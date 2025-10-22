Sutter Health y Blue Shield of California amplían la relación de la red para mejorar la experiencia del paciente y los resultados de salud

SACRAMENTO, California Y OAKLAND, California, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Sutter Health y Blue Shield of California han acordado ampliar su relación de red con un enfoque en mejorar los resultados de salud, mejorar la experiencia del paciente y mejorar la atención de pacientes con enfermedades crónicas.

El nuevo acuerdo plurianual entre las dos principales organizaciones sanitarias amplía el actual, que expiraba a finales de este año. La firma temprana del acuerdo proporciona estabilidad y certeza a los miembros de la comunidad, muchos de los cuales ahora están considerando sus opciones de planes de salud durante la inscripción abierta.

Esto significa que los pacientes inscritos en los planes comerciales HMO, ePO y PPO de Blue Shield continuarán recibiendo atención dentro de la red del equipo de médicos, enfermeras y clínicos de confianza de Sutter, todos parte de una red conectada dedicada a brindar atención integral de alta calidad en todo el norte de California y la Gran Costa Central, incluida Santa Bárbara.

"Estamos adoptando un enfoque más colaborativo en la forma en que desarrollamos relaciones y contratamos a los pagadores, uno que se centra directamente en servir a nuestros pacientes, miembros y comunidades compartidos", dijo Warner Thomas, presidente y director ejecutivo de Sutter Health. "A través de nuestro nuevo proceso, alcanzamos con éxito un acuerdo oportuno e integral con Blue Shield que garantiza que los pacientes mantengan un acceso fluido a los médicos, clínicos y enfermeras que los atienden, ya que juntos nos centramos en la coordinación de la atención, la calidad, la asequibilidad y la experiencia general de la atención médica".

"Como plan de salud sin fines de lucro, la principal prioridad de Blue Shield es brindar a nuestros miembros acceso a atención médica de calidad y asequible. Las sólidas asociaciones entre proveedores y planes de salud son fundamentales para lograrlo ", dijo Mike Stuart, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Esta asociación con Sutter Health demuestra cómo la colaboración permite una atención médica que funciona para los miembros y sus seres queridos".

La nueva relación de red también incluye colaboraciones para mejorar la experiencia y la salud del paciente:

Para obtener una lista completa de los planes de Blue Shield que incluyen acceso a los médicos, hospitales y servicios de Sutter, visite sutterhealth.org/health-plan . Los miembros de Blue Shield que tengan preguntas pueden llamar al número gratuito que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación de miembro para obtener ayuda.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California se esfuerza por crear un sistema de atención médica digno de su familia y amigos que sea sosteniblemente económico. El plan de salud es un miembro independiente, sin fines de lucro y contribuyente de la Blue Shield Association con 6 millones de miembros, más de 7.500 empleados y más de $ 27 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y ahora con sede en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de servicios de salud, odontológicos, oftalmológicos, Medicaid y Medicare en California. La empresa ha contribuido con más de $60 millones a la Fundación Blue Shield of California en los últimos tres años para tener un impacto en las comunidades de California. Para obtener más noticias sobre Blue Shield of California, visite news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn o Facebook.

Acerca de Sutter Health

Sutter Health es un sistema de atención médica sin fines de lucro que se dedica a brindar atención integral en todo California. Comprometida con la atención al paciente innovadora y de alta calidad y las asociaciones comunitarias, Sutter Health está llevando a cabo un nuevo y audaz plan para llegar a más personas y hacer que la excelente atención médica esté más conectada y sea más accesible. Actualmente atendemos a 3.6 millones de pacientes, gracias a nuestro equipo dedicado de aproximadamente 60,000 empleados y médicos, y más de 12,000 médicos afiliados, con un enfoque unificado en expandir la atención para atender a más pacientes.

Sutter Health ofrece atención excepcional y asequible a través de sus hospitales, grupos médicos, centros de cirugía ambulatoria, clínicas de atención urgente, telesalud, atención médica a domicilio y servicios de cuidados paliativos. Dedicada a transformar la atención médica, en Sutter Health, mejorar nunca se detiene.

Encuentre más información sobre cómo Sutter Health está transformando la atención médica en sutterhealth.org y vitals.sutterhealth.org.

