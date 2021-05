Blue Shield of California anuncia la incorporación del Dr. Arthur Chen a su junta directiva

OAKLAND, Calif., 27 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy que el Dr. Arthur Chen se ha incorporado a su junta directiva, rol en el que aportará su liderazgo nacional y su experiencia en salud comunitaria e igualdad sanitaria al plan de salud no lucrativo.

El Dr. Chen practica la medicina de familia en Asian Health Services, un centro de salud aprobado por el gobierno federal ubicado en Oakland que lleva tres décadas atendiendo a inmigrantes recientes de bajos ingresos con conocimientos limitados del inglés. Como ex funcionario de salud pública, también se desempeña como capacitador y asesor en el Centro de Liderazgo y Práctica Sanitaria del Instituto de Salud Pública y ha colaborado con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a fin de mejorar la salud de la comunidad a través de la colaboración interseccional e intersectorial.

"Como hijo de inmigrantes, a lo largo de toda mi carrera he abogado por la igualdad en salud para los estadounidenses de origen asiático y de las islas del Pacífico, así como para otras poblaciones desatendidas", dijo el Dr. Chen. "Me siento honrado de incorporarme a la junta directiva de Blue Shield y espero ayudar a crear un sistema de salud que ofrezca una atención accesible de alta calidad que aborde los determinantes sociales de la salud y que sea sosteniblemente económica para todos".

La elección de Chen a la junta directiva del plan de salud se produce tras los nombramientos de la Dra. Myechia Minter-Jordan en enero y de Kristina (Kris) Leslie en otoño como la primera mujer presidente de la junta. La junta directiva de Blue Shield está actualmente integrada por siete mujeres y siete hombres, y alrededor de la mitad de todos ellos son personas de color.

"El Dr. Chen es un médico de familia y líder en salud pública reconocido por su compromiso con la alineación estratégica, el cambio sistémico y la colaboración entre los sectores público y privado", dijo Leslie. "Su experiencia y conocimientos nos ayudarán de manera significativa, y todos deseamos colaborar con el Dr. Chen para ayudar a reimaginar un sistema de salud más equitativo y digno de nuestra familia y amigos".

Además de su consultorio médico en Oakland, el Dr. Chen se ha desempeñado como director médico y de salud de la población en Applied Research Works Inc., colaborando en la administración de la atención integral y en el desarrollo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Previamente ocupó el cargo de presidente y director médico en Alameda Alliance for Health, organizando informes de datos para identificar y monitorear las desigualdades raciales y étnicas en materia de salud, así como para promover la prevención y la mejora de la calidad de la atención. El Dr. Chen estudió medicina en la Universidad de California, Davis, y completó su residencia en el Programa de Residencia en Medicina Social del Hospital y Centro Médico Montefiore de la Facultad de Medicina Albert Einstein en el Bronx, Nueva York.

Blue Shield of California es líder en diversidad e igualdad de género, y su junta directiva es un ejemplo de este compromiso ya que las mujeres presiden actualmente cuatro de los cinco comités permanentes. El plan de salud también logró la igualdad salarial para sus empleados de todo género y origen étnico en 2018 y tiene una representación equilibrada de mujeres y hombres en cargos de liderazgo (director y superior). Blue Shield fue recientemente reconocida como una de las mejores compañías de EE.UU. en el Índice 2021 del Consejo Nacional para la Diversidad y, por segundo año consecutivo, fue clasificada como la número 1 en la lista de las 50 mejores compañías regionales de DiversityInc.

