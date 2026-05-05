Bizcap lance une ligne de crédit en Europe pour répondre à la demande croissante des PME

MUNICH, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Les petites et moyennes entreprises (PME) d'Europe peuvent désormais accéder à un financement pouvant atteindre 500 000 euros grâce à une ligne de crédit flexible et rapide proposée par Bizcap .

La ligne de crédit est conçue pour aider les entreprises à gérer leur trésorerie, à répondre aux pressions saisonnières et à saisir les opportunités de croissance. La nouvelle installation permet une mise en place en deux ou trois jours, suivie d'un accès permanent aux fonds en cas de besoin.

La ligne de crédit professionnelle de Bizcap offre aux PME une solution de financement plus adaptable que de nombreux produits de prêt traditionnels, avec des prélèvements flexibles et des remboursements alignés sur les flux de trésorerie de l'entreprise. Les entreprises ne paient que pour les fonds qu'elles utilisent et, une fois la facilité mise en place, elles peuvent accéder au capital en fonction de leurs besoins sans avoir à présenter une nouvelle demande à chaque fois.

Ce lancement intervient alors que Bizcap s'appuie sur un démarrage solide en Europe, après son lancement au Luxembourg en juillet 2025, puis l'extension des prêts en Allemagne en octobre 2025 , où l'entreprise a facilité plus de quatre millions d'euros de financement au cours de son premier mois de prêt . Bizcap a décrit l'Allemagne comme son expansion internationale la plus réussie à ce jour, soulignant la forte adéquation produit-marché et l'efficacité de sa stratégie de partenariat en Europe.

« L'Europe a réagi favorablement à l'approche rapide, flexible et transparente de Bizcap en matière de financement, et c'est exactement la raison pour laquelle le lancement de cette ligne de crédit est important », déclare Laura Schlag, managing partner de Bizcap Europe.

« Notre première expérience au Luxembourg et en Allemagne nous a montré qu'il existe une demande claire de la part des PME pour un financement qui évolue à la vitesse de l'entreprise. Grâce à notre ligne de crédit, les entreprises peuvent accéder au capital lorsqu'elles en ont besoin, n'utiliser que ce dont elles ont besoin et garder le contrôle de leur trésorerie.

Pour de nombreuses PME, les besoins de financement n'arrivent pas d'un seul coup. Ils fluctuent en fonction des achats de stocks, des paiements aux fournisseurs, des salaires, des obligations fiscales et des opportunités de croissance. Ce produit est conçu pour répondre à cette réalité avec souplesse, rapidité et clarté. »

La ligne de crédit de Bizcap a déjà fait ses preuves sur d'autres marchés internationaux, où le produit a été fortement adopté par les PME à la recherche d'un fonds de roulement fiable et d'un accès répété au financement. Son expansion en Europe reflète la stratégie plus large de Bizcap qui consiste à apporter un financement pratique et flexible aux marchés des PME mal desservis.

Albert Gahfi, coCEO de Bizcap, a déclaré que le lancement de la ligne de crédit en Europe reflète à la fois la demande du marché et la confiance de Bizcap dans le potentiel à long terme de la région.

« Nous avons vu au Luxembourg et en Allemagne à quel point les PME et les partenaires réagissent fortement lorsque le financement est rapide, transparent et axé sur les besoins réels des entreprises », déclare-t-il.

« Le lancement de notre ligne de crédit en Europe est une évolution naturelle. Les entreprises disposent ainsi d'une source permanente de capitaux dans laquelle elles peuvent puiser en fonction des opportunités qui se présentent, sans avoir à repartir de zéro à chaque fois.

Notre modèle est conçu pour évoluer rapidement, mais il est également conçu pour comprendre réellement les entreprises. Nous allons au-delà des fiches de notation rigides et évaluons la santé financière globale, ce qui signifie que nous pouvons soutenir un plus large éventail de PME grâce à des solutions de financement pratiques et responsables. »

Cette approche plus large de la souscription et l'accent mis par Bizcap sur la santé globale de l'entreprise sont des thèmes que la société a mis en avant dans son déploiement européen.

Bizcap travaille en étroite collaboration avec des conseillers, des courtiers et des partenaires sur l'ensemble de ses marchés afin de proposer des solutions de financement à un plus grand nombre d'entreprises clientes. En Europe, cette approche fondée sur le partenariat a déjà joué un rôle majeur dans sa croissance initiale, où Bizcap affirme que la confiance, la crédibilité et de solides relations avec les courtiers ont été déterminantes pour les résultats obtenus au cours du premier mois.