Blue Shield of California Promise Health Plan recibe la Distinción de Atención Médica Multicultural de parte del Comité Nacional para el Control de la Calidad

MONTEREY PARK, Calif., 17 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California Promise Health Plan (Blue Shield Promise) recibió la Distinción de Atención Médica Multicultural del Comité Nacional para el Control de la Calidad (National Committee for Quality Assurance o sus siglas NCQA). Esta distinción, reconocida en todo el país, refleja el compromiso de Blue Shield Promise de elevar el nivel de atención de las poblaciones multiculturales a las que atiende.

El programa de Atención Médica Multicultural del NCQA evalúa el nivel de cumplimiento de las organizaciones respecto a las siguientes normas:

Recopilación de datos relativos a la raza, origen étnico e idioma

Acceso y disponibilidad de servicios de asistencia con idiomas

Sensibilidad cultural de la red de profesionales médicos

Prestación de servicios adecuados a nivel cultural y lingüístico

Reducción de las desigualdades en la atención de la salud

"Obtener la Distinción de Atención Médica Multicultural demuestra que una organización está logrando grandes avances al ofrecer una atención médica excelente a las poblaciones multiculturales. Felicito a todas las organizaciones que obtienen este nivel de distinción", dijo Margaret E. O'Kane, presidente del NCQA. "Eliminar las desigualdades raciales y étnicas en el cuidado de la salud es esencial para mejorar la calidad de la atención en general".

"Es un honor recibir la Distinción de Atención Médica Multicultural del Comité Nacional para el Control de la Calidad", dijo la Dra. Susan Fleischman, directora médica de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Estamos comprometidos a trabajar para reducir las desigualdades en la atención de la salud, así como para actuar como un recurso y un defensor para lograr impactos positivos en la salud de las comunidades a las que atendemos".

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal y Medicare-Medicaid. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise . Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn , Twitter o Facebook .

El NCQA es una organización privada no lucrativa dedicada a mejorar la calidad de la atención de la salud. El NCQA acredita y certifica una amplia gama de organizaciones dedicadas al cuidado de la salud. También reconoce a los médicos y a los consultorios en áreas clave de desempeño. Healthcare Effectiveness Data and Information Set o HEDIS® (Sistema de Datos e Información sobre la Eficacia de la Atención de la Salud) del NCQA es la herramienta de medición del desempeño más utilizada en el sector de la atención médica. El sitio web del NCQA (ncqa.org) contiene información para ayudar a los consumidores, empleadores y otros interesados a tomar decisiones más informadas en materia de atención de la salud. El NCQA puede encontrarse en línea en ncqa.org, Twitter en @ncqa, Facebook en facebook.com/NCQA.org/ y LinkedIn en linkedin.com/company/ncqa.

