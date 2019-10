Blue Shield of California ofrece beneficios y servicios innovadores a los miembros de Medicare Advantage y expande su presencia geográfica en el sur de California

LOS ÁNGELES , 1 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los miembros de Blue Shield of California Medicare Advantage serán elegibles para recibir nuevos beneficios, servicios y herramientas tecnológicas clínicamente probadas que los ayudarán a mejorar su salud y visitar a sus médicos a partir de 2020. El plan de salud no lucrativo también se está expandiendo para atender en los condados de Los Ángeles, Riverside (incluyendo Palm Springs), San Bernardino, Kern y Ventura en su totalidad.

"La misión de nuestro plan de salud no lucrativo es brindar atención médica accesible y de calidad a la mayor cantidad posible de habitantes de California", dijo Krista Bower, gerente general de Mercados de la Tercera Edad, Blue Shield of California. "A medida que una cantidad mayor de personas de la generación nacida después de la segunda guerra mundial ("baby boomers") alcanzan la edad mínima para Medicare, brindarles acceso a tecnología, servicios y beneficios nuevos es una prioridad".

Los planes Medicare Advantage de Blue Shield ofrecen servicios tales como la cobertura para artículos de venta libre, acceso a médicos a través de teléfonos inteligentes o computadoras y servicio de transporte a las citas médicas. Los beneficios varían según el plan y el área de servicio.

Además, Blue Shield ha agregado acceso a su plataforma WellvolutionSM para los miembros de sus planes Medicare Advantage, ofreciendo acceso personalizado a programas disponibles tanto en línea como en persona que utilizan el estilo de vida para prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades. La plataforma, que previamente estaba disponible únicamente para los miembros de los planes de salud comerciales de Blue Shield, ofrece a sus miembros acceso a la red de recursos clínicamente probados más grande de la industria en materia de bienestar y cuidado de la salud a fin de facultarlos a tomar el control a la hora de mejorar su propia salud. Las situaciones que Wellvolution puede ayudar a tratar incluyen:

Calidad del sueño

sueño Control del estrés

Actividad física

Dieta y nutrición

Ayuda para dejar de fumar

Prevención de enfermedades cardio-metabólicas (diabetes, enfermedades cardíacas, etc.)

Reversión de enfermedades crónicas

Algunos planes Medicare Advantage de Blue Shield of California en los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Riverside también incluirán un beneficio de servicios de transporte de rutina sin cargo alguno para recibir atención médica no urgente tales como visitas a consultorios médicos y a otros sitios aprobados por el plan adonde los miembros reciben atención médica.

Blue Shield lanzará dos planes nuevos para el sur de California: Blue Shield Inspire y Blue Shield Vital. Blue Shield Inspire estará disponible en los condados de Los Ángeles y Orange y ofrecerá a los miembros beneficios adicionales incluyendo un sistema personal de respuesta a emergencias, servicios de odontología de rutina, audífonos y el programa de actividad física SilverSneakers®. Blue Shield Vital brinda a sus miembros un descuento en sus primas de la Parte B de hasta $600 al año. Blue Shield Vital estará disponible en los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Riverside.

Además, con el fin de ofrecer a los miembros una cantidad mayor de opciones en materia de proveedores de servicios médicos en el sur de California, Blue Shield of California expandió su red para proporcionar a los miembros de su plan Medicare Advantage acceso a UCLA Health.

El período de elección anual de Medicare es del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2019. Para obtener más información sobre los planes Medicare de Blue Shield, visite https://blueshieldcamedicare.com/.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 6,800 empleados, más de $20 mil millones en ingresos anuales y 4.3 millones de clientes. Fundada en 1939 y con sede en San Francisco, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medi-Cal y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en es.news.blueshieldca.com o síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

CONTACTO: Mashi Nyssen

Blue Shield of California

415-229-5359

media@blueshieldca.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

Related Links

https://www.blueshieldca.com



SOURCE Blue Shield of California