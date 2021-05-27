Blue Shield of California 宣布 Arthur Chen 医师加入其董事会

加州屋仑市2021年5月27日 /美通社/ -- Blue Shield of California今天宣布，医学博士（Arthur Chen）陈医师已加入其董事会，将其在社区健康和健康平等方面的国家领导力和专长带到非营利性健康计划。

陈医师是屋仑市联邦政府认可的健康中心Asian Health Services的家庭医师，三十年来为英语水平有限的低收入新移民提供保健服务。作为前公共卫生官员，他还担任 公共卫生研究所卫生领导与实践中心 的教练和顾问，并与疾病控制与预防中心合作，通过跨学科和跨部门合作的方式帮助改善社区健康。

陈医师说道：“作为一名移民的孩子，我的职业生涯一直在倡导亚裔美国人和太平洋岛民以及其他服务不足人群的健康平等。我很荣幸加入Blue Shield的董事会，并期待帮助创建一个提供方便使用和高质量医疗服务的医疗保健系统，该系统解决健康的社会决定因素，并且每个人都可以负担得起。”

在任命陈医师之前，一月份任命了Myechia Minter-Jordan医师担任该健康计划的董事会成员，去年秋天任命了Kristina（Kris）Leslie成为第一位担任董事会主席的女性。Blue Shield的董事会现在由七名女性和七名男性组成，其中将近一半是有色人种。

“陈医师是一位注重使命的家庭医师和公共卫生领域的负责人，在推动公共和私营部门合作的同时，推动战略一致性和系统变革，” Leslie说道。“他的专长和知识将极大地帮助我们，我们都期待与陈医师合作，帮助重新构想一个值得我们家人和朋友享用的更加平等的医疗保健系统。”

除了在屋仑是的家庭全科执业外，陈医师还曾担任Applied Research Works Inc. 的首席医学和人口健康官，协助全人照护管理和决策支持工具的开发。他还曾担任阿拉米达健康联盟的首席医学官和医学总监，负责组织数据报告，以识别和跟踪种族和族裔之间的健康差异，同时促进预防和改善优质医疗服务。陈医师在加州大学戴维斯分校获得医学学位，并在纽约市布朗克斯区的蒙特菲奥雷医院社会医学住院医师计划和阿尔伯特·爱因斯坦医学院医学中心完成了住院医生服务。

Blue Shield of California 是一个多元化和性别平等的领导者，其董事会起领导带头作用：五个常任理事会中的四个现在由女性领导。其健康计划也于2018年实现了其员工在性别和种族上的平等待遇，并且在领导职位（董事及以上）中男女的比例均衡。Blue Shield 最近在2021年国家多样性委员会指数中被公认为美国最佳公司，并连续第二年在DiversityInc. 的前 50 区域列表中排名第一。

Blue Shield of California 简介

Blue Shield of California致力于创建一个对家人和朋友有价值且可持续负担得起的医疗保健系统。Blue Shield of California是Blue Shield Association的一个独立会员，是纳税的非营利性组织，拥有超过450万名会员，超过7,500名员工，年收入超过210亿美元。 Blue Shield of California于1939年在三藩市成立，现在总部位于屋仑市。Blue Shield of California及其分支机构在加利福尼亚提供健康、牙科、视力、Medicaid和Medicare医疗保健服务计划。该公司在过去四年已向Blue Shield of California Foundation捐款超过1.5亿美元，对加利福尼亚各社区产生了影响。

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