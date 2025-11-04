BloombergNEF classe de nouveau JDEnergy parmi les fabricants mondiaux de stockage d'énergie de niveau 1 par

XI'AN, Chine, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- JDEnergy a une fois de plus été classé parmi les fabricants mondiaux de stockage d'énergie de niveau 1 par BloombergNEF (BNEF) pour le quatrième trimestre 2025, réaffirmant son leadership sur le marché mondial en matière d'innovation technologique et de fiabilité bancaire.

BNEF Energy Storage Tier 1 List Q4 2025

Le classement BNEF Niveau 1 est l'une des reconnaissances les plus fiables dans le secteur du stockage de l'énergie. Il s'appuie sur une méthodologie détaillée, appliquant des critères rigoureux qui évaluent les technologies développées par l'entreprise elle-même, sa capacité de production, ses capacités de livraison à l'échelle mondiale et sa crédibilité. La reconnaissance consécutive de JDEnergy en tant que fabricant de niveau 1 témoigne de ses excellentes performances sur l'ensemble des critères d'évaluation.

En tant que pionnier dans le secteur du stockage d'énergie distribuée, JDEnergy introduit le concept « tout-en-un », intégrant des cellules de batterie à longue durée de vie, un système de gestion de batterie, un PCS, des systèmes de sécurité active et une gestion thermique efficace dans un seul eBlock intelligent prêt à l'emploi. À ce jour, les produits de JDEnergy sont largement déployés côté source, côté réseau et côté utilisateur, avec plus de 1 000 sites livrés dans 155 secteurs d'activité.

JDEnergy continue également de faire progresser sa stratégie de mondialisation à travers trois dimensions clés :

Un leadership axé sur l'innovation : investir en permanence dans la recherche et le développement pour optimiser les performances des produits et améliorer l'expérience utilisateur. Les principaux produits de JDEnergy ont obtenu de nombreuses certifications internationales, ce qui renforce encore sa position de leader mondial dans le secteur du stockage de l'énergie.

Présence mondiale et localisation : développer des réseaux de services localisés dans plusieurs pays et régions, afin de fournir un soutien marketing efficace, des conseils en matière d'exploitation et d'entretien et un service après-vente. JDEnergy propose également des programmes de formation systématique pour permettre aux partenaires internationaux d'acquérir une expertise technique et produit.

Renforcement des capacités : grâce à l'innovation et à la mise à niveau des équipements, JDEnergy accélère la transformation numérique de ses lignes de production, garantissant des capacités de livraison robustes, évolutives et synchronisées pour les marchés mondiaux.

Alors que le monde s'oriente vers un avenir plus propre et plus durable, JDEnergy s'engage à proposer des solutions de stockage de l'énergie plus sûres, plus intelligentes et plus efficaces qui favorisent la transformation énergétique mondiale et la croissance des énergies renouvelables dans le monde entier.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.jdenergy.com

CONTACT : [email protected]

