Blue Shield of California ofrece a los beneficiarios de Medicare aún más beneficios con su nuevo plan Medicare Supplement Plan G Extra

LOS ÁNGELES, 16 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy su nuevo Medicare Supplement Plan G Extra, la última novedad en su cartera de planes suplementarios a Medicare que ofrece servicios innovadores como cobertura para artículos de venta libre, acceso a médicos a través de teléfonos inteligentes y cuotas del gimnasio sin costo adicional.

Medicare Supplement Plan G Extra de Blue Shield está disponible para los beneficiarios de Medicare en todo California a un costo accesible. Este nuevo plan tiene todos los beneficios incluidos en Medicare Supplement Plan G además de los siguientes servicios adicionales:

Beneficios para artículos de venta libre: incluyendo una asignación de hasta $100 cada tres meses para la compra en CVS de productos de venta libre en las categorías de salud y bienestar, incluyendo medicamentos para resfríos y alergias, artículos de primeros auxilios y analgésicos.

incluyendo una asignación de hasta cada tres meses para la compra en CVS de productos de venta libre en las categorías de salud y bienestar, incluyendo medicamentos para resfríos y alergias, artículos de primeros auxilios y analgésicos. Beneficios para consultas médicas: disponibles por teléfono o video a través de una computadora o aplicación móvil.

disponibles por teléfono o video a través de una computadora o aplicación móvil. Beneficios para audífonos: incluye una prueba auditiva anual y ahorros en audífonos de nivel medio y premium de la marca Vista.

incluye una prueba auditiva anual y ahorros en audífonos de nivel medio y premium de la marca Vista. Beneficios para el cuidado de la vista: incluyendo cobertura del costo de los exámenes de la vista, marcos, anteojos o lentes de contacto que generalmente no están cubiertos por Medicare original.

incluyendo cobertura del costo de los exámenes de la vista, marcos, anteojos o lentes de contacto que generalmente no están cubiertos por Medicare original. Programa de actividad física SilverSneakers®: incluye un beneficio para la actividad física sin costo adicional.

"Estamos muy complacidos de presentar nuestro nuevo e innovador Medicare Supplement Plan G Extra, el cual ofrece beneficios adicionales para los beneficiarios de Medicare en todo el estado", dijo Krista Bowers, gerente general de Mercados de la Tercera Edad en Blue Shield of California. "El panorama de Medicare cambia y evoluciona continuamente, por lo que nos da mucho gusto ofrecer a los miembros de la comunidad de Medicare este producto nuevo".

El período de elección anual de Medicare es del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2019. Para obtener más información sobre los programas Medicare de Blue Shield, visite https://blueshieldcamedicare.com/ .

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 y con sede en San Francisco, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en es.news.blueshieldca.com o síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

