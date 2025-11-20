Power Up mit DJI: Tragbare Powerstationen zum Black Friday mit bis zu 59 % Rabatt

SHENZHEN, China, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, kündigt heute zeitlich begrenzte Black-Friday-Angebote für seine leistungsstarken, tragbaren Powerstationen ant. Die Aktion läuft von Donnerstag, dem 20. November, bis Montag, den 1. Dezember 2025. Die Angebote richten sich an Verbraucher:innen, die frühzeitig ihre Weihnachtsgeschenke planen, und sind im offiziellen DJI Onlinestore sowie bei Amazon erhältlich.

Zeitlich begrenzte Black-Friday-Angebote

Die DJI Power 2000 ist eine tragbare Powerstation mit einer Kapazität von 2048 Wh. Sie liefert eine konstante Ausgangsleistung von 3000 W bis zur vollständigen Entladung und versorgt damit über 99 Prozent der gängigsten Haushaltsgeräte wie etwa Induktionskochfelder, Kühlschränke und Lampen zuverlässig mit Strom. In nur 55 Minuten ist sie auf 80 Prozent aufgeladen und kann mit bis zu zehn Power Expansion Battery 2000-Einheiten verbunden werden, um die Kapazität auf 22.528 Wh zu erweitern. Die DJI Power 2000 ist die ideale Lösung als Notstromversorgung für das Zuhause, für Roadtrips, Camping, Film- und TV-Produktionen und vieles mehr. Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 2.199 €





Amazon: Bis zu 36 Prozent sparen

DJI Store: Bis zu 59 Prozent sparen

Die DJI Power 1000 V2 ist eine tragbare Powerstation mit 1024 Wh Kapazität und einer Ausgangsleistung von 2600 . Mit einem Gewicht von nur 14,2 kg kann sie in weniger als einer Stunde vollständig oder in nur 37 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen werden. Die DJI Power 1000 V2 eignet sich ideal für Camper:innen, Content Creator:innen, Heimwerker:innen und Reisende. Zudem kann sie als Notstromversorgung für zu Hause dienen. Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 999 €

Amazon: Bis zu 44 Prozent sparen

DJI Store: Bis zu 50 Prozent sparen

