

Die fortschrittliche Technologie und die KI-gestützte Innovation von 8fig positionieren Bizcap an der Schnittstelle zwischen kommerzieller Finanzierung und finanzieller Intelligenz und helfen KMU, intelligentere und schnellere Finanzierungslösungen zu finden.

Zalman Blachman, Mitbegründer und Co-CEO von Bizcap Global, sagte, dass die automatisierte Underwriting- und Servicing-Plattform von 8fig die Ambitionen von Bizcap beschleunigen wird.

„8fig verwandelt Komplexität in Geschwindigkeit, Genauigkeit und Intelligenz. Ihre Innovation stärkt unsere Mission, schnelles und flexibles Kapital bereitzustellen, und positioniert Bizcap an der Spitze der zukünftigen Kreditvergabe für kleine Unternehmen", sagte er.

Bizcap wird die KI-gesteuerten Systeme von 8fig integrieren und damit die schnelle Entwicklung günstigerer, längerfristiger Finanzierungsprodukte ermöglichen und seinen globalen Marktanteil weiter ausbauen. Unterdessen wird Bizcap durch seine globale Größe, sein operatives Know-how und seinen Zugang zu Kapital die nächste Wachstumsphase von 8fig vorantreiben.

Yaron Shapira, CEO von 8fig, sagte, dass die Partnerschaft das Wachstum durch den Ausbau der Technologie, die Erschließung neuer Märkte und die Bildung strategischer Allianzen ohne Budgetbeschränkung beschleunigen wird.

„Unser Auftrag bleibt derselbe: KMU und E-Commerce-Unternehmen in die Lage versetzen, weltweit zu expandieren. Mit dem talentierten Team von Bizcap an unserer Seite sind wir bereit, diese Mission auf ein neues Niveau zu heben", sagte er.

Informationen zu Bizcap

Bizcap ist ein globaler bankenunabhängiger Finanzierungsanbieter, der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Australien, Neuseeland, Singapur, den USA (als NewCo Capital Group), Kanada, dem Vereinigten Königreich und Europa schnelle und flexible Finanzierungen bietet. Das 2019 gegründete Unternehmen Bizcap unterstützt KMU, indem es Genehmigungen innerhalb von nur drei Stunden erteilt und Finanzierungen noch am selben Tag anbietet. Bizcap hat mehr als 66.000 KMU mit einem Gesamtvolumen von 3 Milliarden australische Dollar finanziert und hat eine 4,9/5 Trustpilot-Bewertung.

Weitere Informationen finden Sie unter bizcap.com.au

Informationen zu 8Fig

8fig ist eine KI-gesteuerte Finanzierungs- und Cashflow-Planungsplattform für E-Commerce-Verkäufer. Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 von den Mitbegründern Yaron Shapira, Assaf Dagan und Roei Yellin gegründet. Sein „AI CFO" kombiniert kontinuierliches, flexibles Wachstumskapital mit Planungstools für Cashflow, Bestand und Lieferkette, die Online-Verkäufern helfen, Prognosen zu erstellen und mit Zuversicht zu skalieren. Bis heute hat 8fig mehr als 500 Millionen US-Dollar an Finanzierungen für Online-Händler bereitgestellt.