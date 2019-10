Blue Cross and Blue Shield of Texas y Sanitas Medical Center inauguran un nuevo centro médico para promover la atención médica primaria basada en calidad y desempeño

para abrir centros médicos integrales para los asegurados de BCBSTX, con atención médica primaria, atención inmediata, laboratorio, imágenes de diagnóstico, coordinación de salud, y programas de bienestar y de manejo de enfermedades, todo en un mismo lugar.

"Para abordar las deficiencias y la fragmentación en la atención que crean barreras para lograr una buena salud, nuestro objetivo con esta colaboración es proporcionar atención médica primaria basada en calidad y desempeño para aumentar las oportunidades de lograr resultados médicos coordinados y de alta calidad para nuestros asegurados", comenta el Dr. Dan McCoy, presidente de BCBSTX. "La labor de los médicos de cabecera es clave para lograr resultados médicos óptimos. Estos, en conjunto con su equipo de profesionales médicos en otras especialidades, ayudan a los asegurados y sus familias a abordar la mayoría de sus necesidades de atención médica, navegar el sistema de salud y coordinar la atención médica con los especialistas adecuados cuando se requiere atención fuera del entorno de la atención médica primaria.

"La idea es lograr que las opciones de atención médica flexibles y asequibles sean más accesibles para nuestros asegurados y sus familias", amplía el Dr. Dan McCoy. "Tenemos la confianza de que esta colaboración ayudará a promover la atención médica basada en calidad y desempeño, y en el proceso, influenciará el costo de la atención médica para nuestros asegurados".

Los centros reflejarán la cultura y diversidad de Dallas y Houston al contar con médicos y personal bilingüe que prestarán todos los servicios clínicos, mientras que los representantes de servicio al cliente de BCBSTX estarán en las instalaciones para ayudar a los asegurados a coordinar los aspectos no clínicos de la atención, respondiendo preguntas tanto en inglés como en español sobre el proceso de solicitud de cobertura, Medicare y cualquier otro asunto relacionado con los seguros médicos. Los centros médicos prestarán sus servicios a asegurados de BCBSTX y aceptarán a pacientes que paguen por su cuenta y personas de la tercera edad con cobertura tradicional de Medicare.

"Nos complace colaborar con Blue Cross and Blue Shield of Texas para prestar atención médica de alta calidad, enfocada en el paciente, a los residentes de Texas", menciona Sergio Martínez, director ejecutivo de Keralty Group, la empresa matriz de Sanitas USA. "Creemos que los pacientes apreciarán la conveniencia que ofrecen nuestros centros a través de los servicios médicos ampliados, el horario de atención extendido que incluye fines de semana y el acceso móvil a nuestros médicos".

La Dra. Adriana Higuera, directora médica regional de Sanitas, añadió: "Los pacientes de todas las edades pueden esperar la atención de médicos y equipos de atención médica que con amabilidad les dedicarán tiempo adicional para satisfacer sus necesidades de atención médica. Nuestro énfasis en la atención médica preventiva, los programas de bienestar y manejo de enfermedades y la integración con la comunidad ayudarán a nuestros pacientes a mantenerse sanos y tener tranquilidad".

Mientras que la mayoría de los centros médicos abrirán sus puertas en las próximas semanas, la apertura oficial de los centros es el 1 de enero de 2020. A medida que los centros inician operaciones en las próximas semanas, invitamos a los asegurados de BCBSTX y pacientes a que acudan a los centros más cercanos para inscribirse y participar en los eventos comunitarios de concientización. La mayoría de las ubicaciones prestarán sus servicios los 365 días del año, pero cada ubicación contará con horarios extendidos de lunes a viernes y los fines de semana para la conveniencia de los asegurados.

Centros en la región de Dallas:

Richardson – 350 S Plano Rd., 75081

Irving – 3917 W Airport Fwy, 75062

Las Colinas – 6500 N MacArthur Blvd., 75039

Mesquite – 2021 N Town East Blvd., Suite 500, 75150

Centros en la región de Houston:

Katy – 2610 N Mason Rd., 77449

Meyerland – 10101 S Post Oak Rd., 77096

Willowbrook – 12302 Jones Rd., 77070

Southbelt – 12823 Gulf Fwy., 77034

Spring – 18532 Kuykendahl Rd., 77379

Briarforest – 12586 Westheimer Rd., 77077

Acerca de Blue Cross and Blue Shield of Texas

Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX), la única compañía aseguradora en Texas que es propiedad de sus asegurados es la administradora de servicios médicos más grande en el estado, que cuenta con casi 80,000 médicos y profesionales médicos y 500 hospitales para servir a más de cinco millones de asegurados en todos sus 254 condados. BCBSTX es una división de Health Care Service Corporation (HCSC) (que administra las entidades Blue Cross and Blue Shield en Texas, Illinois, Montana, Oklahoma y Nuevo México), la compañía de seguros médicos más grande del país que es propiedad de sus asegurados y, entre todas, es la cuarta compañía de seguros médicos más grande del país. Health Care Service Corporation is a Mutual Legal Reserve Company and an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.

espanol.BCBSTX.com | Twitter.com/BCBSTX | Facebook.com/bluecrossblueshieldoftexaslatino | YouTube.com/BCBSTX

Acerca de Sanitas

Sanitas es una compañía subsidiaria de Keralty, una organización multinacional de salud líder que atiende a más de 4 millones de personas con presencia en España, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Indonesia y las Filipinas. Sanitas también incluye organizaciones educativas y de orientación social que complementan su misión en el mundo de salud. En los Estados Unidos, Sanitas tiene 29 centros médicos en Florida, Connecticut y Nueva Jersey, en estrecha colaboración con las principales organizaciones locales de seguros de salud. Sanitas ofrece un modelo único de atención primaria de salud integral que mejora el acceso a servicio médicos de alta calidad y culturalmente relevantes, a tiempo que reduce el costo total de la salud. Para más información visite mysanitas.com.

