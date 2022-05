BloombergNEF zählt die Shanghai Electric Wind Power Group zu den fünf größten Herstellern von Windkraftanlagen in China im Jahr 2021

Der Bericht, der eine Rangliste der chinesischen Windturbinenhersteller auf der Grundlage der im Jahr 2021 neu installierten Turbinen aufstellt, zeigt, dass Shanghai Electric Wind Power mit einer Steigerung seiner Windkapazität um 5,18 GW den fünften Platz belegt und sich damit 9 Prozent des Marktanteils in China sichert. Das Unternehmen behält den Spitzenplatz in der Offshore-Windszene, da die neu installierte Offshore-Kapazität des Unternehmens im Laufe des Jahres um 4,1 GW gestiegen ist.

„Angesichts der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des harten Wettbewerbs auf dem Markt, der durch das drohende Ende der Subventionen für Offshore-Windkraftanlagen ausgelöst wurde, hat Shanghai Electric Wind Power die Herausforderungen gemeistert und mehrere Branchenrekorde gebrochen, wobei wir von unseren Partnern für unsere außergewöhnliche Effizienz bei der Installation sowie für die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen anerkannt wurden. Diese Auszeichnungen der Branche haben uns neuen Auftrieb gegeben, denn wir werden den chinesischen Windenergiesektor weiter umgestalten, um unsere Ziele in Bezug auf CO2-Peak und Neutralität schneller zu erreichen", schrieb Shanghai Electric in einer Erklärung.

Im Jahr 2021 stieg die neu installierte Windkapazität in China auf insgesamt 55,8 GW, was einem leichten Rückgang von 3 % gegenüber 2020 entspricht, und überschritt damit das zweite Jahr in Folge die 50-GW-Schwelle. Dies geschieht zu einer Zeit, in der Chinas Windenergiesektor mit Marktunsicherheiten zu kämpfen hat, die durch den Anstieg der globalen Rohstoffpreise und Unterbrechungen der Lieferkette verursacht werden. Im vergangenen Jahr stiegen die Inbetriebnahmeraten im Offshore-Bereich um 351 % auf 14,2 GW, während die inländische Onshore-Kapazität gegenüber ihrem Höchststand im Jahr 2020 um 23 % auf 41,6 GW im Jahr 2021 sank.

Shanghai Electric Wind Power wurde 2006 gegründet und bietet Dienstleistungen wie die Herstellung von Windturbinen, den Betrieb und die Wartung von Windparks, die Bewertung von Windressourcen, digitalisierte Windparkinvestitionen und -entwicklung, die Verwaltung von Windparkanlagen, intelligente Energie und vieles mehr. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Windenergieanlagen mit einer Leistung von 1,25 MW bis 10 MW.

In den letzten anderthalb Jahrzehnten hat sich das Unternehmen zum größten Hersteller von Offshore-Windenergieanlagen in China entwickelt und seine Führungsposition im globalen Sektor für neue Energien zementiert. Im Mai 2021 lancierte Shanghai Electric Wind Power einen Börsengang am Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board, durch den das Unternehmen seine Investitionen in die Forschung und Entwicklung seiner Kerntechnologie weiter ausbauen kann.

Letztes Jahr hat Shanghai Electric Wind Power auch seine Petrel-Plattform SEW11.0-208 der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Die führende Turbine mit Direktantrieb, eine vollständige Eigenentwicklung des Unternehmens, verfügt über eine Nennleistung von 11 MW. Sie ist damit die größte ihrer Art in Asien und stellt einen wichtigen Durchbruch für Chinas einheimische Innovation in der Offshore-Windtechnologie dar.

Die Entwicklung von Spitzentechnologie steht im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Das Unternehmen strebt die Zusammenarbeit mit führenden Windenergieunternehmen an, in der Hoffnung, gemeinsam den globalen Sektor der neuen Energien voranzutreiben. Jetzt baut das Unternehmen seine Partnerschaften im Upstream- und Downstream-Bereich aus, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung digitaler Windparks und intelligenter Betriebsführung liegt. Mit dem Ziel, ein erstklassiges Windkraftunternehmen zu werden, baut Shanghai Electric Wind Power seine globale Präsenz aus und bringt seine hochwertigen Produkte und Dienstleistungen zu Kunden in aller Welt.

