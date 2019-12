Blue Shield of California lanza una iniciativa estatal a largo plazo que se enfocará en promover la salud mental de los estudiantes de California

A fin de tratar este problema, Blue Shield of California lanzará BlueSky, una colaboración a largo plazo con el Departamento de Educación de California y organizaciones no lucrativas como Wellness Together, National Alliance on Mental Illness y DoSomething.org.

El objetivo de la iniciativa es mejorar la concienciación, la defensa activa y el acceso a los recursos de salud mental entre los estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias de California. Blue Shield of California BlueSky aumentará la presencia de médicos de salud mental en las escuelas, capacitará a los maestros para ayudarlos a detectar los síntomas de problemas de salud mental y facultará a los estudiantes con recursos en persona y en línea.

"La salud mental y emocional desempeñan un rol esencial en el bienestar general de una persona, comenzando en la infancia", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Todos pasamos por momentos difíciles, sin embargo, el futuro de cada persona depende de su capacidad de hacer frente a los desafíos de la vida. Nuestro objetivo con Blue Shield of California BlueSky es ayudar a los estudiantes a desarrollar su resiliencia y bienestar emocional en el presente, lo que les dará una vida de buena salud".

Respaldo de Blue Shield of California BlueSky a la salud mental de los estudiantes

La iniciativa BlueSky se enfoca en la salud mental entre los estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias de California a través de una combinación de servicios a nivel escolar e iniciativas estatales, incluyendo:

Terapia individual para los estudiantes que más lo necesitan.

Mediante la labor de la organización no lucrativa Wellness Together, Blue Shield of California BlueSky aumentará la presencia de médicos de salud mental en las escuelas a fin de mejorar el acceso a la atención. Este servicio estará inicialmente disponible en 19 escuelas secundarias y preparatorias para un cuerpo estudiantil de más de 20,000 jóvenes en el condado de Alameda (distritos escolares unificados de Oakland y San Leandro) y en el condado de San Diego (distritos Sweetwater Union y Oceanside Unified y el sistema de escuelas comunitarias y del tribunal de menores).

Capacitación en primeros auxilios mentales enfocados en los jóvenes para miles de educadores.

En colaboración con el Departamento de Educación de California, el programa Blue Shield of California BlueSky financiará la capacitación en primeros auxilios mentales enfocados en los jóvenes para miles de maestros y empleados de escuelas públicas. Al ofrecer al personal escolar los recursos necesarios para fomentar la salud mental juvenil, el programa llegará a miles de estudiantes en las aulas de todo el estado.

Apoyo a los grupos estudiantiles en las preparatorias.

En colaboración con National Alliance on Mental Illness California (NAMI), Blue Shield of California BlueSky está respaldando la creación y expansión de los clubes dirigidos por estudiantes en las preparatorias de todo el estado. Los clubes NAMI on Campus aumentan la concienciación en materia de salud mental y reducen el estigma en las escuelas a través de actividades, educación y defensa activa a cargo de los estudiantes.

Recursos en línea enfocados en la salud mental y resiliencia para todos los estudiantes.

En 2020, DoSomething.org, la mayor organización dedicada a los jóvenes y al cambio social, se sumará a Blue Shield of California BlueSky para preparar y facultar a los estudiantes con las herramientas que necesitan para promover una salud mental positiva y efectiva en sus escuelas, comunidades y, en última instancia, ellos mismos.

Un equipo de investigadores del Instituto Philip R. Lee para el Estudio de las Políticas Sanitarias perteneciente a la Universidad de California, San Francisco, evaluará la iniciativa Blue Shield of California BlueSky a fin de determinar el impacto en los resultados a nivel estudiantil y escolar.

"Los educadores están en la vanguardia a la hora de reconocer las experiencias infantiles adversas como una crisis de salud pública. Los estudios afirman que las relaciones positivas entre adultos, el apoyo entre los coetáneos y los servicios de salud mental son fundamentales para ayudar a los jóvenes a superar estas experiencias negativas. Esta colaboración es un ejemplo real de la intersección entre la educación y la salud", dijo la Dra. Nadine Burke Harris, directora general de salud pública de California.

Para obtener más información sobre la iniciativa Blue Shield of California BlueSky y enlaces a recursos relacionados con la salud mental estudiantil, visite blueshieldca.com/BlueSky.

