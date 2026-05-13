Blue Shield of California es reconocida como una de las empresas mejor administradas en Estados Unidos por séptimo año consecutivo

El plan de salud sin fines de lucro obtiene el nivel platino por sus logros constantes, su compromiso a largo plazo con el desarrollo y el crecimiento continuos

OAKLAND, California, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California ha sido nombrada como una de las empresas mejor administradas de los Estados Unidos en 2026 por séptimo año consecutivo. Además, el plan de salud sin fines de lucro fue reconocido como Platinum Honoree por lograr este reconocimiento durante siete años o más. Patrocinado por Deloitte Private y The Wall Street Journal, el programa reconoce a las empresas privadas estadounidenses destacadas y los éxitos de sus equipos directivos.

Blue Shield of California es reconocida como una de las empresas mejor administradas de Estados Unidos por séptimo año consecutivo

Blue Shield ha sido reconocida por su excelencia en la planificación y ejecución estratégicas, sin dejar de dedicarse a sus empleados y clientes. Los galardonados de este año también están siendo reconocidos por demostrar su enfoque en la transformación digital y su compromiso con el crecimiento sostenible. Cientos de empresas privadas de más de 46 países fueron evaluadas por un panel externo de jueces que seleccionaron a los homenajeados en función de cuatro áreas: estrategia, capacidad de ejecución, cultura corporativa y gobernanza/desempeño financiero.

"Este reconocimiento es un crédito para nuestros 6.500 empleados y la forma en que se presentan a los miembros todos los días en busca de nuestra misión sin fines de lucro de brindar acceso a una atención de calidad que sea asequible de manera sostenible", dijo Mike Stuart, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "La consistencia y el compromiso de nuestros empleados continúan marcando una diferencia real para las personas y las comunidades a las que servimos".

Entre los ganadores de EE. UU., Blue Shield of California fue una de las 63 empresas galardonadas, una de las 14 galardonadas con Platino, una de las seis ganadoras con sede en California y una de las cinco galardonadas en el sector de la salud o en un campo relacionado. Para ver la lista completa de los homenajeados de este año, haga clic aquí.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California se esfuerza por crear un sistema de atención médica digno de su familia y amigos que sea sosteniblemente económico. El plan de salud es un miembro independiente, sin fines de lucro y contribuyente de la Blue Shield Association con 6 millones de miembros, más de 6,500 empleados y más de $ 27 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y ahora con sede en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de servicios de salud, odontológicos, oftalmológicos, de Medicaid y de atención médica de Medicare en California. La empresa ha contribuido con más de $60 millones a la Fundación Blue Shield of California en los últimos tres años para tener un impacto en las comunidades de California. Para obtener más noticias sobre Blue Shield of California, visite news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn o Facebook.

Acerca del Best Managed Companies Program

El Best Managed Companies Program (Programa de Empresas Mejor Gestionadas) es una marca de excelencia para las empresas privadas. Los designados en los Estados Unidos tienen ingresos de al menos $250 millones. Cientos de empresas privadas de todo el mundo han competido por esta designación en sus respectivos países a través de un proceso de evaluación riguroso e independiente. Los patrocinadores del programa estadounidense son Deloitte Private y The Wall Street Journal. Para más información, visite www.usbestmanagedcompanies.com.

CONTACTO: Mark Seelig

Blue Shield of California

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FUENTE Blue Shield of California