Blue Shield of California推出全州多年计划

这项计划的目标是提高加州初高中学生对心理健康资源的意识,宣传和获取这些资源。Blue Shield of California 蓝天计划将为学校提供更多的心理监控临床医生,对教师进行心理健康问题迹象察看培训, 并为学生提供实体和在线的心理健康支持资源。

"从童年开始,心理健康和情绪健康对一个人的整体健康起着至关重要的作用,"Blue Shield of California 总裁兼首席执行官 Paul Markovich表示。"我们都面临逆境,但是每个人的未来取决于他或她应对生活挑战的能力。通过Blue Shield of California 蓝天计划,我们的目标是帮助培养学生的适应能力,使他们一生健康。"

Blue Shield of California 蓝天计划如何支持学生的心理健康

蓝天计划结合各种学校服务和全州计划来解决加州初高中学生的心理健康问题,包括:

对最需要帮助的学生进行一对一的治疗

通过非营利组织 Wellness Together 的工作,Blue Shield of California 蓝天计划将把更多的心理健康临床医生带入学校,增加就医机会。这项服务最初在19 所初高中启动,惠及阿拉米达县奥克兰联合学区和San Leandro 联合学区、圣地亚哥县Sweetwater Union、Oceanside Unified 和未成年法院以及社区学校的20,000 多名学生。

为数千名教育工作者进行年轻人心理健康急救培训

与加州教育局合作,Blue Shield of California 的蓝图计划将资助对数千名公路学校老师和工作人员的年轻人心理健康急救培训。通过向学校人员提供支持学生心理健康的资源,噶计划将惠及全州教室中数以万计的学生。

支持高中学生主导的同龄人小组

与加州心理疾病全国联盟(NAMI)合作,Blue Shield of California 蓝天计划支持全州个高中学生主导的俱乐部的创建和扩展。NAMI 的校园俱乐部图片没干过同龄人主导的活动、教育和宣传,提高对心理健康的意识,降低学校中的污名。

服务所有学生的在线心理健康和适应力资源

2020 年,最大的年轻人与社会变革组织 DoSomething.org 将加入Blue Shield of California 蓝天计划,进一步为学生提供所需的工具,使胎面能够在学校、社区,并且最终自己促进积极有效的心理健康。

Blue Shield of California 蓝天计划将接受加州大学三藩市分校的Philip R. Lee 健康正常研究所研究小组的评估,Yui确定对学生和学校结果的影响。

加州卫生局长 Dr. Nadine Burke Harris表示:"教育工作者站在识别不良儿童经历作为公共卫生危机的最前线。研究表明,积极的成人关系、同伴支持和心理健康服务对帮助年轻人康复至关重要。这项合作真正是关于教育预见健康的交汇。"

有关 Blue Shield of California 的蓝图计划的更多资讯,以及关于学生心理健康资源的链接,请访问: blueshieldca.com/BlueSky。

Blue Shield of California 简介

Blue Shield of California 致力于创建一种值得我们家人和朋友持续负担得起的医疗保健系统。我们是非营利组织,是Blue Cross Blue Shield 协会的独立成员,拥有超过 400 万名会员,6,800 名员工,年收入超过200亿美元。Blue Shield of California 1939年在三藩市成立,目前总部设在奥克兰市,与其分支机构一起在加利福尼亚州提供健康、牙科、视力、Medicaid 和Medicare 医疗保健服务计划。2002 年以来,该公司向 Blue Shield of California 基金会捐款超过 5亿美元,对加州社区产生了影响。

欲了解Blue Shield of California 的最新资讯,请访问 news.blueshieldca.com。或者在 LinkedIn、Twitter或 Facebook上跟进。

