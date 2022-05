Blue Shield of California 将投资 700 万美元用于加州大学伯克利分校 公共卫生学院的新健康公平奖学金

投资支持代表性不足社区的研究生,重点是培养多元化的医疗保健领导者

加利福尼亚州奥克兰2022年5月19日 /美通社/ -- Blue Shield of California 今天宣布,将在五年内投资 700 万美元,在加州大学伯克利分校公共卫生学院开展一项新的奖学金计划,支持来自代表性不足社区的研究生。该计划旨在增加卫生专业人员的多样性,将培训研究员利用数据和分析来改善公共卫生和促进卫生公平。

Blue Shield of California 健康公平奖学金计划的第一批 20 名学生将于 2022 年 8 月开始。在接下来的五年中,该计划将支持大约 100 名硕士和博士生,资助来自不同社区的学生 -- 包括非洲裔美国人、美洲原住民、拉丁裔和太平洋岛民背景 -- 这些群体在加州医疗保健行业的代表性不足,尤其是在高级领导职位上。

该非营利性健康计划还将为研究员提供现实世界的专业经验 -- 包括实习和获得导师的机会 -- 以应对复杂的医疗保健挑战。Blue Shield 预计毕业后会雇用许多研究员。

"在 COVID-19 疫情期间出现的健康不公平向我们表明,需要以文化敏感的方式制定医疗保健政策和实践," Blue Shield of California健康转型实验室副总裁 DD Johnice 表示。"在设计和构建新的健康解决方案的团队中拥有代表性不足社区的成员,以及领导创新的医疗保健组织,对于转变医疗保健至关重要。如果不培养和支持多样化的顶尖人才,我们就无法实现健康公平。"

加州大学伯克利分校公共卫生学院院长 Michael C. Lu 表示:"该奖学金将创建一个在公共卫生领域代表性不足人才的管道,并提供全方位的支持 -- 包括辅导和指导、项目和实习、群体经验和领导力发展 -- 以保证他们的成功。我感谢Blue Shield of California的合作,帮助我们建立一个更好、更强大、更多样化和更具包容性的公共卫生系统。"

除了财政支持外,该奖学金还为学生提供一系列强大的资源和机会,包括:

对潜在研究员的早期宣传和招聘

辅导和职业服务

领导力和专业发展研讨会

教育和心理健康谘询

与奖学金校友的社交活动和交流机会

将生物统计学和高级分析专业知识应用于实际业务挑战的机会

在 Blue Shield of California 实习并获得健康计划的导师

"我们 Blue Shield 希望创建一个值得我们所有家人和朋友使用且可持续负担得起的医疗保健系统。 确保公平的护理是其中的重要组成部分,我们可以帮助实现这一目标的一种方法是雇用具有不同背景和观点的人,他们可以使用分析并与我们成员的需求相关," Blue Shield of California 总裁兼首席执行官 Paul Markovich 表示。"我对这个项目感到兴奋,因为它为实现这一目标开辟道路,我期待着今年秋天欢迎第一批研究员。"

Blue Shield 致力于通过在各个层面招聘、聘用和留住此类人才,加速多元化员工的职业发展。该健康计划的举措包括:

Blue Shield 的标志性青年心理健康计划 BlueSky支持健康职业连接的夏季实习计划,帮助在加州培养下一代多元化的心理和行为健康专业人士和领导者

Blue Shield 针对各级员工的职业发展计划帮助确保内部流动性,并为员工提供接触、体验、领导力和技能培训,以及帮助他们在角色中成长和为升职做准备的工具

为来自代表性不足社区的员工提供指导和赞助计划,在组织内提供指导、宣传和强大的联系

员工免费获得学士和硕士课程

###

Blue Shield of California简介

Blue Shield of California 致力于创建一个值得其家人和朋友使用且可持续负担得起的医疗保健系统。 Blue Shield of California 是 Blue Shield Association 的一名纳税、非营利性独立成员,拥有超过 450 万会员、超过 7,500 名员工和超过 210 亿美元的年收入。Blue Shield of California 及其附属公司于 1939 年在旧金山成立,现在总部位于奥克兰,在加利福尼亚州提供健康、牙科、视力、Medicaid和Medicare服务计划。在过去五年中,该公司已向加州蓝盾基金会(Blue Shield of California Foundation)捐款超过 1.92 亿美元,以对加州各社区产生影响。有关Blue Shield of California 的更多新闻,请访问 news.blueshieldca.com。或者在LinkedIn、Twitter或 Facebook 上关注我们。

UC Berkeley School of Public Health 简介

75年多来,加州大学伯克利分校公共卫生学院一直是研究创新、卓越教育和社会影响方面的全球卫生领导者。伯克利公共卫生学院的教职员工、学生、校友(超过 18,000 名)和合作伙伴网络通过创新和合作解决我们这个时代最紧迫的公共卫生问题:气候变化、流行病爆发、慢性病和社会不平等。疾病控制和预防中心表彰伯克利公共卫生学院是全国九个健康促进和疾病预防研究中心之一。有关加州大学伯克利分校公共卫生学院的更多新闻,请访问 publichealth.berkeley.edu。或者在LinkedIn、Twitter、 Instagram, 或 Facebook上关注我们。

联系人:

Mark Seelig

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Blue Shield of California

SOURCE Blue Shield of California