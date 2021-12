Blockchain.com is met de overname van het Argentijnse crypto-powerhouse SeSocio het grootste crypto-bedrijf in Latijns-Amerika

Belangrijkste Latijns-Amerikaanse crypto-overname tot nu toe

BUENOS AIRES, Argentinië, 1 december 2021 /PRNewswire/ -- Blockchain.com, een van 's werelds oudste en meest vertrouwde cryptovalutaplatforms, heeft SeSocio, een van de grootste cryptobedrijven in Argentinië en een van de meest productieve in Latijns-Amerika, overgenomen. Met zijn grootste overname tot nu toe breidt Blockchain.com zijn snel groeiende voetafdruk in Latijns-Amerika in rap tempo uit, gesteund door een team dat zich volledig inzet voor de adoptie van crypto's op het hele continent.

Blockchain.com is al leider op het gebied van cryptovaluta's in Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia en Mexico en zal nu door het openen van kantoren en werven van plaatselijk personeel ook fysiek in die landen aanwezig zijn. Blockchain.com heet tevens de 100 medewerkers van SeSocio van harte welkom, wat het wereldwijde aantal medewerkers op 400 brengt. De teams zullen zich gezamenlijk richten op het eenvoudiger maken voor klanten zonder of met slechts beperkte toegang tot bankdiensten, evenals crypto-forward-klanten, om toegang te verkrijgen tot de wereldwijde invloed en het wereldwijde bereik van Blockchain.com.

"Latijns-Amerika biedt geruime groeikansen op het gebied van crypto's in het komende decennium", aldus Peter Smith, CEO van Blockchain.com. "Miljoenen mensen hebben al te maken gehad met inflatie, gezien hoe nieuwe valuta's uit het niets werden gecreëerd en politieke instabiliteit aan den lijve ondervonden – wat een gunstig klimaat voor crypto's heeft opgeleverd. Met het SeSocio-team proberen we om iedereen in Latijns-Amerika toegang te geven tot een wereldwijd crypto-platform."

Voor meer dan 200 miljoen mensen zonder bankrekening in Latijns-Amerika biedt crypto een veilige en gemakkelijke toegang tot financiële diensten. Bovendien wordt het concept om vermogen buiten de officiële nationale valuta's om op te slaan op het continent goed begrepen. Bij gebrek aan volledige creditcard-penetratie maakt een op crypto gebaseerde mobiele financiële app kans om voor de meeste mensen het eerste financiële product te zijn. En als een stabielere valuta biedt crypto voor Latijns-Amerikaanse gebruikers de mogelijkheid om dagelijkse diensten als digitale abonnementen, e-commerce en meer te betalen.

"We zijn ontzettend trots op wat we hebben weten te bouwen op de Latijns-Amerikaanse markt en op de groei die we als bedrijf tot nu toe hebben gerealiseerd", aldus Guido Quaranta, medeoprichter en CEO van SeSocio. "Ik ben ervan overtuigd dat SeSocio tijdens deze volgende etappe van onze reis zal gedijen. Met Blockchain.com zullen we samen een nieuw tijdperk van verhoogde toegankelijkheid tot crypto inluiden in Latijns-Amerika en daarbuiten".

De overname vormt de nieuwste strategische stap van Blockchain.com bij zijn wereldwijde groei na eerdere overnames dit jaar, waaronder AiX, een bedrijf voor kunstmatige intelligentie, Magic Carpet, een beleggingsonderneming voor machine-learning en consumenten-start-up, Storm Inc. Blockchain.com biedt 37 miljoen geverifieerde gebruikers in meer dan 200 landen de mogelijkheid om crypto's te volgen, te kopen, te verkopen, te verhandelen en op te slaan.

Blockchain.com verbindt de wereld met de toekomst van financiële dienstverlening. Het in Londen en Miami gevestigde bedrijf, met een over de hele wereld verspreid internationaal team, is de meest vertrouwde en snelst groeiende crypto-onderneming, die miljoenen mensen over de hele wereld helpt om veilig toegang te krijgen tot cryptovaluta's. Blockchain.com heeft sinds 2014 537 miljoen dollar aan aandelenkapitaal opgehaald, meest recent bij een waardering van 5,2 miljard dollar. Ga naar Blockchain.com voor meer informatie, volg ons op Twitter @blockchain, bekijk de Blockchain.com Podcast en lees ons blog voor het laatste bedrijfsnieuws.

SeSocio.com is een persoonlijke financiële applicatie, opgericht door Guido Quaranta en Gastón Krasny, gevestigd in Buenos Aires, Argentinië, met klanten in Argentinië, Chili, Colombia, Mexico en Peru. Het eerste op blockchain gebaseerde regionale beleggingsplatform, dat in 2017 is opgericht, stelt consumenten in staat om op één plek geld te besparen, te investeren en te beheren. Gebruikers hebben met een SeSocio-kaart toegang tot de crypto- en DeFi-werelden, waardoor transacties dagelijks worden vereenvoudigd. Kijk voor meer informatie op sesocio.com of volg ons op Instagram @sesociocom en Twitter @sesociocom.

