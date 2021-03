Blue Shield of California anuncia que más de 1,200 centros de vacunación contra el COVID-19 se sumaron a la red mejorada de proveedores de California

OAKLAND, Calif., 10 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Como administrador externo del estado, Blue Shield of California ha logrado un progreso significativo en el objetivo estatal de suministrar vacunas a todos los habitantes de California de manera equitativa, segura y lo más rápido posible, especialmente en las comunidades afectadas de manera desproporcionada por la pandemia.

La red mejorada de proveedores del estado ahora cuenta con más de 1,200 centros de vacunación en toda California representados por alrededor de 90 proveedores de servicios médicos que incluyen Centros de salud aprobados por el gobierno federal (FQHC, por sus siglas en inglés), clínicas comunitarias, entidades de salud multi-condado, sistemas hospitalarios, grupos médicos, farmacias y otros.

En combinación con los mega sitios operados por el gobierno federal, California está en vías de superar la meta de contar con la capacidad estatal suficiente para aplicar más de 4 millones de vacunas a la semana para el mes de abril.

"Estamos muy complacidos con el enorme progreso que ha logrado Blue Shield en desarrollar nuestra capacidad de vacunar a la población de California de forma rápida, segura y equitativa", dijo Yolanda Richardson, secretaria de la Agencia de Operaciones Gubernamentales de California. "Gracias al trabajo excelente de Blue Shield y los equipos estatales, así como de las autoridades locales de salud pública de todo el estado, creo que California estará preparada para aplicar la mayor cantidad de dosis de vacunas contra el COVID-19 que prevemos recibir del gobierno federal en las próximas semanas".

La lista actualizada de proveedores de vacunación participantes está disponible en este enlace.

"Nuestro objetivo es salvar vidas al ofrecer a todos los habitantes de California un acceso equitativo a las vacunas, especialmente en las comunidades más afectadas por la pandemia", dijo hoy Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Estamos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios locales, del condado y del estado, con los proveedores de atención médica y con otros sectores importantes para establecer una red de vacunación eficiente que se vea limitada únicamente por los suministros que recibamos. Juntos, podemos vencer a esta pandemia, reactivar nuestra economía y volver a la normalidad más rápido".

Algunos detalles actualizados sobre la red mejorada:

La red mejorada de proveedores del estado cuenta actualmente con más de 1,200 centros de vacunación

Todas las entidades de salud multi-condado fueron contratadas

Se están ampliando los sitios de OptumServe

Los Centros de salud aprobados por el gobierno federal (FQHC) en los condados de la Ola 1 firmaron un contrato para integrar la red del administrador externo

Se están finalizando los detalles sobre las opciones de vacunación para las personas con discapacidades y aquellas imposibilitadas de salir de sus casas

Se están finalizando acuerdos con los condados, incluidos los planes de igualdad que contratan a organizaciones comunitarias.

Es importante destacar que, durante el periodo de transición a lo largo de marzo, los proveedores que ya aplican la vacuna seguirán recibiendo dosis a fin de garantizar que estén disponibles para el mayor número posible de personas de forma equitativa, eficiente y segura. El objetivo es mejorar la red de proveedores de vacunación para aumentar su capacidad y apoyar el objetivo estatal de aplicar 4 millones de dosis a la semana.

Blue Shield sigue trabajando diligentemente para que el mayor número de proveedores elegibles participen en la red mejorada, incluyendo las FQHC, las clínicas comunitarias, las entidades de salud multi-condado, los sistemas hospitalarios, los grupos médicos, las farmacias y otros. Juntos, el objetivo es establecer una red que llegue a todos los rincones del estado, especialmente a las comunidades que se han visto afectadas de manera desproporcionada por esta pandemia.

Blue Shield es un plan de salud no lucrativo que respondió a la convocatoria del estado y está respaldando sus esfuerzos de distribuir las vacunas para ayudar a salvar vidas. El plan de salud está trabajando en estrecha colaboración con todos los condados, sus funcionarios de salud pública y las autoridades estatales para establecer una red de vacunación que contribuya a cumplir el objetivo estatal de garantizar que todos los habitantes tengan acceso a las vacunas de manera equitativa, eficiente y lo más rápido posible.

El plan de salud está participando en esta iniciativa a precio de costo sin obtener ganancias del estado. Blue Shield no cobrará al estado por el trabajo de su personal dedicado a esta iniciativa; únicamente le facturará los gastos reales de apoyo a la red de vacunación hasta el límite del contrato.

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con más de 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

