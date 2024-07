Blue Shield of California celebra el 5º aniversario de Wellvolution, su galardonada plataforma digital de salud, y suma programas nuevos para el control del peso y la diabetes

Más de 355,000 miembros de Blue Shield of California tienen acceso a servicios de medicina del estilo de vida para prevenir y tratar sus enfermedades crónicas, bajar de peso y mejorar su bienestar mental

OAKLAND, California, 9 de julio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En sus primeros cinco años de operaciones, la galardonada plataforma de salud digital Wellvolution de Blue Shield of California ha ayudado a más de 355,000 miembros del plan de salud no lucrativo a alcanzar sus objetivos de salud.

Presentada en 2019 en colaboración con Solera Health, Wellvolution ofrece programas de salud digital para tratar y prevenir una variedad de necesidades de salud a través de los enfoques holísticos de la medicina del estilo de vida, incluyendo diabetes, control del peso, salud mental, hipertensión, salud musculoesquelética y ayuda para dejar de fumar.

Los miembros siguen viendo resultados satisfactorios, y más de la mitad de los usuarios de la plataforma afirman haber alcanzado sus objetivos de salud.

Resultados de los programas:

Los miembros que participaron en programas de control del peso bajaron un total de 272,880 libras .

. El 82% de los miembros afirma que su experiencia con Wellvolution fue positiva.

de los miembros afirma que su experiencia con Wellvolution fue positiva. Headspace Care : el 74% de los miembros que tenía depresión de moderada a grave antes de comenzar a usar la aplicación presentaron una mejoría de sus síntomas, mientras que el 71% de personas con ansiedad de moderada a grave reportaron una mejoría.

: el 74% de los miembros que tenía depresión de moderada a grave antes de comenzar a usar la aplicación presentaron una mejoría de sus síntomas, mientras que el 71% de personas con ansiedad de moderada a grave reportaron una mejoría. Virta: el 49% de los miembros eliminó los medicamentos para la diabetes.

Los programas de Wellvolution buscan llegar a la raíz de la enfermedad al enseñar hábitos saludables sostenibles. Esto se logra mediante el asesoramiento personal, así como educación sobre la importancia de una dieta sana, el control del sueño y del estrés, la actividad física y la ayuda para dejar de fumar. Algunos programas también ofrecen herramientas para ayudar a los miembros en sus procesos de salud, como una balanza digital, un dispositivo para registrar la actividad física, un medidor de glucosa, sensores portátiles para la medición del movimiento, terapia sustitutiva de la nicotina o un tensiómetro (medidor de presión arterial) para controlar el progreso, todo lo cual puede usarse desde la comodidad y la conveniencia del propio hogar.

Wellvolution en cifras:

Los miembros de la plataforma tienen entre 18 y 97 años .

. Hasta la fecha, los miembros de Blue Shield han dedicado 156 millones de minutos a los programas de Wellvolution.

a los programas de Wellvolution. Las tres principales necesidades de salud que se tratan en Wellvolution:

o 43% - programa de salud menta

o 31% - programa de prevención o control de la diabetes

o 19% - programa de control del peso

"Lanzamos Wellvolution en 2019 para ayudar a nuestros miembros a prevenir, tratar e incluso revertir las enfermedades crónicas con medicina del estilo de vida sin costo adicional", dijo Angie Kalousek Ebrahimi, directora principal de Medicina del Estilo de Vida de Blue Shield of California. "Desde entonces, la plataforma se expandió y continuará evolucionando para cubrir las necesidades cambiantes de la población de California. La medicina del estilo de vida, sumada al asesoramiento personalizado en salud y las herramientas y tecnologías digitales, puede transformar vidas. Las mejoras en el estado de salud y los comentarios positivos de nuestros miembros nos inspiran todos los años a responder a sus necesidades a fin de que puedan disfrutar de una vida excepcional e incluso más saludable".

"Es increíble. Vi cómo bajaban los números de la balanza y de la glucemia, y mi médico eliminó la medicación", dijo Trent Charlton de Irvine (California) y miembro de Blue Shield of California, sobre su experiencia con Virta, que se encuentra disponible en la plataforma Wellvolution. "Ahora sé cómo controlar [la diabetes] por mi cuenta sin medicación. Puedo bajar de peso, sentirme bien, estar más activo, sentirme sano y vivir más".

"A lo largo de los últimos cinco años, trabajamos en estrecha colaboración con Blue Shield de California para guiar a los miembros a soluciones de salud digitales y personalizadas que tratan una variedad cada vez más amplia de enfermedades crónicas", dijo John Santelli, director ejecutivo interino de Solera Health. "Estamos orgullosos de contar con una red integral y de alta calidad, y confiamos en continuar nuestro trabajo con Blue Shield para mejorar la vida de la población de California mediante la prevención y mejora de una serie de enfermedades".

Desde 2019, Wellvolution ha evolucionado para cubrir las diversas necesidades de los habitantes de California. En 2023, Wellvolution se expandió para llegar a tres nuevos grupos: beneficiarios de Medi-Cal, personas que hablan español y miembros que sufren hipertensión. Recientemente, la plataforma introdujo programas nuevos para abordar las necesidades de salud musculoesquelética (MSK). Como parte de la continua expansión de Wellvolution, se incorporaron tres programas nuevos a la plataforma: Ciba, Digbi y Wondr, y los programas de DarioHealth incluyen ahora el control de la diabetes.

Ciba Health: una plataforma digital de salud que usa un enfoque basado en las causas profundas del aumento de peso para prevenir, tratar y revertir la diabetes y la obesidad.

Digbi Health: un experimentado equipo de atención utiliza la genética, el microbioma intestinal y los datos clínicos para ofrecer un tratamiento personalizado de los problemas de obesidad, cardiometabólicos y digestivos.

Wondr Health: un programa digital de cambio de comportamiento con herramientas y contenidos personalizados para bajar de peso a largo plazo, reducir los riesgos a la salud, dormir mejor, bajar el estrés y mucho más.

DarioHealth : además de los programas de hipertensión disponibles para los miembros desde fines de 2023, este programa de control de la diabetes de DarioHealth ofrece herramientas personalizadas (incluidas tiras reactivas y lancetas ilimitadas, y un dispositivo para medir la glucemia que se conecta al propio teléfono) y asesoramiento para mejorar el control del azúcar en sangre y la salud.

Los miembros pueden entrar a Wellvolution.com o Wellvolution.com/es para crear una cuenta nueva y llenar el cuestionario de salud para empezar con Wellvolution.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. El plan de salud no lucrativo tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association, y cuenta con más de 4.8 millones de clientes, más de 7,100 empleados y más de $25 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para servicios médicos, odontológicos, oftalmológicos, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $77 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn o Facebook.

Acerca de Solera Health

Solera está cambiando vidas al guiar a las personas hacia mejores soluciones de salud que funcionan. La plataforma tecnológica Solera permite intervenciones positivas que abordan las enfermedades crónicas más frecuentes y costosas. Solera conecta a los consumidores con la solución que se adapta mejor a sus necesidades dentro de redes de soluciones digitales y comunitarias cuidadosamente seleccionadas y posibilita un compromiso y resultados superiores mediante la administración del rendimiento. La plataforma tecnológica de Solera atiende a pagadores y empleadores al agilizar, integrar y crear responsabilidad en el ecosistema de soluciones específicas. Para más información, visite www.soleranetwork.com.

CONTACTO: Mashi Nyssen

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California