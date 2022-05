BloombergNEF classifica o Shanghai Electric Wind Power Group entre os cinco principais fabricantes de turbinas eólicas de 2021 na China

O relatório, que classifica os fabricantes de turbinas eólicas da China com base em novas turbinas instaladas ao longo de 2021, indica que a Shanghai Electric Wind Power ficou em quinto lugar ao aumentar sua capacidade eólica em 5,18 GW, garantindo 9% da participação de mercado na China. A Empresa mantém o primeiro lugar no cenário eólico offshore à medida que a capacidade offshore recentemente instalada da Empresa cresceu 4,1 GW ao longo do ano.

"À luz dos efeitos duradouros da pandemia da COVID-19 e da acirrada concorrência de mercado desencadeada pelo fim iminente dos subsídios eólicos offshore, a Shanghai Electric Wind Power superou os desafios e quebrou vários recordes do setor, conquistando o reconhecimento de nossos parceiros por nossa excepcional eficiência de instalação, bem como pela qualidade dos produtos e serviços. Esses reconhecimentos do setor nos deram um novo impulso à medida que continuamos a reformular o setor de energia eólica da China em um esforço para acelerar em direção ao pico de carbono e às metas de neutralidade", publicou a Shanghai Electric em comunicado.

Em 2021, a capacidade eólica recém-instalada da China aumentou 55,8 GW no total, uma ligeira queda de 3% em relação a 2020, ultrapassando o limite de 50 GW pelo segundo ano consecutivo. Isso ocorre em um momento em que o setor de energia eólica da China enfrenta incertezas de mercado causadas por aumentos nos preços globais de commodities, bem como interrupções na cadeia de suprimentos. No ano passado, as taxas de comissionamento offshore aumentaram 351%, adicionando 14,2 GW, enquanto a capacidade doméstica onshore caiu 23% em relação ao pico em 2020, para 41,6 GW em 2021.

Fundada em 2006, a Shanghai Electric Wind Power oferece serviços como fabricação de turbinas eólicas, operação e manutenção de parques eólicos (O&M), avaliação de recursos eólicos, investimento e desenvolvimento de parques eólicos digitalizados, gestão de ativos de parques eólicos, energia inteligente e muito mais. Os portfólios de produtos da empresa incluem turbinas eólicas com capacidade que varia de 1,25 MW a 10 MW.

Durante a última década e meia, a empresa intensificou esforços para se tornar a maior fabricante de turbinas eólicas offshore da China, consolidando sua liderança no setor global de novas energias. Em maio de 2021, a Shanghai Electric Wind Power lançou uma oferta pública inicial no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai, por meio do qual a empresa pode expandir ainda mais o investimento em P&D de sua tecnologia principal.

No ano passado, a Shanghai Electric Wind Power também apresentou ao mundo sua plataforma Petrel SEW11.0-208. A principal turbina de propulsão direta da Shanghai Electric, da qual a Empresa tem propriedade intelectual plena, apresenta uma capacidade nominal de 11 MW, a maior desse tipo na Ásia, assinalando um grande progresso para a inovação local da China em termos de tecnologia eólica offshore.

Com o desenvolvimento da tecnologia de ponta na vanguarda de sua estratégia, a empresa busca cooperação com empresas de energia eólica de primeira linha na esperança de impulsionar conjuntamente o setor global de novas energias. Agora, a empresa está expandindo suas parcerias a montante e a jusante, com o foco de negócios centrado no desenvolvimento de parques eólicos digitalizados e O&M inteligente, transformando-se em um provedor de serviços de ciclo completo. Com o objetivo de se tornar uma empresa de energia eólica de classe mundial, a Shanghai Electric Wind Power está ampliando sua presença global, trazendo seus produtos e serviços de alta qualidade para clientes em todo o mundo.

