BlackBerry kooperiert mit ServiceNow zur Automatisierung von IT-Abläufen

Die Integration von BlackBerry UEM und ServiceNow Flow Designer ermöglicht es IT-Administratoren, eine Vielzahl von ansonsten manuellen Gerätemanagementaufgaben zu automatisieren

WATERLOO, Ontario, 10. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) gab heute bekannt, dass es mit ServiceNow, dem Marktführer für digitale Arbeitsabläufe, eine Partnerschaft eingegangen ist, um das Gerätemanagement für Unternehmen zu automatisieren. Die Lösung, die den Flow Designer von ServiceNow und BlackBerry® UEM integriert, wird dazu beitragen, den Verwaltungsaufwand für IT-Teams bei den am häufigsten genutzten Gerätemanagementaufgaben zu reduzieren und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.

Die neue, zertifizierte Integration ist ab sofort im ServiceNow Store erhältlich und automatisiert Aufgaben wie Benutzeraktivierungen, Richtlinienkonfigurationen, Gerätebefehle und vieles mehr. IT-Teams können die UEM-Aktionen, die sie automatisieren möchten, individuell anpassen, um eine für ihr Unternehmen maßgeschneiderte Lösung zu erhalten.

"Wir sind hoch erfreut, mit ServiceNow zusammenzuarbeiten und es Unternehmen zu ermöglichen, ihre IT-Abläufe zu automatisieren", sagte Neelam Sandhu, Chief Elite Customer Success Officer von BlackBerry. "BlackBerry UEM und der Flow Designer von ServiceNow genießen weltweit und branchenübergreifend großes Vertrauen. Diese neue Integration ermöglicht es unseren Kunden, die Produktivität am digitalen Arbeitsplatz neu zu definieren und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit zu genießen."

"ServiceNow freut sich, BlackBerry UEM im ServiceNow Store begrüßen zu dürfen", sagte Nick Tzitzon, Chief Strategy and Corporate Affairs Officer von ServiceNow. "Das Engagement von BlackBerry für technologische Innovation und Unternehmenssicherheit stimmt mit den Zielen von ServiceNow überein. Diese Partnerschaft birgt ein großes Potenzial für unsere Kunden."

BlackBerry war der Pionier im Bereich des Mobilitätsmanagements für Unternehmen. Heute verfügt die Lösung des Unternehmens über die meisten Sicherheitszertifizierungen in der Branche und ist das einzige UEM, das von Gartner® Peer Insights™ mit dem Prädikat "Customers' Choice 2023" ausgezeichnet wurde. Für weitere Informationen zu BlackBerry UEM besuchen Sie bitte BlackBerry.com/UEM.

Der Flow Designer von ServiceNow ermöglicht es Unternehmen, digitale End-to-End-Workflows zu erstellen, um Abläufe zu automatisieren und die Effizienz sowie Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Für zusätzliche Informationen über den ServiceNow Flow Designer klicken Sie bitte hier.

Für weitere Informationen über die neue Lösung von ServiceNow und BlackBerry besuchen Sie bitte den BlackBerry-Blog, melden Sie sich für den BlackBerry Summit an, der am 17. Oktober stattfindet und bei dem Redner aus Industrie, Unternehmen und BlackBerry über die Zukunft von IoT, IT und Cybersicherheit sprechen und die neuesten BlackBerry-Innovationen vorstellen werden, und nehmen Sie am 24. Oktober an dem Live on ServiceNow Welcome Webinar teil.

Informationen zu BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) stellt intelligente Sicherheitssoftware und -dienste für Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt zur Verfügung. Das Unternehmen sichert mehr als 500 Millionen Endpunkte, darunter über 235 Millionen Fahrzeuge. Das Unternehmen mit Sitz in Waterloo, Ontario, nutzt KI und maschinelles Lernen, um innovative Lösungen in den Bereichen Cybersicherheit, Sicherheit und Datenschutz zu liefern. Es ist führend in den Bereichen Endpunktsicherheit, Endpunktmanagement, Verschlüsselung und eingebettete Systeme. Die Vision von BlackBerry ist klar: Wir wollen eine vernetzte Zukunft, der Sie vertrauen können.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BlackBerry.com und folgen Sie @BlackBerry.

Markenzeichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf BLACKBERRY und EMBLEM Design, sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von BlackBerry Limited, und die exklusiven Rechte an diesen Markenzeichen sind ausdrücklich vorbehalten. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BlackBerry ist nicht verantwortlich für Produkte oder Dienste Dritter.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now, Now Platform und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

