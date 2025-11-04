JDEnergy erneut von BloombergNEF zum globalen Tier-1-Energiespeicherhersteller ernannt

XI'AN, China, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- JDEnergy wurde von BloombergNEF (BNEF) für das vierte Quartal 2025 erneut zum globalen Tier-1-Energiespeicherhersteller ernannt und bestätigt damit seine führende Rolle in Bezug auf globale Marktpräsenz, technologische Innovation sowie zuverlässige Bankfähigkeit.

BNEF Energy Storage Tier 1 List Q4 2025

Die BNEF-Tier-1-Rangliste ist eine der maßgeblichsten und vertrauenswürdigsten Anerkennungen im Bereich der Energiespeicherung. Sie basiert auf einer detaillierten Methodik, bei der strenge Kriterien zur Bewertung der selbst entwickelten Technologien, der Produktionskapazität, der globalen Lieferfähigkeit sowie der Glaubwürdigkeit des Unternehmens angewandt werden. Die wiederholte Anerkennung von JDEnergy als Tier-1-Hersteller zeigt die starke Leistung des Unternehmens in allen Bewertungskriterien.

Als Pionier im Bereich der dezentralen Energiespeicherung führt JDEnergy das „All-in-One"-Konzept ein, das langlebige Batteriezellen, BMS, PCS, aktive Sicherheitssysteme und effizientes Wärmemanagement in einem einzigen Plug-and-Play-eBlock integriert. Bis heute werden die Produkte von JDEnergy in großem Umfang auf der Quellen-, Netz- und Nutzerseite eingesetzt, wobei über 1000 Standorte in 155 Branchen beliefert wurden.

JDEnergy treibt zudem seine Globalisierungsstrategie durch drei Schlüsselbereiche weiter voran:

Innovationsgetriebene Führung: Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Optimierung der Produktleistung und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Die Kernprodukte von JDEnergy haben mehrere internationale Zertifizierungen erhalten, was die globale Führungsposition des Unternehmens im Bereich der Energiespeicherung weiter stärkt.

Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Optimierung der Produktleistung und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Die Kernprodukte von JDEnergy haben mehrere internationale Zertifizierungen erhalten, was die globale Führungsposition des Unternehmens im Bereich der Energiespeicherung weiter stärkt. Globale Präsenz und Lokalisierung: Ausbau lokaler Servicenetzwerke in mehreren Ländern und Regionen, um effiziente Marketingunterstützung, Betriebs- und Wartungsberatung sowie Kundendienst zu bieten. JDEnergy bietet auch systematische Schulungsprogramme an, um globale Partner mit Produkt- und technischem Fachwissen zu versorgen.

Ausbau lokaler Servicenetzwerke in mehreren Ländern und Regionen, um effiziente Marketingunterstützung, Betriebs- und Wartungsberatung sowie Kundendienst zu bieten. JDEnergy bietet auch systematische Schulungsprogramme an, um globale Partner mit Produkt- und technischem Fachwissen zu versorgen. Kapazitätserweiterung: Durch Innovation und Aufrüstung der Ausrüstung beschleunigt JDEnergy die digitale Transformation seiner Produktionslinien und gewährleistet robuste, skalierbare sowie synchronisierte Lieferkapazitäten für die globalen Märkte.

Während sich die Welt auf eine sauberere und nachhaltigere Zukunft zubewegt, setzt sich JDEnergy weiterhin für die Entwicklung sicherer, intelligenter und effizienter Energiespeicherlösungen ein, welche die globale Energiewende vorantreiben sowie das Wachstum der erneuerbaren Energien weltweit fördern.

