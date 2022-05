BloombergNEF uznaje spółkę Shanghai Electric Wind Power Group za jednego z pięciu najlepszych chińskich producentów turbin wiatrowych w 2021 r.

Z rankingu obejmującego chińskich producentów turbin wiatrowych, którzy w 2021 r. zrealizowali instalację nowych turbin, wynika, że spółka Shanghai Electric Wind Power uplasowała się na piątym miejscu pod względem mocy elektrowni wiatrowej wynoszącej 5,18 GW, co stanowi 9 procent udziału w chińskim rynku. Spółka zajęła czołową pozycję w rankingu w sektorze morskich elektrowni wiatrowych dzięki zwiększeniu w ciągu roku całkowitej mocy instalacji o 4,1 GW, do czego przyczyniło się wybudowanie nowej morskiej elektrowni wiatrowej.

Jak spółka Shanghai Electric podała w opublikowanym, pisemnym oświadczeniu: „Pomimo odczuwalnych skutków pandemii COVID-19 i ogromnej konkurencji na rynku spowodowanej zbliżającym się końcem dopłat do budowy morskich elektrowni wiatrowych, spółka Shanghai Electric Wind Power zdołała pokonać wyzwania i ustanowiła szereg rekordów w branży, zyskując uznanie naszych partnerów ze względu na wyjątkową wydajność instalacji, a także jakość produktów i usług. Wyróżnienia przyznane przez branżę tchnęły w nas nowe siły i jeszcze bardziej zmotywowały nas do zmieniania oblicza chińskiego sektora energii wiatrowej w świetle dążenia do szybszego osiągnięcia celu ograniczenia szczytowych poziomów emisji i neutralności emisyjnej".

W 2021 r. moc produkcyjna nowo zainstalowanych chińskich elektrowni wiatrowych wzrosła łącznie do 55,8 GW, co stanowi niewielki, trzyprocentowy spadek w porównaniu do 2020 r., a mimo to już drugi rok z rzędu przekroczyła ona próg 50 GW. Należy podkreślić, że tak doskonały wynik osiągnięto w czasie, gdy chiński sektor energii wiatrowej boryka się z niepewną sytuacją na rynku wynikającą z gwałtownych wzrostów światowych cen towarów, a także zakłóceniami w łańcuchach dostaw. W ubiegłym roku został odnotowany wynoszący 351% wzrost kosztów eksploatacji elektrowni morskich, których potencjał zwiększył się o 14,2 GW, oraz jednoczesny spadek mocy produkcyjnej krajowych elektrowni wiatrowych o 23% w porównaniu do szczytowych wartości uzyskanych w 2020 r., do 41,6 GW w 2021 r.

Założona w 2006 r. spółka Shanghai Electric Wind Power oferuje szeroką gamę usług, wśród których wymienić należy produkcję turbin wiatrowych, oddawanie do eksploatacji i konserwację farm wiatrowych, ocenę potencjału zasobów energii wiatrowej, wycenę kosztów inwestycji w farmy wiatrowe i ich rozbudowę, ewaluację zarządzania farmą wiatrową, usługi z zakresu „inteligentnej energii" i wiele innych. W portfelu produktów spółki znajdują się turbiny wiatrowe o mocy od 1,25 MW do 10 MW.

W ciągu ostatnich piętnastu lat spółka zdołała osiągnąć pozycję największego w Chinach producenta morskich turbin wiatrowych i umocnić swoją pozycję w światowym sektorze nowej energii. W maju 2021 r. spółka Shanghai Electric Wind Power przeprowadziła ofertę publiczną na giełdzie Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board, dzięki czemu spółka prowadzi zakrojoną na szerszą skalę działalność w dziedzinie badań i rozwoju swoich kluczowych technologii.

W ubiegłym roku spółka Shanghai Electric Wind Power uruchomiła też ogólnoświatową platformę Petrel SEW11.0-208. Flagowa turbina z napędem bezpośrednim w całości stanowiąca własność intelektualną spółki charakteryzuje się mocą znamionową wynoszącą 11 MW - najwyższą w Azji dla turbin tego rodzaju - i pod tym względem jest przełomowym produktem chińskiej myśli innowacyjnej w dziedzinie morskiej technologii wiatrowej.

Spółka, koncentrująca się przede wszystkim na opracowywaniu przełomowych technologii, współpracuje z najlepszymi spółkami sektora energetyki wiatrowej, a celem tej współpracy jest wspólne rozwijanie światowego sektora nowej energii. Obecnie spółka pracuje nad zintensyfikowaniem współpracy na wszystkich etapach cyklu, a jej działalność koncentruje się na cyfrowym rozwoju farm wiatrowych oraz opracowaniu technologii inteligentnej eksploatacji i konserwacji farm wiatrowych, przekształceniu spółki w dostawcę usług obejmujących wszystkie etapy cyklu życia produktu. Dążąc do zdobycia pozycji światowej klasy firmy z sektora energetyki wiatrowej, spółka Shanghai Electric Wind Power umacnia swoją pozycję na światowym rynku, oferując swoje wysokiej jakości produkty i usługi klientom z całego świata.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1808395/Shanghai_Electric.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1808396/Shanghai_Electric.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric