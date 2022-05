Blue Shield of California invertirá $7 millones en una nueva beca para la igualdad en salud en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Berkeley

La inversión apoya a los estudiantes de postgrado de orígenes étnicos normalmente poco representados, con un enfoque en el desarrollo de líderes multiculturales para el sector de la salud

OAKLAND, Calif., 19 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy que invertirá $7 millones a lo largo de un período de cinco años en un nuevo programa de becas para la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Berkeley con el fin de apoyar a los estudiantes de postgrado procedentes de comunidades poco representadas. El programa, cuyo objetivo es aumentar el multiculturalismo entre los profesionales de la salud, capacitará a los becarios en la utilización de los datos y análisis a fin de mejorar la salud pública y promover la igualdad en salud.

El primer grupo de 20 estudiantes del programa de Becas para la Igualdad en Salud de Blue Shield of California comenzará en agosto de 2022. A lo largo de los próximos cinco años, el programa apoyará a unos 100 candidatos de maestrías y doctorados, financiando a estudiantes de comunidades multiculturales, incluyendo a afroamericanos, nativos americanos, latinos y aquellos procedentes de las islas del Pacífico. Estos grupos no están suficientemente representados en el sector de la salud en California, especialmente en puestos directivos.

Además, el plan de salud no lucrativo ofrecerá a los becarios experiencias profesionales en el mundo real, incluyendo prácticas y acceso a mentores, a fin de abordar los desafíos complejos del sector de la salud. Blue Shield prevé contratar a varios de los becarios una vez que terminen sus estudios.

"Las desigualdades en la salud que surgieron durante la pandemia de COVID-19 nos han demostrado la necesidad de elaborar políticas y prácticas en materia de salud con enfoques culturalmente sensibles", dijo DD Johnice, vicepresidente del Laboratorio de Transformación de la Salud de Blue Shield of California. "Contar con miembros de comunidades poco representadas en los equipos que desarrollen nuevas soluciones para la salud y que dirijan organizaciones de salud innovadoras, es fundamental para transformar la atención de la salud. No podemos lograr la igualdad en salud sin fomentar y apoyar el multiculturalismo de los mejores talentos".

Michael C. Lu, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Berkeley, dijo: "Esta beca creará un grupo de talentos poco representados en el ámbito de la salud pública y ofrecerá un apoyo integral, que incluirá tutores y mentores, proyectos y prácticas, compañerismo y desarrollo del liderazgo, todo con el objetivo de garantizar su éxito. Agradezco a Blue Shield of California su colaboración para ayudarnos a posibilitar un sistema de salud pública más sólido y eficaz, así como más multicultural e inclusivo".

Además de la ayuda económica, la beca ofrece a los estudiantes una variedad de recursos y oportunidades, incluyendo:

Incorporación y contratación tempranas de posibles becarios.

Tutoría y servicios de trayectoria profesional.

Talleres sobre liderazgo y desarrollo profesional.

Asesoramiento educativo y en salud mental.

Actividades sociales y posibilidades de establecer contactos profesionales con ex becarios.

Oportunidades para aplicar la bioestadística y el análisis avanzado a desafíos empresariales reales.

Prácticas en Blue Shield of California y acceso a mentores del plan de salud.

"En Blue Shield, nos enfocamos en crear un sistema de atención de la salud que es digno de nuestra familia y amigos, además de sosteniblemente asequible. Garantizar que la atención sea equitativa es una parte importante de esto, y una forma de ayudar a que suceda consiste en emplear a personas de orígenes multiculturales y perspectivas diversas, que puedan usar la analítica y relacionarse con las necesidades de nuestros miembros", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Estoy muy orgulloso de este programa ya que crea una vía para hacer precisamente eso. Me dará mucho gusto dar la bienvenida a los primeros becarios este otoño".

Blue Shield se esfuerza por acelerar el desarrollo profesional de los empleados multiculturales mediante la selección, la contratación y la retención de estos talentos en todos los niveles. Las iniciativas del plan de salud incluyen:

BlueSky, la iniciativa de Blue Shield enfocada en la salud mental juvenil, apoya el programa de prácticas de verano de Health Career Connection para ayudar a desarrollar a la nueva generación de profesionales y líderes multiculturales en salud mental y comportamiento de California .

. Los programas de desarrollo profesional de Blue Shield para empleados de todos los niveles, los cuales ayudan a garantizar la movilidad interna y ofrecen a los empleados contactos, experiencias, capacitación en liderazgo y habilidades, y herramientas para avanzar en sus funciones y prepararse para los ascensos.

Programas de tutores y mentores para los empleados de comunidades poco representadas que ofrecen asesoramiento, defensa y contactos dentro de la organización.

Acceso a programas de grado y maestría sin costo para los empleados.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cinco años, la compañía aportó más de $192 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley

Durante más de 75 años, la Facultad de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley ha sido un líder mundial de la salud en cuanto a innovación en las investigaciones, excelencia educativa e impacto social. La red de profesores, estudiantes, ex alumnos (más de 18,000) y aliados de la Facultad de Salud Pública de Berkeley innova y colabora para resolver los problemas de salud pública más apremiantes de nuestra época: el cambio climático, los brotes pandémicos, las enfermedades crónicas y la desigualdad social. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reconocen a la Facultad de Salud Pública de Berkeley como uno de los nueve centros de investigación sobre promoción de la salud y prevención de enfermedades de todo el país. Para más noticias sobre la Facultad de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley, visite publichealth.berkeley.edu. O síganos en LinkedIn, Twitter, Instagram o Facebook.

