Blue Shield of California nombra a la Dra. Deneen Vojta vicepresidenta ejecutiva de Health Solutions

El innovador de la atención médica y el ejecutivo médico promoverán las iniciativas de asequibilidad, clínicas, de transformación de la salud y de asociación con proveedores del plan de salud sin fines de lucro

OAKLAND, California, 28 de octubre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Deneen Vojta, médica experimentada y líder reconocida a nivel nacional en innovación en salud, ha sido nombrada vicepresidenta ejecutiva de Soluciones de Salud de Blue Shield of California, con efecto a partir del 28 de octubre de 2024.

En este cargo, la Dra. Vojta dirigirá la estrategia clínica, las iniciativas de transformación de la salud y las asociaciones de proveedores en toda la extensa red del plan de salud, con un enfoque en mejorar la calidad y la asequibilidad de la atención para sus más de 4,8 millones de miembros.

"Como médico, la Dra. Vojta ayudará a Blue Shield of California a forjar relaciones aún más sólidas con proveedores y socios de la industria y la tecnología al servicio de nuestros miembros y nuestra misión", dijo Lois Quam, presidenta de Blue Shield of California. "Su experiencia en la industria de la salud, su experiencia en tecnología y su pasión por tener un impacto positivo son perfectas para nuestra organización".

Antes de unirse a Blue Shield, la Dra. Vojta se desempeñó como presidente de la Fundación Arctos y pasó más de 15 años en UnitedHealth Group en cargos ejecutivos senior, incluido el vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo y el director ejecutivo médico de Optum Labs. Durante su permanencia en UnitedHealth, fue pionera en innovaciones en servicios habilitados por la tecnología, modelos de prestación de atención y productos de consumo, todo ello con el objetivo de mejorar los resultados de salud y reducir los costos. la Dra. Vojta también fundó MYnetico, una plataforma de salud digital que luego fue adquirida por UnitedHealth Group y ha ocupado cargos clínicos de alto nivel en varias organizaciones de atención médica.

La Dra. Vojta tiene un título de médico de la Universidad de Temple y se desempeñó como residente en Pediatría y miembro de Hematología y Oncología en el Hospital Infantil de Filadelfia. Forma parte de los Consejos de Administración de Hikma Pharmaceuticals, Sensei Therapeutics y Canary Medical.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California se esfuerza por crear un sistema de atención médica digno de su familia y amigos que sea sosteniblemente económico. Blue Shield of California es un miembro independiente, sin fines de lucro y que paga impuestos de la Blue Shield Association con más de 4.8 millones de miembros, más de 7,100 empleados y más de $ 25 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y ahora con sede en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de servicios de salud, odontológicos, oftalmológicos, Medicaid y Medicare en California. La compañía ha contribuido con más de $ 77 millones a Blue Shield of California Foundation en los últimos tres años para tener un impacto en las comunidades de California.

