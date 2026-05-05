Bizcap lanceert kredietlijn in Europa om groeiende vraag van kmo's te ondersteunen

MÜNCHEN, 6 mei 2026 /PRNewswire/ -- Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in Europa kunnen voortaan tot 500.000 euro aan financiering verkrijgen dankzij een flexibele kredietlijn met snelle doorlooptijd van Bizcap.

De kredietlijn is bedoeld om bedrijven te helpen hun cashflow te beheren, in te spelen op seizoensgebonden schommelingen en groeikansen te benutten. De nieuwe faciliteit kan binnen twee tot drie dagen worden opgezet, waarna bedrijven doorlopend toegang hebben tot middelen wanneer dat nodig is.

De zakelijke kredietlijn van Bizcap biedt kmo's een flexibelere financieringsoplossing dan veel traditionele kredietproducten, met opnames en terugbetalingen die afgestemd zijn op de kasstroom van het bedrijf. Bedrijven betalen alleen voor de middelen die ze gebruiken, en zodra de faciliteit is opgezet, kunnen ze naar behoefte kapitaal opnemen zonder telkens opnieuw een aanvraag te moeten indienen.

De lancering volgt op een sterke start van Bizcap in Europa, na de lancering in Luxemburg in juli 2025 en de uitbreiding van de kredietverlening naar Duitsland in oktober 2025, waar in de eerste maand al meer dan 4 miljoen euro aan financiering werd verstrekt. Bizcap omschrijft Duitsland als zijn meest succesvolle internationale uitbreiding tot nu toe, wat wijst op een goede aansluiting op de markt en de effectiviteit van zijn op partnerschappen gebaseerde strategie in Europa.

"Europa heeft positief gereageerd op de snelle, flexibele en transparante financieringsaanpak van Bizcap, en precies daarom is de lancering van deze kredietlijn zo belangrijk", aldus Laura Schlag, Managing Partner voor Bizcap Europe.

"Onze vroege successen in Luxemburg en Duitsland hebben aangetoond dat er een duidelijke vraag is bij kmo's naar financiering die meebeweegt met het tempo van het bedrijfsleven. Met onze kredietlijn kunnen bedrijven kapitaal opnemen wanneer zij dat nodig hebben, alleen gebruiken wat ze nodig hebben en de controle over hun cashflow behouden.

"Voor veel kmo's ontstaan financieringsbehoeften niet op één welbepaald moment. Ze variëren naargelang voorraadinkopen, betalingen aan leveranciers, loonuitgaven, belastingverplichtingen en groeikansen. Dit product is ontwikkeld om aan die realiteit tegemoet te komen, met flexibiliteit, snelheid en transparantie."

De kredietlijn van Bizcap heeft zich in andere internationale markten al bewezen, waar het product breed wordt omarmd door kmo's die op zoek zijn naar betrouwbaar werkkapitaal en herhaalde toegang tot financiering. De uitbreiding naar Europa weerspiegelt de bredere strategie van Bizcap om praktische en flexibele bedrijfsfinanciering aan te bieden in onderbediende kmo-markten.

Albert Gahfi, Global Co-CEO van Bizcap, verklaarde dat de lancering van de kredietlijn in Europa zowel de marktvraag als het vertrouwen van Bizcap in het langetermijnpotentieel van de regio weerspiegelt.

"We hebben in Luxemburg en Duitsland gezien hoe sterk kmo's en partners reageren wanneer financiering snel, transparant en afgestemd is op reële bedrijfsbehoeften", aldus Albert Gahfi.

De lancering van onze kredietlijn in Europa is een logische volgende stap. Ze biedt bedrijven een doorlopende bron van kapitaal waarop ze kunnen terugvallen wanneer zich kansen voordoen, zonder het gedoe om telkens opnieuw te moeten beginnen.

"Ons model is ontworpen om snel te handelen, maar ook om bedrijven echt goed te begrijpen. We kijken verder dan strikte beoordelingscriteria en beoordelen de algehele financiële gezondheid, waardoor we een bredere groep kmo's kunnen ondersteunen met praktische en verantwoorde financieringsoplossingen."

Deze ruimere beoordelingsaanpak en de focus van Bizcap op de algemene gezondheid van bedrijven zijn belangrijke speerpunten in de Europese uitrol.

Bizcap werkt nauw samen met adviseurs, makelaars en partners in al zijn markten om financieringsoplossingen aan te bieden aan een bredere groep zakelijke klanten. In Europa heeft die op partnerschappen gebaseerde aanpak al een belangrijke rol gespeeld in de vroege groei. Volgens Bizcap waren vertrouwen, geloofwaardigheid en sterke relaties met makelaars doorslaggevend voor de resultaten in de eerste maand.

Bizcap biedt geselecteerde adviseurs de mogelijkheid om deze oplossing aan hun klanten aan te bieden. Geïnteresseerde adviseurs kunnen een e-mail sturen naar [email protected] of zich via de website aanmelden als partner.