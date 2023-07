BlackBerry participe à Cybertech Africa

La première assemblée du genre en Afrique aura lieu au Rwanda

WATERLOO, Ontario, 27 juillet 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) a annoncé aujourd'hui sa participation à Cybertech Africa , au Rwanda. Le premier événement du genre dans la région réunira des représentants du gouvernement et des leaders de la technologie pour faire progresser la cybersécurité en Afrique et se tiendra du 1er au 2 août. Lors de Cybertech Africa, BlackBerry rencontrera des représentants des gouvernements africains et des chefs d'entreprise pour les aider à évoluer dans le paysage cybernétique de plus en plus complexe et à encourager l'innovation en matière de cybersécurité et les partenariats entre les secteurs public et privé.

« Nous sommes impatients de rejoindre les gouvernements et les entreprises de toute l'Afrique pour faire progresser les conversations cruciales sur la cybersécurité dans la région, a déclaré Neelam Sandhu, responsable de la clientèle d'élite, du marketing et du développement durable chez BlackBerry. Alors que le nombre de cyberattaques continue d'augmenter à travers l'Afrique, la cybersécurité est devenue une priorité essentielle pour la région. La transformation numérique de l'Afrique, dont le Rwanda est à l'avant-garde, nécessite une cybersécurité robuste comme tremplin. Par ailleurs, la collaboration entre les secteurs privé et public est essentielle pour renforcer la résistance collective dans cette ère numérique. »

BlackBerry, leader mondial de la cybersécurité et pionnier de la cybersécurité alimentée par l'intelligence artificielle (IA), bénéficie de la confiance des gouvernements et des entreprises pour protéger leurs opérations numériques. Le logiciel BlackBerry connecte aujoud'hui plus d'un demi-milliard de points de terminaison et les clients de l'entreprise couvrent plusieurs secteurs, notamment 17 des gouvernements du G20, l'industrie automobile, les fabricants d'appareils médicaux, les plus grandes banques du monde, et bien d'autres.

« Cybertech Africa est une occasion pour nous de rassembler les acteurs clés qui sont essentiels pour faire progresser la cybersécurité dans la région, a déclaré S.E. Paula Ingabire, ministre des TIC et de l'Innovation du gouvernement du Rwanda. La participation de BlackBerry à Cybertech Africa souligne le rôle essentiel que jouent les entreprises technologiques et les technologies de pointe dans les efforts déployés par l'Afrique pour améliorer notre cybersécurité collective et stimuler la croissance économique. »

L'Afrique, partenaire précieux de BlackBerry depuis que l'entreprise a suscité une révolution de la téléphonie mobile, est au cœur de l'avenir numérique et de la cyberrésilience du monde. Le Rwanda, l'un des pays les plus innovants d'Afrique, joue un rôle clé dans la transformation numérique et l'écosystème de cybersécurité de la région. Ses politiques numériques tournées vers l'avenir comprennent une politique nationale en matière d'IA, élaborée par le ministère des TIC. Le Rwanda connaît l'une des plus fortes croissances du PIB en Afrique, avec un record historique de 13 milliards de dollars en 2022.

BlackBerry s'engage à établir des partenariats avec les gouvernements et les entreprises du monde entier, en tirant parti de son leadership dans l'Internet des objets (IdO) et les logiciels de cybersécurité, afin de bâtir un monde durable.

Pour en savoir plus sur Cybertech Africa, rendez-vous sur africa.cybertechconference.com .

Pour en savoir plus sur BlackBerry, rendez-vous sur BlackBerry.com .

