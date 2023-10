BlackBerry s'associe à ServiceNow pour automatiser les opérations informatiques

Les intégrations de BlackBerry UEM et du Flow Designer de ServiceNow permettent aux administrateurs informatiques d'automatiser une variété de tâches de gestion des appareils qui seraient sinon manuelles

WATERLOO, ONTARIO, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB ; TSX: BB) a annoncé aujourd'hui s'être associé à ServiceNow, une société leader dans le domaine des workflows numériques, pour automatiser la gestion des appareils pour les entreprises. La solution, qui intègre le Flow Designer de ServiceNow et BlackBerry® UEM , contribuera à réduire les charges administratives des équipes informatiques pour les tâches de gestion des appareils les plus courantes, tout en maintenant les niveaux de sécurité les plus élevés.

Disponible dès maintenant dans le store ServiceNow , la nouvelle intégration certifiée automatise les tâches, y compris les activations d'utilisateurs, les configurations de stratégie, les commandes liées aux unités, etc. Les équipes informatiques pourront personnaliser les actions d'UEM qu'elles souhaitent automatiser pour une solution qui s'adapte à leur entreprise.

« Nous sommes ravis de nous associer à ServiceNow et de permettre aux entreprises d'automatiser leurs opérations informatiques, a déclaré Neelam Sandhu, directrice du succès des clients élite chez, BlackBerry. BlackBerry UEM et le Flow Designer de ServiceNow sont reconnus dans le monde entier et dans tous les secteurs. Cette nouvelle intégration permettra à nos clients de repenser la productivité du lieu de travail numérique tout en continuant de bénéficier du niveau de sécurité le plus élevé. »

« ServiceNow est heureux d'accueillir BlackBerry UEM dans le store ServiceNow, a déclaré Nick Tzitzon, directeur de la stratégie et des affaires générales chez ServiceNow. L'engagement de BlackBerry envers l'innovation technologique et la sécurité d'entreprise est aligné sur celui de ServiceNow. Ce partenariat présente un potentiel important pour nos clients. »

BlackBerry a été le pionnier dans le secteur de la gestion de la mobilité d'entreprise. Aujourd'hui, la solution de l'entreprise détient le plus grand nombre de certifications de sécurité du secteur et est le seul UEM à avoir été nommé choix des clients de Gartner® Peer Insights™ 2023. Pour en savoir plus sur BlackBerry UEM, consultez BlackBerry.com/UEM .

Le Flow Designer de ServiceNow permet aux entreprises de créer des workflows numériques de bout en bout pour automatiser les opérations et améliorer l'efficacité et l'expérience. Pour plus d'informations sur le Flow Designer de ServiceNow, cliquez ici .

Pour plus d'informations sur la nouvelle solution de ServiceNow et BlackBerry, consultez le blog de BlackBerry , inscrivez-vous au BlackBerry Summit , qui se tiendra le 17 octobre, lors duquel des intervenants du secteur, des entreprises et de BlackBerry dévoileront l'avenir de l'IoT, de l'informatique et de la cybersécurité et présenteront les dernières innovations de BlackBerry, et participez au webinaire de bienvenue en direct sur ServiceNow le 24 octobre.

À propos de BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. La société sécurise plus de 500 millions de points de terminaison, dont plus de 235 millions de véhicules. Basée à Waterloo, en Ontario, l'entreprise s'appuie sur l'IA et l'apprentissage automatique pour proposer des solutions innovantes dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité et des solutions de confidentialité des données, et est un leader dans les domaines de la sécurité des points de terminaison, de la gestion des points de terminaison, du cryptage et des systèmes embarqués. La vision de BlackBerry est claire : assurer un avenir connecté auquel vous pouvez accorder votre confiance.

Pour plus d'informations, consultez BlackBerry.com et suivez @BlackBerry.

Les marques commerciales, y compris, mais sans s'y limiter, BLACKBERRY et EMBLEM, sont des marques commerciales ou des marques déposées de BlackBerry Limited, et les droits exclusifs sur ces marques sont expressément réservés. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BlackBerry n'est pas responsable des produits ou services de tiers.

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, Now Platform et d'autres marques ServiceNow sont des marques de commerce et/ou déposées appartenant à ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

