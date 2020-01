Blue Shield of California Promise Health Plan otorga $1.1 millones para mejorar la salud de las comunidades en todo el sur de California

"La atención de la salud comienza a nivel comunitario, y desde el cuidado de la salud mental hasta la violencia con armas y los derechos de los discapacitados, estas 12 organizaciones son pioneras en hacer posible la atención proactiva para nuestras comunidades más vulnerables", dijo el concejal David E. Ryu, quien preside el Comité de salud, educación, vecindarios, parques, arte, recreación y ríos, antes de la reunión del Concejo. "Agradezco sinceramente a Blue Shield of California y a su Promise Health Plan por apoyar la labor transformativa de estas organizaciones no lucrativas locales".

"Estamos muy orgullosos del impacto que tendrán estas colaboraciones al mejorar el acceso a la atención local así como los resultados de salud en todo el sur de California", dijo Greg Buchert, presidente de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Estas organizaciones ya tienen una influencia positiva en las vidas de muchas personas, por lo que deseamos apoyar su labor actual para transformar la salud y el bienestar de las comunidades locales".

Las organizaciones comunitarias que recibirán los fondos tienen programas que abordan una variedad de asuntos, incluyendo la educación sobre la salud, la concienciación en salud mental, el trauma provocado por la violencia y la inseguridad alimentaria. Estos grupos no lucrativos continuarán actuando como un centro de información y fomentarán proactivamente las iniciativas para mejorar la salud comunitaria.

Las organizaciones beneficiarias son:

"Center for the Pacific Asian Family aplaude el compromiso de Blue Shield of California Promise Health Plan con la prevención de la violencia en nuestras comunidades al brindar apoyo a nuestros programas para jóvenes y padres", dijo Roselma Samala, presidente de la junta directiva del Center for the Pacific Asian Family. "Nuestra alianza cumple una función clave a la hora de ayudar a terminar el ciclo de violencia familiar para las generaciones futuras y entender la importancia de analizar el bienestar individual y de toda la familia a fin de asegurar la salud de las comunidades".

Blue Shield Promise reconoce la importancia de colaborar con los defensores comunitarios a fin de prevenir enfermedades y mejorar el acceso de las comunidades marginadas a una vida sana. Promover un estilo de vida sano puede mejorar la salud para una cantidad mayor de personas, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.

"Los fondos de Blue Shield of California Promise Health Plan nos permitirán continuar animando a los jóvenes a explorar un futuro con posibilidades infinitas", dijo Calvin Lyons, presidente y director ejecutivo de Boys & Girls Clubs of Metro Los Angeles. "Estamos muy complacidos de trabajar en estrecha colaboración para expandir aún más nuestra dedicación y compromiso con la comunidad".

Acerca de Blue Shield of California y Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California es un miembro independiente sin fines de lucro de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 6,800 empleados, más de $20 mil millones en ingresos anuales y 4.3 millones de miembros. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud en California.

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California que ofrece planes Medi-Cal, Cal MediConnect, Medicare Advantage HMO, y Dual Eligible Special Needs Plans. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus casi 500,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en es.news.blueshieldca.com o síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

CONTACTO: Mashi Nyssen

Blue Shield Promise

323-827-6104

media@blueshieldca.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1080798/Group_shot_City_Council.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1078635/BSCPHP_Primary_FullColor_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California Promise Health Plan

SOURCE Blue Shield of California Promise Health Plan