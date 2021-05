Blue Shield of California 宣佈 Arthur Chen 醫師加入其董事會

加州屋崙市2021年5月27日 /美通社/ -- Blue Shield of California今天宣布,醫學博士(Arthur Chen)陳醫師已加入其董事會,將其在社區健康和健康平等方面的國家領導力和專長帶到非營利性健康計劃。

陳醫師是屋崙市聯邦政府認可的健康中心Asian Health Services的家庭醫師,三十年來為英語水平有限的低收入新移民提供保健服務。作為前公共衛生官員,他還擔任公共衛生研究所衛生領導與實踐中心的教練和顧問,並與疾病控制與預防中心合作,通過跨學科和跨部門合作的方式幫助改善社區健康。

陳醫師說道:「作為一名移民的孩子,我的職業生涯一直在倡導亞裔美國人和太平洋島民以及其他服務不足人群的健康平等。我很榮幸加入Blue Shield的董事會,並期待幫助創建一個提供方便使用和高質量醫療服務的醫療保健系統,該系統解決健康的社會決定因素,並且每個人都可以負擔得起。」

在任命陳醫師之前,一月份任命了Myechia Minter-Jordan醫師擔任該健康計劃的董事會成員,去年秋天任命了Kristina(Kris)Leslie成為第一位擔任董事會主席的女性。Blue Shield的董事會現在由七名女性和七名男性組成,其中將近一半是有色人種。

「陳醫師是一位注重使命的家庭醫師和公共衛生領域的負責人,在推動公共和私營部門合作的同時,推動戰略一致性和系統變革,」 Leslie說道。「他的專長和知識將極大地幫助我們,我們都期待與陳醫師合作,幫助重新構想一個值得我們家人和朋友享用的更加平等的醫療保健系統。」

除了在屋崙是的家庭全科執業外,陳醫師還曾擔任Applied Research Works Inc. 的首席醫學和人口健康官,協助全人照護管理和決策支持工具的開發。他還曾擔任阿拉米達健康聯盟的首席醫學官和醫學總監,負責組織數據報告,以識別和跟踪種族和族裔之間的健康差異,同時促進預防和改善優質醫療服務。陳醫師在加州大學戴維斯分校獲得醫學學位,並在紐約市布朗克斯區的蒙特菲奧雷醫院社會醫學住院醫師計劃和阿爾伯特·愛因斯坦醫學院醫學中心完成了住院醫生服務。

Blue Shield of California 是一個多元化和性別平等的領導者,其董事會起領導帶頭作用:五個常任理事會中的四個現在由女性領導。其健康計劃也於2018年實現了其員工在性別和種族上的平等待遇,並且在領導職位(董事及以上)中男女的比例均衡。Blue Shield 最近在2021年國家多樣性委員會指數中被公認為美國最佳公司,並連續第二年在DiversityInc. 的前 50 區域列表中排名第一。

Blue Shield of California致力於創建一個對家人和朋友有價值且可持續負擔得起的醫療保健系統。Blue Shield of California是Blue Shield Association的一個獨立會員,是納稅的非營利性組織,擁有超過450萬名會員,超過7,500名員工,年收入超過210億美元。 Blue Shield of California於1939年在三藩市成立,現在總部位於屋崙市。Blue Shield of California及其分支機構在加利福尼亞提供健康、牙科、視力、Medicaid和Medicare醫療保健服務計劃。該公司在過去四年已向Blue Shield of California Foundation捐款超過1.5億美元,對加利福尼亞各社區產生了影響。

有關 Blue Shield of California 的更多新聞,請訪問 news.blueshieldca.com。

