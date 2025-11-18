Blue Shield of California anuncia un nuevo liderazgo para apoyar a los mercados, las asociaciones de proveedores y la gestión de redes

"Servimos a más de 1,7 millones de miembros a través de programas de atención médica patrocinados por el gobierno, desde niños y familias hasta adultos jóvenes y nuestra población de adultos mayores", dijo Ellen Sexton, vicepresidenta ejecutiva y directora de crecimiento. "Gary es un líder visionario, orientado a los resultados y centrado en los miembros, y su experiencia será fundamental a medida que trabajamos para mejorar la vida de nuestros miembros y crear un impacto positivo en nuestras comunidades".

Culp dirigirá los programas de salud del gobierno de Blue Shield, incluidos Medicare, Medi-Cal y los planes individuales y familiares. Trabajará para que estos planes sean más sólidos y asequibles, centrándose en establecer relaciones con socios clave de la industria y la comunidad. Su objetivo es mejorar las experiencias de los miembros mientras hace crecer estos programas de manera responsable.

"El compromiso de Blue Shield de proporcionar acceso a una atención equitativa y de alta calidad y fomentar una colaboración sólida es esencial para el futuro de la atención médica", dijo Culp. "Estoy emocionado de unirme a un equipo tan profundamente enfocado en crear un sistema de salud mejor y más asequible para todos".

"Greg sabe cómo establecer relaciones sólidas con hospitales y médicos, lo que nos ayudará a mejorar la calidad de la atención y, al mismo tiempo, hacer que la atención sea más asequible", dijo Deneen Vojta, MD, vicepresidenta ejecutiva de Calidad y Asequibilidad de la Atención Médica de Blue Shield. "Tiene talento para trabajar en negociaciones difíciles, racionalizar los procesos y conectarse con las personas, todo lo cual apoyará la misión de Blue Shield de hacer que la atención médica funcione para nuestros miembros".

Siebert dirigirá los esfuerzos de Blue Shield para mejorar la forma en que trabajamos con médicos y hospitales. Se centrará en crear mejores asociaciones y en hacer que los sistemas internos de Blue Shield sean más modernos y eficientes. Su trabajo apoyará la misión de Blue Shield de brindar acceso a una atención de alta calidad para los miembros con un enfoque en las herramientas digitales y las nuevas formas de brindar atención.

"Blue Shield está en una posición única para colaborar con proveedores, grupos médicos y hospitales de manera significativa para mejorar las experiencias y los resultados de atención médica de los miembros", dijo Siebert. "Estoy emocionado de estar en una organización con el potencial de mejorar la vida de los californianos y apoyar a nuestra comunidad de proveedores cuando más nos necesitan".

