Black Friday DJI : Faites le plein d'énergie avec des remises allant jusqu'à 60 % sur les stations d'alimentation portables

SHENZHEN, China, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméras créatives, annonce aujourd'hui ses offres exclusives et à durée limitée pour le Black Friday. Du jeudi 20 novembre au lundi 1er décembre 2025, profitez de promotions exceptionnelles sur ses populaires stations d'alimentation portables haute capacité. Ces offres seront disponibles sur la boutique officielle DJI et sur Amazon, une occasion idéale pour anticiper vos achats des fêtes de fin d'année.

Offres Black Friday à durée limitée

Popular DJI Power 2000 and Power 1000 V2 Drops to Lowest Price

DJI Power 2000 est une station d'alimentation portable d'une capacité de 2048 Wh, capable de fournir une puissance de sortie continue de 3000 W jusqu'à épuisement complet. Elle alimente en toute fiabilité plus de 99 % des appareils domestiques, y compris les plaques à induction, les réfrigérateurs et les systèmes d'éclairage. Elle peut être rechargée à 80 % en 45 minutes seulement et connectée à un maximum de dix unités Power Expansion Battery 2000 de 2048 Wh pour porter sa capacité jusqu'à 22 528 Wh. DJI Power 2000 est la solution idéale en tant qu'alimentation de secours domestique, pour vos road-trips, le camping, ou encore pour les productions cinématographiques et télévisuelles. Prix public conseillé : 2 199 €

Amazon : Jusqu'à 44 % de remise

Boutique DJI : Jusqu'à 50 % de remise

DJI Power 1000 V2 est une station d'alimentation portable d'une capacité de 1024 Wh, offrant une puissance de sortie de 2600 W. Avec un poids de seulement 14,2 kg, elle se recharge complètement en moins d'une heure, ou à 80 % en 37 minutes seulement. DJI Power 1000 V2 est parfaite pour les campeurs, les créateurs de contenu, les passionnés de bricolage et les adeptes de road-trips. Elle peut également servir d'alimentation de secours à domicile. Prix public conseillé : 999 €

Amazon : Jusqu'à 10 % de remise

Boutique DJI : Jusqu'à 59 % de remise

Pour en savoir plus sur les offres du Black Friday DJI

DJI Power 2000

DJI Powerr 1000 V2

