BlackBerry stellt UEM der nächsten Generation vor und definiert damit den Markt für Endpunktmanagement neu

WATERLOO, Ontario, 10. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB), der Pionier im Bereich Enterprise Mobility Management, hat heute zwei wichtige neue Innovationen im Bereich des einheitlichen Endpunktmanagements (UEM) angekündigt – BlackBerry UEM im Edge-Bereich und BlackBerry UEM für das IoT.

Die UEM-Software von BlackBerry® dient der Verwaltung, Überwachung und Sicherung aller Endgeräte eines Unternehmens. Mit BlackBerry UEM im Edge-Bereich wird die Produktivität des Unternehmens und die Erfahrung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessert, indem Arbeitslasten nahe an der Endkundschaft und ihren Geräten platziert werden, um eine Konnektivität mit extrem niedriger Latenz zu ermöglichen, während die höchsten Sicherheitsstandards beibehalten werden, auf die sich die Kundschaft bei der Bereitstellung durch BlackBerry verlässt - in Tests konnten die Benutzerinnen und Benutzer eine Verringerung der Latenz um bis zu 87 % feststellen. Die Lösung bringt das BlackBerry Network Operations Center (NOC), die einzigartige sichere Konnektivitätsinfrastruktur des Unternehmens, in den Edge-Bereich und integriert sich mit den Local Zones und Availability Zones von AWS, um Rechen-, Speicher- und andere Dienste sicher dort zu platzieren, wo Daten generiert und verbraucht werden. BlackBerry UEM im Edge-Bereich ist mit BlackBerry UEM vor Ort und in der Cloud kompatibel.

BlackBerry UEM für das Internet der Dinge (IoT) erweitert das einheitliche Endpunktmanagement auf IoT-Geräten und ermöglicht es Unternehmen, die enormen Vorteile des IoT zu nutzen und unbekannte Risiken in ihrer Umgebung zu reduzieren. Die Lösung integriert BlackBerry UEM mit AWS IoT Greengrass, einem Open-Source-Edge-Runtime- und Cloud-Dienst, der auf Millionen von IoT-Endpunkten in der vernetzten Welt - in Fabriken, Fahrzeugen, im Gesundheitswesen und in Unternehmen - eingesetzt wird, um IoT-Endpunkttransparenz und -Verwaltung zu ermöglichen und IT-Teams zu unterstützen. Diese neue Ergänzung zu BlackBerry UEM bringt die Konvergenzvision des Unternehmens voran und ermöglicht Unternehmen eine nahtlose und sichere Inventarisierung und Verwaltung ihrer IT- und IoT-Endpunkte über eine einzige Konsole.

„BlackBerry hat den Markt für Enterprise Mobility Management gegründet und ist seit über zwanzig Jahren führend darin. Wir revolutionieren den Markt erneut, indem wir die Branche bei Innovationen im Endpunktmanagement überholen und den Weg für Konvergenz ebnen", sagte Neelam Sandhu, Chief Elite Customer Success Officer, BlackBerry. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AWS bei der Entwicklung von BlackBerry UEM im Edge-Bereich und BlackBerry UEM für das IoT, um unsere Kundschaft in die Lage zu versetzen, durch digitale Technologien, die das Potenzial haben, jeden Aspekt der vernetzten Welt zu verändern und voranzutreiben, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, die unsere Lebens- und Arbeitsweise umfassen."

„Das IoT hat sich in den letzten Jahren in verschiedenen Branchen weiterentwickelt - in der Automobilindustrie, in Unternehmen, in der Medizin und in der Fertigung. Die Konvergenz des IoT mit der Sicherheit an vorderster Front des Gesprächs wird nun zu einem Muss für die vernetzte Welt. Die Verknüpfung von Systemen in der Cloud bietet Unternehmen Skalierbarkeit, Konsistenz und Flexibilität, um auf Daten im gesamten IoT zuzugreifen, und Entwicklerinnen und Entwicklern die Möglichkeit, durch Innovationen neue Werte zu schaffen. AWS freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit BlackBerry bei UEM-Edge- und IoT-Lösungen, um eine einheitliche und innovative Endpunktmanagementlösung für die Zukunft der vernetzten Welt bereitzustellen", sagte Dr. Sarah Cooper, Generaldirektorin für Industrieprodukte bei AWS.

Das IoT ist eine tragende Säule für die Zukunft der digitalen Transformation und eröffnet Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten, indem es die Reichweite der Informationstechnologie drastisch erweitert. Der Wert des IoT für Unternehmen wird heute aufgrund der hohen Rechenanforderungen und der Komplexität des IoT-Netzwerks kaum genutzt. Edge Computing erfüllt die steigende Nachfrage nach Datenverarbeitung und -analyse in Echtzeit, und die verbesserte Sichtbarkeit der Endpunkte bietet wertvolle Vorteile in Bezug auf Situationsbewusstsein und Sicherheit, so dass Unternehmen das Internet der Dinge problemlos in ihre IT-Strategien integrieren können.

BlackBerry UEM verfügt über die meisten Sicherheitszertifizierungen in der Branche und ist das einzige UEM-Produkt, das von Gartner® Peer Insights™ als „Customers Choice 2023" ausgezeichnet wurde.

AWS bietet Unternehmen auf der ganzen Welt zuverlässige, skalierbare und kostengünstige Cloud-Computing-Dienste. Weitere Informationen zu AWS-Produkten finden Sie hier.

Weitere Informationen zu BlackBerry UEM im Edge-Bereich oder BlackBerry UEM für das IoT, einschließlich allgemeiner Verfügbarkeitstermine, erhalten Sie, wenn Sie sich für den BlackBerry Summit am 17. Oktober registrieren. Dort werden Redner aus der Industrie, aus Unternehmen und von BlackBerry die Zukunft von IoT, IT und Cybersicherheit beleuchten und die neuesten BlackBerry-Innovationen vorstellen.

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) bietet intelligente Sicherheitssoftware und -dienste für Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen sichert mehr als 500 Millionen Endpunkte, darunter über 235 Millionen Fahrzeuge. Das Unternehmen mit Sitz in Waterloo, Ontario, nutzt KI und maschinelles Lernen, um innovative Lösungen in den Sektoren Cybersicherheit, Sicherheit und Datenschutz zu liefern. Es ist führend in den Bereichen Endpunktsicherheit, Endpunktmanagement, Verschlüsselung und eingebettete Systeme. Die Vision von BlackBerry ist klar: Wir wollen eine vernetzte Zukunft, der Sie vertrauen können.

