Blue Shield of California 將投資 700 萬美元用於加州大學伯克利分校 公共衛生學院的新健康公平獎學金

投資支持代表性不足社區的研究生,重點是培養多元化的醫療保健領導者

加利福尼亞州奧克蘭2022年5月19日 /美通社/ -- Blue Shield of California 今天宣布,將在五年內投資 700 萬美元,在加州大學伯克利分校公共衛生學院開展一項新的獎學金計劃,支持來自代表性不足社區的研究生。該計劃旨在增加衛生專業人員的多樣性,將培訓研究員利用數據和分析來改善公共衛生和促進衛生公平。

Blue Shield of California 健康公平獎學金計劃的第一批 20 名學生將於 2022 年 8 月開始。在接下來的五年中,該計劃將支持大約 100 名碩士和博士生,資助來自不同社區的學生 -- 包括非洲裔美國人、美洲原住民、拉丁裔和太平洋島民背景 -- 這些群體在加州醫療保健行業的代表性不足,尤其是在高級領導職位上。

該非營利性健康計劃還將為研究員提供現實世界的專業經驗 -- 包括實習和獲得導師的機會 -- 以應對複雜的醫療保健挑戰。Blue Shield 預計畢業後會僱用許多研究員。

"在 COVID-19 疫情期間出現的健康不公平向我們表明,需要以文化敏感的方式制定醫療保健政策和實踐," Blue Shield of California健康轉型實驗室副總裁 DD Johnice 表示。"在設計和構建新的健康解決方案的團隊中擁有代表性不足社區的成員,以及領導創新的醫療保健組織,對於轉變醫療保健至關重要。如果不培養和支持多樣化的頂尖人才,我們就無法實現健康公平。"

加州大學伯克利分校公共衛生學院院長 Michael C. Lu 表示:"該獎學金將創建一個在公共衛生領域代表性不足人才的管道,並提供全方位的支持 -- 包括輔導和指導、項目和實習、群體經驗和領導力發展 -- 以保證他們的成功。我感謝Blue Shield of California的合作,幫助我們建立一個更好、更強大、更多樣化和更具包容性的公共衛生系統。"

除了財政支持外,該獎學金還為學生提供一系列強大的資源和機會,包括:

對潛在研究員的早期宣傳和招聘

輔導和職業服務

領導力和專業發展研討會

教育和心理健康諮詢

與獎學金校友的社交活動和交流機會

將生物統計學和高級分析專業知識應用於實際業務挑戰的機會

在 Blue Shield of California 實習並獲得健康計劃的導師

"我們 Blue Shield 希望創建一個值得我們所有家人和朋友使用且可持續負擔得起的醫療保健系統。 確保公平的護理是其中的重要組成部分,我們可以幫助實現這一目標的一種方法是僱用具有不同背景和觀點的人,他們可以使用分析並與我們成員的需求相關," Blue Shield of California 總裁兼首席執行官 Paul Markovich 表示。"我對這個項目感到興奮,因為它為實現這一目標開闢道路,我期待著今年秋天歡迎第一批研究員。"

Blue Shield 致力於通過在各個層面招聘、聘用和留住此類人才,加速多元化員工的職業發展。該健康計劃的舉措包括:

Blue Shield 的標誌性青年心理健康計劃 BlueSky支持健康職業連接的夏季實習計劃,幫助在加州培養下一代多元化的心理和行為健康專業人士和領導者

Blue Shield 針對各級員工的職業發展計劃幫助確保內部流動性,並為員工提供接觸、體驗、領導力和技能培訓,以及幫助他們在角色中成長和為升職做準備的工具

為來自代表性不足社區的員工提供指導和讚助計劃,在組織內提供指導、宣傳和強大的聯繫

員工免費獲得學士和碩士課程

