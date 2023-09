BlackBerry dévoile le programme du BlackBerry Summit

L'événement technologique de l'année révélera les macro-tendances et les innovations de nouvelle génération qui façonnent l'avenir de l'informatique et de l'IoT (intelligence Edge, lA, IA générative, cybersécurité, systèmes embarqués, etc.)

WATERLOO, Ontario, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE : BB ; TSX : BB) a dévoilé aujourd'hui le programme du BlackBerry Summit, le plus grand événement de l'année de la société, qui aura lieu au Conrad New York Downtown le 17 octobre 2023.

Le BlackBerry Summit révélera les tendances mondiales qui façonneront l'avenir des entreprises au cours de cette décennie, dans un monde conduit par des développements technologiques rapides et affecté par un manque de confiance numérique. En outre, les participants découvriront de nouvelles technologies pour répondre à leurs besoins en matière d'informatique et d'IoT, qu'il s'agisse de solutions d'intelligence Edge, de cybersécurité, de solutions de communication, de systèmes intégrés, d'intelligence artificielle (IA) ou encore d'IA générative (GenAI).

Ce nouvel événement élargi, axé sur le thème de la « confiance », réunira des personnalités du monde entier et offrira une vue panoramique de la stratégie de l'entreprise, grâce à des conférences, des sessions, des démonstrations, des tables rondes et des activités de réseautage.

« Le BlackBerry Summit promet de répondre à votre demande de vous connecter plus avec BlackBerry, pour les innovations et les partenariats qui instaurent la confiance dans vos parcours de transformation numérique. L'événement révélera également les macro-tendances à considérer lors de l'élaboration de vos stratégies commerciales », a déclaré Neelam Sandhu, cheffe de la réussite des clients Elite, directrice marketing et responsable du développement durable chez BlackBerry. « Nous sommes ravis de dévoiler un programme qui transformera les écosystèmes IT et IoT et permettra à nos clients de débloquer en toute confiance la valeur commerciale du monde numérique. De l'IA et GenAI à l'intelligence Edge en passant par la cybersécurité, le BlackBerry Summit offrira une expérience à ne pas manquer. »

Consultez BlackBerry.com/Summit pour découvrir le programme du BlackBerry Summit et en savoir plus sur l'événement.

Pour avoir l'occasion de devenir sponsor, envoyez un e-mail à l'adresse [email protected].

