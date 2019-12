Blue Shield of California推出全州多年計劃

這項計劃的目標是提高加州初高中學生對心理健康資源的意識,宣傳和獲取這些資源。Blue Shield of California 藍天計劃將為學校提供更多的心理監控臨床醫生,對教師進行心理健康問題跡象察看培訓, 並為學生提供實體和在線的心理健康支持資源。

「從童年開始,心理健康和情緒健康對一個人的整體健康起著至關重要的作用,」Blue Shield of California 總裁兼首席執行官 Paul Markovich表示。「我們都面臨逆境,但是每個人的未來取決於他或她應對生活挑戰的能力。通過Blue Shield of California 藍天計劃,我們的目標是幫助培養學生的適應能力,使他們一生健康。」

Blue Shield of California 藍天計劃如何支持學生的心理健康

藍天計劃結合各種學校服務和全州計劃來解決加州初高中學生的心理健康問題,包括:

對最需要幫助的學生進行一對一的治療

通過非營利組織 Wellness Together 的工作,Blue Shield of California 藍天計劃將把更多的心理健康臨床醫生帶入學校,增加就醫機會。這項服務最初在19 所初高中啟動,惠及阿拉米達縣奧克蘭聯合學區和San Leandro 聯合學區、聖地亞哥縣Sweetwater Union、Oceanside Unified 和未成年法院以及社區學校的20,000 多名學生。

為數千名教育工作者進行年輕人心理健康急救培訓

與加州教育局合作,Blue Shield of California 的藍圖計劃將資助對數千名公路學校老師和工作人員的年輕人心理健康急救培訓。通過向學校人員提供支持學生心理健康的資源,噶計劃將惠及全州教室中數以萬計的學生。

支持高中學生主導的同齡人小組

與加州心理疾病全國聯盟(NAMI)合作,Blue Shield of California 藍天計劃支持全州個高中學生主導的俱樂部的創建和擴展。NAMI 的校園俱樂部圖片沒幹過同齡人主導的活動、教育和宣傳,提高對心理健康的意識,降低學校中的污名。

服務所有學生的在線心理健康和適應力資源

2020 年,最大的年輕人與社會變革組織 DoSomething.org 將加入Blue Shield of California 藍天計劃,進一步為學生提供所需的工具,使胎面能夠在學校、社區,並且最終自己促進積極有效的心理健康。

Blue Shield of California 藍天計劃將接受加州大學三藩市分校的Philip R. Lee 健康正常研究所研究小組的評估,Yui確定對學生和學校結果的影響。

加州衛生局長 Dr. Nadine Burke Harris表示:「教育工作者站在識別不良兒童經歷作為公共衛生危機的最前線。研究表明,積極的成人關係、同伴支持和心理健康服務對幫助年輕人康復至關重要。這項合作真正是關於教育預見健康的交匯。」

有關 Blue Shield of California 的藍圖計劃的更多資訊,以及關於學生心理健康資源的鏈接,請訪問: blueshieldca.com/BlueSky。

Blue Shield of California 簡介

Blue Shield of California 致力於創建一種值得我們家人和朋友持續負擔得起的醫療保健系統。我們是非營利組織,是Blue Cross Blue Shield 協會的獨立成員,擁有超過 400 萬名會員,6,800 名員工,年收入超過200億美元。Blue Shield of California 1939年在三藩市成立,目前總部設在奧克蘭市,與其分支機構一起在加利福尼亞州提供健康、牙科、視力、Medicaid 和Medicare 醫療保健服務計劃。2002 年以來,該公司向 Blue Shield of California 基金會捐款超過 5億美元,對加州社區產生了影響。

欲瞭解Blue Shield of California 的最新資訊,請訪問 news.blueshieldca.com。或者在 LinkedIn、Twitter或 Facebook上跟進。

